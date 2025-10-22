В Казахстане десятки онкобольных экстренно выписали из центра томотерапии после приказа Минздрава

Пациенты могут остаться без жизненно важного лечения

Рассказать друзьям

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 50 онкобольных, в том числе семеро детей, были экстренно выписаны из международного онкологического центра томотерапии "Үміт" в Астане.





Как сообщил директор центра Ержан Шаяхметов на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе 21 октября, это произошло после того, как Министерство здравоохранения Казахстана исключило технологию томотерапии из перечня высокотехнологичной медицинской помощи, входящей в гарантированный объем бесплатной медпомощи (ГОБМП).





Финансирование прекратилось с 1 октября. Нам сообщили 3 октября, и уже 6-го пришлось выписать пациентов. Более 50 человек проходили лечение по госзаказу, за счет фонда обязательного медицинского страхования. Некоторые недолеченные остались на платной основе. Двух маленьких детей - полутора и двух лет - мы пролечили бесплатно за счет учредителей", - рассказал Шаяхметов.





После приказа Минздрава пациенты, проходившие томотерапию, вынуждены искать альтернативные способы лечения. Однако, по словам специалистов, замена метода крайне нежелательна.





Нельзя просто перевести человека на другое оборудование - планы облучения индивидуальны и рассчитываются по несколько дней. Любое изменение дозировки или траектории луча может повлиять на эффективность терапии и риск осложнений", - пояснил заведующий отделением лучевой терапии ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева минздрава России Алексей Нечеснюк.





Кроме того, нововведение Минздрава предусматривает перевод пациентов с амбулаторного лечения в стационар. По словам специалистов, это создает дополнительный психологический дискомфорт.





Многие семьи теперь вынуждены искать средства на платное лечение. Стоимость курса томотерапии, по словам Шаяхметова, достигает 3-4 млн тенге, а за границей - в десятки раз выше.





В Минздраве утверждают, что технология томотерапии продолжает входить в перечень ГОБМП, но меняется форма оказания помощи - теперь она должна предоставляться в рамках дневного стационара под наблюдением врача радиационного онколога.





Однако специалисты подчеркивают: томотерапия - это уникальный метод, который невозможно воспроизвести на линейных ускорителях, предлагаемых Минздравом.





Медики и пациенты считают, что без пересмотра решения Минздрава десятки онкобольных могут остаться без жизненно важного лечения.