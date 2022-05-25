В Алматы прошла акция, посвященная профилактике ВИЧ-инфекции

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АЛМАТЫ. 23 МАЯ - На брифинге региональной службы коммуникаций Алматы врачи поделились важной информацией о том, как распознать признаки аутизма у детей и как проводить обследования в таких случаях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранний детский аутизм встречается в 2-4 случаях на 10 000 населения, а сочетание аутизма с умственной отсталостью - до 20 на 10 000 население. У мальчиков преобладает в соотношении 3-4:1", - проинформировала заведующая отделением педиатрии городской клинической больницы № 5 врач высшей категории Хадиша Султанкулова.

По ее словам, признаки аутизма проявляются в возрасте до трех лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра (РАС).

Причинами аутизма могут стать:

влияние резидуально-органического фактора, то есть последствия патологии беременности, родов, черепно-мозговых травм и инфекций;

врожденная дисфункция мозга;

следствие недоразвития нейронных структур, необходимых для переработки информации.









Для определения аутизма требуется триада симптомов (Лоры Винг):

недостаток социальных взаимодействий;

нарушенная взаимная коммуникация;

ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения;

значительные нарушения зрительного контакта, мимической экспрессии, поз, жестов, служащих для установления социального взаимодействия.

У детей с аутизмом есть ограничения и повторяющиеся действия и интересы, такие как бесцельные движения, потребность в однообразии, сопротивление переменам, ритуальное выполнение повседневных занятий в одном порядке и в то же время соблюдение неизменной диеты или ритуала облачения в одежду. Кроме того, важно отметить и такую особенность, как аутоагрессия, приводящая или способная привести к ранениям самого человека, например укусы себя. Около 30% детей с РАС в течение жизни причиняли себе повреждения", - подчеркнула Хадиша Султанкулова.

Специалисты отметили новый вид аутизма - виртуальный. Он появился не ранее чем 10 лет назад, и начало его совпадает с развитием мультимедийных плазм, планшетов и телефонов. Иными словами, это такие случаи, когда дети, имея нормальное развитие, получают неврологический откат.

Для профилактики виртуального аутизма рекомендуется во время приема пищи не давать гаджеты ребенку, много разговаривать с ним, все ему объяснять, постоянно называть по имени. Малышам обязательно нужен зрительный контакт, то есть живой человек вместо непонятных мультяшных персонажей.

Врачи также уделили внимание необходимости разработки программы психолого-педагогического обследования детей с аутизмом.

Согласно государственной программе развития образования на 2020-2025 годы "психолого-медико-педагогические консультации перейдут от "медицинской" к "педагогической" модели". Социально-педагогическая модель в деятельности ПМПК реализуется через следующие механизмы: введение новых направлений, таких как оценка особых образовательных потребностей и определение специальных условий обучения для ребенка; увеличение психолого-педагогического вклада в оценке проблем развития ребенка, трудностей обучения, воспитания и социальной адаптации; внедрение социально-педагогической классификации детей, исключающей применение медицинских диагнозов в заключении ПМПК и определяющей объем и характер образовательной и психолого-педагогической помощи; расширение объема консультативной помощи родителям по развитию и воспитанию детей", - рассказала исполняющая обязанности директора КГУ "Психолого-медико-педагогическая консультация" Эльмира Акчулакова.

Применение программ обследования детей с аутизмом в ПМПК позволит:

установить объем и требования к проведению психолого-педагогического обследования детей с аутизмом и РАС;

стандартизировать порядок проведения обследования и консультирования;

оптимизировать применение различных методов, методик, тестов в ходе обследования;

обеспечить условия для объективного и точного анализа результатов обследования и точности оценки развития ребенка;

повысить качество обследования детей и консультирования родителей.

Акчулакова рассказала и о порядке проведения комплексного обследования в ПМПК.

Во-первых, уточнение жалоб и запроса родителей осуществляет регистратор ПМПК, который спрашивает: какова причина обращения в консультацию; по своей инициативе или направлению врачей, педагогов, психологов, воспитателей; что беспокоит в развитии ребенка (жалобы родителей); что ожидают получить от консультации.

Во-вторых, сбор медицинского и социально-психологического анамнеза и выяснение социальной ситуации развития ребенка осуществляется любым специалистом консультации согласно установленной форме типовых правил деятельности ПМПК; врачом-психиатром, если характер запроса родителей (проверить, подтвердить или исключить аутизм у ребенка) и/или жалоб на развитие и поведение ребенка позволяет подозревать риск аутистического расстройства.

К этим жалобам относятся:

трудности общения и взаимодействия с ребенком, то есть не откликается на имя, словесные обращения, не стремится и слабо общается с близкими, не привлекается к совместным действиям и игре;

предпочитает быть сам по себе;

задержка речевого развития: ребенок не обращает внимания на речь (как будто не слышит или не понимает);

отсутствие речи;

необычность игры - не играет с детскими игрушками и в типичные детские игры;

характерны необычные игры, занятия, действия, от которых ребенка трудно отвлечь;

отсутствие интереса к игре с детьми, не вовлекается в совместные игры, предпочитает играть в одиночку;

стойкая приверженность к постоянству в привычках - может есть только одну и ту же еду, носить одну и ту же одежду, смотреть один и тот же мультфильм и т.д.;

непереносимость каких-либо изменений в окружении.

Далее при подозрении на аутистическое расстройство проводится анкетирование родителей и психолого-медико-педагогическое обследование.

Только после этого осуществляется коллегиальное обсуждение результатов обследования и определение особых образовательных потребностей и соответствующих рекомендаций по созданию специальных условий обучения и воспитания в семье, в организациях образования.

После составляется общее заключение ПМПК или решение о необходимости проведения дополнительного обследования (первичное обследование может проводиться в течение одного - четырех приемов), а также проводится консультирование родителей по проблемам развития ребенка, предоставление рекомендаций о путях и условиях их преодоления.

Врач Султанкулова рассказала о перспективах людей, имеющих ранний детский аутизм. Она считает, что постепенно ребенок может развить иногда достаточно глубокие и прочные связи с родителями, родными; улучшить свою социальную адаптацию. Может лучше воспринимать обращенную речь, но отсутствие взаимности в отношениях сохраняется.

Кроме того, небольшое количество детей делают значительный шаг вперед в течение подросткового периода. Но у 40% людей именно в подростковый период наблюдается ухудшение состояния.

Известно, что при отсутствии лечебно-коррекционной помощи до 70% детей с аутизмом становятся глубокими инвалидами и нуждаются в постоянной помощи посторонних лиц", - сообщила заведующая отделением педиатрии городской клинической больницы № 5.

Что касается профилактики врожденного аутизма, то спикер отметила, что женщина перед планированием беременности и во время беременности должна консультироваться у гинеколога. Если женщина до и во время беременности принимала фолиевую кислоту, то вероятность развития аутизма у ребенка снижалась почти в четыре раза.