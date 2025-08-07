06.08.2025, 15:45 7206
Взносы государства в ОСМС будут повышать с 2027 года в Казахстане
Это позволит избежать увеличения взносов для работников и работодателей
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента совершенствования и анализа Лаззат Шоманова на брифинге в службе центральных коммуникаций заявила, что взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование будут повышать с 2027 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Мы начнем частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции закона Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" в 2015 году. Тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне 7%, сейчас они составляют всего 2%", - отметила она.
По ее словам, это позволит избежать увеличения взносов для работников и работодателей, а также обеспечить устойчивость системы медицинской помощи в долгосрочной перспективе.
В результате поэтапного увеличения доли государства в финансировании ставка взносов вырастет с 2% в текущем году до 4,7% в 2037 году. Это позволит привлечь в систему здравоохранения 2,8 трлн тенге дополнительных средств, что станет значительным вкладом в повышение доступности медицинской помощи для населения", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что порог для расчета отчислений в ОСМС предлагают снизить.
новости по теме
05.08.2025, 17:00 12621
Лечение диабета останется доступным для всех казахстанцев - Минздрав
Фото: depositphotos.com
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Лечение диабета останется доступным для всех пациентов в Казахстане без ограничений, заявили в пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
В эти дни в социальных сетях распространяется информация о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам. Это не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.
По данным Минздрава, сегодня в Казахстане на диспансерном учете с диагнозом "сахарный диабет" состоят более 535 тысяч человек, в том числе 5625 детей. Все они получают необходимые лекарства бесплатно.
В год государство тратит на одного пациента с диабетом от 618 тенге до 6,5 млн тенге - в зависимости от тяжести состояния. Если посчитать расходы на всех больных, то выходит до 46 млрд в год. Чтобы обеспечить всех нуждающихся и покрыть растущие потребности, лекарственное обеспечение при сахарном диабете с января следующего года будет осуществляться через систему ОСМС. Это позволит обеспечить стабильное и своевременное финансирование", - добавили в пресс-службе.
Подчеркивается, что сахарный диабет всегда остается под особым контролем государства как одно из заболеваний, затрагивающее жизни тысяч казахстанцев.
Ранее на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала перевод сахарного диабета из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в систему обязательного медстрахования.
05.08.2025, 13:27 13976
Роддомам с высокой смертностью грозит приостановление лицензии
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о принимаемых мерах против материнской и детской смертности в Казахстане, передает корреспондент агентства.
С сентября этого года будет внедрена надзорная функция Комитетом медицинского и фармацевтического контроля (приостановление лицензии и отстранение от работы специалиста при отсутствии сертификата), также будут усилены службы поддержки пациентов и квалификационные требования. Для повышения эффективности регионального управления качеством медицинской помощи включены индикаторы качества в KPI", - проинформировала Альназарова.
Как сообщила министр, по фактам материнской и детской смертности проведены внеплановые проверки в 44 медорганизациях. Организованы масштабные проверки объектов родовспоможения в Жамбылской и Акмолинской областях. По итогам проверок регионами утверждены оперативные меры по устранению нарушений.
Несмотря на принимаемые меры, наблюдается рост материнской смертности в шести регионах (Акмолинской, Жетісу, Жамбылской, Абай, Актюбинской и Костанайской), самый высокий показатель в Акмолинской области, превышает в 7 раз республиканское значение (10,8)", - доложила глава Минздрава.
По ее словам, первыми причинами материнской смертности являются тяжелые экстрагенитальные заболевания - 55% (10 случаев) и акушерские - 45% (8 случаев).
Рост показателя младенческой смертности зафиксирован в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай. В структуре причин младенческой смертности на первом месте состояния перинатального периода (47,7%), затем врожденные пороки развития (19,6%) и болезни органов дыхания (7,6%)", - сказала Акмарал Альназарова.
Вместе с тем показатель смертности на дому в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях и области Улытау в 2 раза выше республиканского значения.
Просим местные исполнительные органы предусмотреть финансирование за счет средств местного бюджета для укомплектования кадрами и повышения их квалификации, укрепления материально-технической базы медицинских организаций, предоставления транспорта для доставки беременных и детей в областные центры, для обеспечения контрацептивными средствами женщин фертильного возраста из уязвимой группы", - дополнила министр.
Этой зимой в Абайской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
04.08.2025, 17:35 17766
Медсестры будут вести самостоятельный прием пациентов: Минздрав сделал заявление
Фото: depositphotos.com
Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан сделало заявление о внедрении сестринского приема в организациях первичной медико-санитарной помощи страны, передает корреспондент агентства.
В частности, в ведомстве разъяснили, чем отличается сестринский диагноз от врачебного.
Медицинская сестра не ставит врачебный диагноз. Вместо этого она определяет сестринский диагноз - то есть конкретную жалобу или проблему пациента, выявленную при опросе и осмотре. Это может быть, например, "длительный кашель", "зуд", "отеки ног", "повышенное давление" и так далее", - пояснили в Минздраве.
Сообщается, что медицинская сестра проводит:
● доврачебный осмотр - измерение давления, роста, веса, осмотр кожи, лимфоузлов, новообразований;
● осмотры ротовой полости и молочных желез - для выявления признаков онкологических заболеваний;
● анкетирование и чек-листы - для оценки риска рака легких, заболеваний ЖКТ, сердца и сосудов;
● выявление групп риска по инфаркту и инсульту: определять ожирение, измерять давление, отправлять на ЭКГ, холестерин, липидный спектр;
● ведение пациентов с хроническими заболеваниями, например, при диабете: контроль сахара, уход за стопами, рекомендации по питанию.
● проведение опросов: узнать о питании, наличии проблем со сном, потерей или набором веса и т. д.;
● приглашение пациентов на скрининги и вакцинации;
● составление дальнейшего плана наблюдения за пациентами, стоящими на динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями.
При этом подчеркивается, что медсестра не имеет права самостоятельно назначать лекарства, но может выписывать электронные рецепты на те препараты, которые ранее назначил врач, особенно для пациентов, находящихся на диспансерном учете.
Если показатели в норме - пациент не идет к врачу, а получает свой препарат через медсестру", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане медсестры начнут вести самостоятельный прием пациентов.
30.07.2025, 13:09 34911
В Казахстане на 28,5% подорожали услуги больниц
Розничные цены в секторе выросли на 16% за год
Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товары и услуги в сфере здравоохранения в Казахстане с 2011 года, то есть с момента начала ведения статистики от Бюро национальной статистики, только дорожают. К июню текущего года розничные цены в секторе выросли на 16% за год. В частности, амбулаторные услуги подорожали на 13,5%, медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура - на 14%, а услуги больниц - сразу на 28,5%, сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, рост стоимости медицинских услуг особенно заметен, а также вдвойне чувствителен при несчастных случаях. По данным Министерства здравоохранения РК, в 2024 году за травматологической помощью обратились более 2,5 млн человек, из них 240 тыс. человек были пролечены в стационарах. Врачи провели более 130 тыс. операций, 1556 из которых были высокотехнологичными - а значит, дорогостоящими.
Ежегодно более 182 тыс. несчастных случаев и травм регистрируется среди детей в возрасте до 17 лет. Основные виды детского травматизма - бытовые травмы (40%), уличные травмы (35%), дорожно-транспортные травмы (10%), спортивный травматизм (5%), падения с большой высоты (5%), а также утопления, пожары и отравления (5%).
Причинами большинства этих травм, по словам главного внештатного детского травматолога, является человеческий фактор - недосмотр, халатность или незнание правил безопасности. До 80% трагических случаев с детьми происходят по вине взрослых. К примеру, за 2024 год зарегистрировали 357 случаев выпадения детей из окон, из которых 25 случаев были летальными. По итогам четырех месяцев текущего года было зарегистрировано 107 таких трагических происшествий, из них летальными были 7 случаев.
Пугающе выглядит и статистика дорожно-транспортных происшествий: численность раненых приблизилась к 41 тыс. человек - более чем в 2 раза больше, чем в 2023 году. В первом полугодии текущего года травмы при ДТП получили более 21 тыс. человек, против 13 тыс. человек за аналогичный период 2023 года.
25.07.2025, 17:07 48686
Информацию о повышении тарифов на медуслуги прокомментировали в Минздраве
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан разъяснило, что планируемое с 2026 года повышение тарифов на медицинские услуги не означает роста цен на лечение для граждан, передает корреспондент агентства.
Тарифы на медицинские услуги - это утвержденные государством суммы, которые оплачиваются медицинским организациям (поликлиникам, больницам) за лечение пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС. К примеру, если человек получил лечение как застрахованный в системе ОСМС или за счет гарантированного государством перечня услуг или ГОБМП, он сам ничего не платит, но Фонд медстрахования за это лечение заплатит медорганизации по установленному тарифу - например, 50 000 тенге за операцию или 5000 тенге за консультацию специалиста. Поэтому повышение тарифов на медуслуги не означает рост стоимости лечения для населения", - объяснили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, в ранее опубликованном сообщении Минздрава говорилось, что с 2026 года планируется повышение тарифов по девяти ключевым направлениям. Эти тарифы не пересматривались с 2020 года и не покрывают реальную себестоимость лечения.
Для граждан все услуги, включенные в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и в пакет ОСМС, по-прежнему остаются бесплатными", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что взносы в ОСМС повысят с 2026 года. Здесь можно прочитать, кого это коснется.
24.07.2025, 15:04 54161
Почему сахарный диабет вывели из пакета бесплатной медпомощи, рассказали в Минздраве
Фото: vrach_Depositphotos
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала перевод сахарного диабета из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в систему обязательного медстрахования, передает корреспондент агентства.
Если человек работает, не относится к 15 льготным категориям, не состоит в кризисной группе, то, в принципе, он должен самостоятельно за себя платить. Сегодня минимальная сумма - это 51 тысяча тенге в год. Вместе с тем для сахарного диабета средняя стоимость лечения, включая стационарное лечение, поликлиническое наблюдение и амбулаторное лекарственное обеспечение, составляет более 600 тысяч в год в среднем. Поэтому мы действительно все просчитали, сегодня порядка 500 тысяч пациентов с сахарным диабетом состоят на диспансерном учете", - сообщила глава Минздрава.
По ее словам, фактически 96% лиц с сахарным диабетом и с другими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению, сегодня находятся в страховом пакете.
Поэтому в целом мы таких больших угроз не видим для того, чтобы зайти в систему ОСМС. У нас достаточно мягкие условия. Все остальные категории, которые действительно нуждаются в поддержке государства, будут застрахованы за счет правительства и местных исполнительных органов", - пояснила Альназарова.
Ранее президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг".
23.07.2025, 17:45 59281
Онкоскрининги станут бесплатными для всех казахстанцев
Фото: pexels.com
Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане со второй половины 2025 года планируется поэтапный переход онкоскринингов в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщили в службе центральных коммуникаций при президенте РК.
С 2025 года усовершенствована организация скрининговых исследований за счет четкого разделения возрастных групп с указанием возрастных категорий лиц, например от 40 до 70 лет ежегодно раз в два года. В числе нововведений - внедрение скрининга на раннее выявление риска развития острого нарушения мозгового кровообращения для мужчин старше 50 лет", - сказала директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Айгуль Касымова на пресс-конференции в СЦК.
Она также отметила, что устаревшие лабораторные методы заменят на более современные и эффективные. Например, вместо стандартного анализа крови на глюкозу будет применяться гликированный гемоглобин для диагностики сахарного диабета.
Если ранее граждане, которые не имели страховку, не могли полностью проходить скрининговые исследования, со второго полугодия 2025 года эта возможность будет для всех категорий граждан", - пояснила спикер.
23.07.2025, 17:20 57271
В Казахстане медсестры начнут вести самостоятельный прием пациентов
Фото: pexels.com
Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых направлений реформы первичной медико-санитарной помощи является внедрение самостоятельного сестринского приема, сообщили в службе центральных коммуникаций при президенте РК.
Пациенты получают доступ к медицинской сестре не только как к помощнику врача, но как к полноценному специалисту, проводящему прием. На приеме осуществляется опрос и идентификация социальных и психологических рисков. Далее проводится объективный осмотр пациента. После этого медсестра ставит сестринский диагноз, выполняет сестринские вмешательства в соответствии с классификатором, оформляет выписки, а также выписывает бесплатные рецепты, если они ранее были назначены врачом, и дает рекомендации по плану динамического наблюдения. То есть, таким образом оптимизируется маршрут пациента", - сообщила директор Республиканского центра ПМСП Министерства здравоохранения РК Айгуль Касымова на пресс-конференции в СЦК.
По ее словам, это принципиально новый уровень роли медицинской сестры в системе здравоохранения.
