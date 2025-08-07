Взносы государства в ОСМС будут повышать с 2027 года в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товары и услуги в сфере здравоохранения в Казахстане с 2011 года, то есть с момента начала ведения статистики от Бюро национальной статистики, только дорожают. К июню текущего года розничные цены в секторе выросли на 16% за год. В частности, амбулаторные услуги подорожали на 13,5%, медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура - на 14%, а услуги больниц - сразу на 28,5%, сообщает ranking.kz





По данным аналитиков, рост стоимости медицинских услуг особенно заметен, а также вдвойне чувствителен при несчастных случаях. По данным Министерства здравоохранения РК, в 2024 году за травматологической помощью обратились более 2,5 млн человек, из них 240 тыс. человек были пролечены в стационарах. Врачи провели более 130 тыс. операций, 1556 из которых были высокотехнологичными - а значит, дорогостоящими.





Ежегодно более 182 тыс. несчастных случаев и травм регистрируется среди детей в возрасте до 17 лет. Основные виды детского травматизма - бытовые травмы (40%), уличные травмы (35%), дорожно-транспортные травмы (10%), спортивный травматизм (5%), падения с большой высоты (5%), а также утопления, пожары и отравления (5%).





Причинами большинства этих травм, по словам главного внештатного детского травматолога, является человеческий фактор - недосмотр, халатность или незнание правил безопасности. До 80% трагических случаев с детьми происходят по вине взрослых. К примеру, за 2024 год зарегистрировали 357 случаев выпадения детей из окон, из которых 25 случаев были летальными. По итогам четырех месяцев текущего года было зарегистрировано 107 таких трагических происшествий, из них летальными были 7 случаев.





Пугающе выглядит и статистика дорожно-транспортных происшествий: численность раненых приблизилась к 41 тыс. человек - более чем в 2 раза больше, чем в 2023 году. В первом полугодии текущего года травмы при ДТП получили более 21 тыс. человек, против 13 тыс. человек за аналогичный период 2023 года.