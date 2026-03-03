Вакцинация детей и медработников: Казахстан усиливает меры против кори

Фото: depositphotos.com

Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Сархат Бейсенова в ходе - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Сархат Бейсенова в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заявила, что непривитых от кори детей будут отстранять в образовательных учреждениях Казахстана, передает корреспондент агентства.





В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения Республики Казахстан и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране вчера мною было вынесено постановление. В соответствии с указанным постановлением запланирована работа по усилению: мероприятий по иммунизации против кори, краснухи и паротита; противоэпидемических и профилактических мер в организованных коллективах, воинских частях, образовательных учреждениях, с временным отстранением непривитых при регистрации случаев кори", - сказала спикер.





Сархат Бейсенова напомнила , что, по данным ВОЗ, в 2025 году в мире было зарегистрировано 247 тыс. случаев кори.





Причиной роста заболеваемости стали пробелы в охвате населения иммунизацией. Заболеваемость корью в стране за 2025 год снизилась в 6,8 раза по сравнению с 2024 годом, при этом в текущем году полной стабилизации ситуации не достигнуто. В месячной динамике начиная с ноября прошлого года отмечается рост заболеваемости. Подъем продолжается в январе и феврале текущего года. На рост заболеваемости также повлияла регистрация 208 случаев кори у лиц, пребывающих в медицинских организациях", - сообщила она.





В частности, в 9 регионах страны также отмечается рост заболеваемости: в Астане, Алматы, Жамбылской, Атырауской, Улытау, Карагандинской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской областях. Подчеркивается, что большинство случаев заболевания регистрируются среди детей до 5 лет - это 72% от общего количества детей. 23% приходится на детей в возрасте 1 года, 26% - на детей в возрасте 2-4 лет.





При этом 78% заболевших - непривитые. Из них 56% отказались от вакцинации, у 14% имеется медицинский отвод, 30% - дети, не достигшие прививочного возраста.





Дополнено 20.02.2026, 15.00





Согласно постановлению , вступившему в силу 19 февраля, предусмотрено расширение иммунизации против кори, краснухи и паротита:

детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней - до стабилизации ситуации;

детей 2-5 лет и 7-18 лет, не привитых по Национальному календарю профилактических прививок, - в рамках наверстывающей иммунизации;

медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет, не имеющих прививок или данных о них.





Также усилены требования к плановой госпитализации детей. При регистрации случаев кори в организованных коллективах, воинских частях и образовательных учреждениях обеспечивается незамедлительное проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая временное отстранение непривитых лиц.





Бейсенова также ответила на вопрос журналистов, не рассматривает ли Минздрав вопрос компенсации антипрививочниками расходов, которые понесли родители вакцинированных детей на лечение, ущерба в результате карантинных мер и потери заработка в период ухода за больным ребенком.





Вопрос компенсации материального и морального ущерба ответственных родителей антипрививочниками, он не подкреплен никакой нормативно-правовой базой. Сегодня Минздрав рассматривает различные варианты этой проблемы, но пока окончательного решения нет. Вопрос о взыскании компенсации с родителей непривитых детей требует серьезного обсуждения и разработки соответствующих нормативно-правовых документов. Этот вопрос еще обсуждается", - добавила спикер.



