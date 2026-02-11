总统批准与法国和蒙古的移民及养老金协定

Фото: thenews.pk

Рассказать друзьям

据国际文传电讯社报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接受了巴基斯坦《新闻国际报》的独家专访。

访谈伊始，托卡耶夫总统提及近期与夏巴兹·谢里夫总理的会晤。他对这位巴基斯坦领导人给予了积极评价，为整个对话奠定了开放与相互尊重的基调。

问：您如何评价巴基斯坦与哈萨克斯坦的关系，特别是在贸易投资合作方面，结合期望、现实与前景来看？

托卡耶夫： 哈萨克斯坦视巴基斯坦为友好国家和在国际舞台上备受尊重的战略伙伴。自1992年建交以来，双方在一系列共同关心的问题和项目上开展了成功合作。

我们在上海合作组织、伊斯兰合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等关键国际组织框架内保持着紧密而富有成效的协作，共同致力于加强全球和平、稳定与可持续发展。

我对巴基斯坦的首次国事访问是扩大伙伴关系、开启两国关系新篇章的重要一步。访问期间签署的60多项政府间和商业协议，将为双边合作注入强大动力。

经济合作的优先方向包括交通运输与物流、农业、工业与制造业、医疗保健、教育以及众多其他领域。

我相信，通过建立合资企业和实施互利项目，将为两国企业开辟广阔机遇。

我们的关键优先事项之一，是大幅提升双边贸易额。

问：巴基斯坦与哈萨克斯坦合作的主要领域有哪些？

托卡耶夫： 我们伙伴关系的优先方向是经济互动和区域互联互通。我们致力于将良好的政治意愿转化为具体的经济成果，特别是通过扩大贸易、投资和人际往来来实现。

（注：哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与夏巴兹·谢里夫签署了关于建立哈巴战略伙伴关系的联合声明。）

问：区域互联互通已成为两国共同议程的核心议题之一。这对哈萨克斯坦有多重要？

托卡耶夫： 区域互联互通确实是我们共同议程的关键议题之一。

哈萨克斯坦准备参与哈萨克斯坦-土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦走廊的建设。我们认为该项目对区域一体化和进入南亚市场具有重要战略意义。

令人欣慰的是，巴基斯坦也表现出对这一战略方向紧密合作的高度兴趣。

我们期待所有相关方积极参与并协调一致，以成功实施这些过境运输项目。

问：当前世界政治家的注意力都聚焦于美国局势。您如何评价美国当前形势，特别是唐纳德·特朗普总统的国内政策？

托卡耶夫： 特朗普总统作为一位强有力且有远见的领导人，将其国家利益置于首位。这在美国强劲的经济表现和当前特别是社会领域进行的深刻改革中得到了鲜明体现。

我支持他旨在恢复秩序的"常识性"政策。在哈萨克斯坦，我秉持类似的政治路线，致力于在当今复杂的全球环境下让我们的国家变得更加强大。

我认为，所有公民都必须严格遵守法律，尊重执法机构。

问：哈萨克斯坦为何决定加入《亚伯拉罕协议》？

托卡耶夫： 哈萨克斯坦一直是并将继续是和平、稳定与国际对话的坚定支持者。

由特朗普总统倡议的《亚伯拉罕协议》是一项真正具有远见的倡议。

通过加入这些协议，我们再次确认对将外交作为解决分歧、加强长期地区与全球稳定最明智工具的承诺。

哈萨克斯坦与以色列关系良好，同时我们也支持巴勒斯坦人民，并一贯主张在两国共存基础上解决巴勒斯坦问题。

从国家利益角度看，加入《亚伯拉罕协议》为吸引投资、先进技术和其他切实经济利益奠定了坚实基础。

我希望哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》将有助于推动当前阿拉伯与犹太民族之间的和解，扩大为更广泛的穆斯林-犹太对话。

问：在达沃斯，您与夏巴兹·谢里夫总理签署了关于成立和平理事会的协定。一些人将其视为试图创建联合国替代品的努力。您如何评价？

托卡耶夫： 和平理事会是一项旨在取得快速有效成果的及时且切合实际的倡议。特朗普总统本人曾在签署《宪章》仪式上强调，和平理事会旨在补充而非取代联合国的努力，遗憾的是，联合国正经历体制性困境。

尤为重要的是，该倡议旨在推动落实联合国安理会第2803号决议，该决议强调需要基于国际合法性与有效领导力来构建和平。

我相信，和平理事会将通过提供灵活、务实的冲突解决机制，为加强全球和平与稳定做出重要贡献。

问：您相信针对加沙地带的长久可持续和平计划有未来吗？

托卡耶夫： 由史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳特使提出的计划，看起来经过深思熟虑、雄心勃勃，同时也切合实际。在某些方面，它看起来像是一个旨在为和平与繁荣建立可持续基础的发展项目。

然而，若没有建立两国方案的真正政治意愿，任何计划都不会真正持久。只有这样的解决方案才能成为可靠基础，以终结无休止的暴力与不稳定循环。

问：俄罗斯与乌克兰之间的战争显然在拖延。您认为自己可能扮演调解人角色吗？

托卡耶夫： 确实，局势极为复杂，领土问题仍是关键所在。哈萨克斯坦一贯主张仅通过政治和外交手段解决冲突。我们坚信，实现和平的唯一途径是让敌对双方坐到谈判桌前。

我国并不自诩为调解人。但是，哈萨克斯坦始终愿意提供协助，包括在有需要时提供中立的谈判平台。

问：作为经验丰富的外交官，您认为军事占领格陵兰岛领土的可能性存在吗？在您看来，哪种情景是现实的？

托卡耶夫： 我会从略微不同的角度来看待这一情况。国际实践中有不少类似例子，国家间为达成共同互利目标，就特定领土或战略设施签订长期租赁条约。

任何此类决定都必须严格在国际法框架内考量，这要求尊重国家主权和《联合国宪章》所载原则。

一种可能的方案是美国与丹麦达成一项为期120年的格陵兰岛租赁协议。在这种情况下，格陵兰岛在法律上仍属丹麦一部分，其主权不受侵犯，而协议的实际方面将服务于共同的战略利益。我真诚希望，各方能基于对话、负责任的政策和对国际法的尊重，最终达成一个务实、双方都能接受的解决方案。

问：哈萨克斯坦目前正在讨论重要的宪法修正案。这些修改的实质是什么？

托卡耶夫： 我国正经历其历史上最重大的政治转型进程之一，旨在确保社会全体公平分享发展成果。我们已采取了一系列国家建设措施，以推进国家现代化，建设"公正的哈萨克斯坦"。

哈萨克斯坦已从"超级总统制"模式转变为拥有有效制衡体系的总统制共和国，其基础是"强有力的总统、有影响力的议会、负责任的政府"这一理念。

现在我们正步入政治现代化的新阶段。主要改革包括建立一院制议会和人民会议，以及设立副总统一职。

人的权利与自由被宣布为国家的最高优先事项，而团结、民族间与宗教间和谐等价值观构成了我们国家体制的基础。

问：哈萨克斯坦选择了怎样的发展战略方向？

托卡耶夫： 我们的目标是建设一个"公正、安全、清洁、先进"的哈萨克斯坦，将"法律与秩序"原则和社会和谐置于首位。

截至目前，哈萨克斯坦仍是中亚最大的经济体。我们实现了高速经济增长，国内生产总值已超过3000亿美元，人均收入达到历史最高水平。

我们的投资政策旨在维持稳定、透明和可预测的商业环境。同时，我们设定了将哈萨克斯坦转变为完全数字化国家的任务，正在引入人工智能和先进技术。我们还致力于将哈萨克斯坦定位为欧亚大陆的关键过境枢纽，并与外国投资者紧密合作，对我国能源行业进行大规模现代化改造。总而言之，所有这些都反映了我们所选择的发展道路：建设多元化、技术化、在全球市场具有竞争力、并以改善人民生活质量为导向的经济体。