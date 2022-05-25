В Алматы прошла акция, посвященная профилактике ВИЧ-инфекции

Мероприятие приурочено к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИД. Всемирный день памяти людей, умерших от СПИД, проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИД, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, информировать о необходимости тестирования, задуматься о том, что эпидемия ВИЧ-инфекции может коснуться каждого из нас", - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.
Акция проходила в Алматинском медицинском колледже и Евразийском технологическом университете. В мероприятии приняли участие около 100 студентов.
Проблема была актуальной и таковой остается. Одна из главных целей подобных мероприятий - привлечение внимания общественности к этому вопросу. Каждому человеку стоит об этом задуматься, оценить риски для себя и своих близких. Это не только становится отправной точкой для прохождения тестирования и пересмотра своего полового поведения, но и улучшения ситуации с ВИЧ в нашем обществе. Инфекция не имеет очевидных проявлений, поэтому тестирование - единственный способ наверняка узнать, болен человек или нет. Каждый человек может узнать свой ВИЧ-статус либо в медицинской организации, либо путем самотестрования. Во втором случае, если результат положительный или есть какие-то сомнения, необходимо обратиться в центр СПИД для подтверждения результатов и получения консультирования", - отметила заместитель главврача по эпидемиологическим и организационным вопросам центра СПИД Алматы Альфия Денебаева.
В ходе акции молодые люди и девушки получили важную информацию о способах диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции.
В центре СПИД Алматы подчеркнули, что тестирование на ВИЧ можно пройти бесплатно и анонимно в любой медицинской организации. В самом центре СПИД есть все условия для получения достоверных результатов по тестированию и лечению ВИЧ - современное оборудование, аккредитованная лаборатория, подготовленные специалисты. Вместе с этим там проводится квалифицированное дотестовое и посттестовое консультирование, работает психолог.
Экспресс-тест - это набор для самотестирования Oraquick HIV Selftest на выявление антител к ВИЧ производства США. Он одобрен управлением по санитарному надзору FDA и Европейским союзом медицинских специалистов и прошел преквалификацию ВОЗ. Данный тест предназначен именно для самодиагностики и его можно купить в ближайшей аптеке. Преимущество теста в том, что материалом для анализа служит околодесневая жидкость, забор производится из ротовой полости. После забора материала аппликатор помещается во флакон с буферной жидкостью, который имеется в комплекте, и через 20 минут результат готов. Если результат положительный - тест покажет две полоски, если отрицательный - одну. В случае если выйдет положительный результат, это не повод отчаиваться, а повод пройти тестирование еще раз. Необходимости тестироваться на месте нет: этот тест можно сделать в домашних условиях. Процедура довольно специфичная, поэтому некоторые предпочитают провести ее в более спокойной обстановке", - рассказала менеджер по продукту компании Rogers Pharma Динара Наратауова.