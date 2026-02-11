09.02.2026, 19:28 2081

总统批准与法国和蒙古的移民及养老金协定

Фото: Akorda
据阿科尔达官网消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已签署批准哈萨克斯坦与法国、蒙古两国协定的法律文件，旨在加强移民安全并保障公民养老金权益。

与法国的重新接纳协定

哈萨克斯坦与法国政府签署的《关于人员重新接纳的协定》旨在提升应对非法移民的效率，并为遣返违反入境、停留或居住规定的人员确立明确的法律机制。

该文件规定：

  • 相互重新接纳本国公民、第三国公民及无国籍人士；
  • 主管部门在申请程序、国籍确认、移交条件及过境事宜上的协作；
  • 协调移交日期、国家边境口岸以及可能的护送条件；
  • 在遵守个人信息保护要求的前提下进行人员转运。

与蒙古的养老金领域合作协定

托卡耶夫总统同时批准了与蒙古签署的《养老金领域合作协定》。该法律旨在规范哈萨克斯坦与蒙古公民的养老金核定与发放程序，并对在对方国家境内获得的工龄进行累计核算。

核心条款包括：

  • 协定适用于在一国常住且在另一国有工作经历的公民；
  • 按居住国法律规定核定并发放养老金；
  • 确定养老金权益时累计计算劳动（保险）工龄；
  • 个人信息保护及主管部门协作机制。

（注：译文在保持官方文书严谨性的基础上，对部分长句进行符合中文新闻语体的拆分重组，关键术语如"реадмиссия"采用国际通行译法"重新接纳"，"страховой стаж"译为"保险工龄"以体现社保体系特性。）
 
09.02.2026, 21:31 1456

哈萨克斯坦学生申请中国高校的截止日期延长

Фото: Depositphotos
据国际项目中心股份公司消息，哈萨克斯坦共和国公民申请中国高校学习的文件提交截止日期已延长至2026年2月18日。

通知称："文件提交将通过'数字政府'平台（Egov.kz）或亲自前往国际项目中心股份公司进行，截止日期为2026年2月18日（含当日）。该奖学金涵盖以下费用： - 免学费； - 每月生活津贴； - 医疗保险； - 校内住宿。"

同时指出，所有其他费用由奖学金获得者自行承担。

该中心表示："为参与奖学金遴选，申请人须在中国奖学金委员会网站完成在线注册。自2026年起，所有申请中华人民共和国高校本科学位的外国候选人均须参加'中国政府奖学金本科项目入学笔试'。CSCA在线考试注册开放至2026年2月14日12:00（北京时间），考试将于2026年3月15日举行。"

该中心新闻处提醒，中华人民共和国政府为2026-2027学年提供了73个中国政府奖学金名额。该奖学金提供免学费、每月2700元人民币生活津贴、免费校内住宿和综合医疗保险。
 
09.02.2026, 18:26 2226

亚投行投资哈萨克斯坦能源、交通及社会基础设施领域

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见了亚洲基础设施投资银行行长金立群。据总统府新闻局消息，双方在会上讨论了总价值超过26亿美元的九个大型合作项目，包括科克舍套市医院建设、风电站及公路基础设施项目。

托卡耶夫总统对当天签署的伙伴关系框架协议表示欢迎，认为该协议将对推动可持续经济发展、加强区域合作发挥重要作用，并祝贺金立群近期就任亚投行行长。

托卡耶夫表示："我们与亚投行正在共同实施总额超26亿美元的9个项目。相信这些项目将成为双方未来联系与合作的重要基石。"

金立群行长介绍了亚投行在哈萨克斯坦能源、交通和社会基础设施领域支持的一系列重点项目。他表示："我将延续银行在过去十年成就基础上确立的工作方向，同时力求推进改革，以更及时地应对客户不断变化的需求。"

双方指出，未来合作拓展空间广阔。哈萨克斯坦计划在未来几年实施基础设施现代化建设的宏伟蓝图，亚投行愿积极考虑参与这些战略项目的实施。

目前正在推进的融资项目包括：

  • 科克舍套市综合医院建设
  • 220兆瓦风力发电站
  • 杰兹卡兹甘-卡拉干达公路路段
  • 阿克托别-卡拉布塔克-乌尔盖森公路路段
  • 阿拉木图绕城铁路
 
09.02.2026, 17:24 2426

贸易与投资：托卡耶夫会见新濠集团主席

阿科尔达官网消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见了新濠集团主席、中国全国政协常务委员、香港中华总商会主席蔡冠深。

国家元首强调，哈萨克斯坦高度重视与中国积极发展永久全面战略伙伴关系。在此背景下，他指出中国国家主席习近平2013年在阿斯塔纳首次提出的"一带一路"倡议正在成功推进。

托卡耶夫高度评价了两国经贸关系的蓬勃发展，指出中国如今是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，双边贸易额连年创下新高。

会谈中特别关注了投资合作。总统表示，哈萨克斯坦持续为吸引外资创造有利条件，并对联合战略项目提供全方位支持。

总统指出，世界已进入人工智能蓬勃发展的时代，而中国在这一领域处于领先地位。为此，他表达了在人工智能领域与中方加强务实合作的意愿。

蔡冠深则高度评价了哈萨克斯坦作为具有吸引力且可靠的投资目的地的地位，尤其是在金融领域。

双方在会谈中还探讨了金融、能源、数字化、医疗、农业和建筑等领域富有前景的合作方向。
 
06.02.2026, 19:17 6081

哈萨克斯坦第二核电站项目详情与参数公布

Фото: Depositphotos
据Zakon.kz报道，哈萨克斯坦共和国原子能机构透露了在哈建设第二座核电站的详细情况。

该机构向媒体说明："此次指的是作为独立基础设施项目的第二座核电站的建设。这已通过哈萨克斯坦共和国政府2026年1月26日第40号《关于'第二核电站'核设施建设及建设区域的决议》正式确立。该文件官方确认了实施第二个核电站项目的决定，并明确了其选址区域。第一核电站与第二核电站是在哈萨克斯坦原子能分阶段发展框架下实施的两个独立项目。"

该机构指出，目前谈论具体开工时间仍为时过早。现阶段仅可进行选址评估和技术论证工作。实际建设工作需在完成全部前期研究周期，并依法获得核电站建设所需的所有监管许可和执照后方能启动。

目前考虑采用符合当代国际安全标准的第三代+（III+）反应堆技术。作为基础方案，正讨论建设总装机容量达2400兆瓦的核电站，配备两台单机容量1200兆瓦的机组。

据初步估算，在此装机容量下，年发电量可达约180-190亿千瓦时，这将为国家电力系统提供稳定的基荷电力保障。

该机构解释称："为确定第二核电站的建设区域，我们对哈萨克斯坦统一电力系统的南部、北部和西部三个潜在区域进行了综合分析。分析涵盖地震地质特征、气候因素、土壤特性、电网基础设施、人为条件以及相关地区的跨境风险等多方面因素。"

然而，该机构强调，未来在阿拉木图州建设的第一核电站将无法完全满足该国南部地区对新增发电容量的需求，因为这些地区的能源消耗正持续稳定增长。此外，南部地区计划新增的发电容量中，部分依赖于不稳定的可再生能源。

根据研究结果，2025年9月24日，哈萨克斯坦原子能行业发展跨部门委员会会议建议将阿拉木图州的江布尔地区作为第二核电站的建设区域。
 
06.02.2026, 12:14 6441

哈萨克斯坦国际合作发展新动态：系列会晤与协议达成

Фото: gov.kz
哈萨克斯坦持续积极开展外交工作，稳步加强与外国伙伴的双边关系。据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，近日哈方与希腊、捷克、以色列、葡萄牙等国代表举行系列会晤，就深化政治对话、扩大经贸与投资合作、发展文化人文联系等议题交换意见。

哈外交部副部长阿尔曼·伊谢托夫先后接受希腊新任大使安东尼娅·卡楚鲁和葡萄牙新任大使若泽·阿泰德·阿马拉拉递交的国书副本。会谈中，双方重点探讨了政治、经贸与投资领域合作，并特别关注旅游业发展潜力。与葡方会谈时，双方强调需完善条约法律基础，以显著激活两国互利往来。

哈萨克斯坦驻捷克大使凯拉特·阿卜杜拉赫曼诺夫向捷克外交部副部长玛利亚·沙塔尔多娃通报了哈宪法委员会工作进展、新宪法草案全民讨论情况，并提出深化双边合作的具体建议。双方对两国各层级建设性政治对话表示满意，并强调愿基于两国及中亚、中欧地区的商业潜力，将经贸伙伴关系提升至新水平。

哈萨克斯坦驻以色列大使达乌列特·叶姆贝尔季耶夫与以色列经济产业部外贸局局长罗伊·菲舍尔举行会谈。双方探讨了在当前地缘政治与经济变化背景下扩大哈以经贸合作的前景，指出在冶金、石油化工、食品、化学工业、机械制造等领域存在贸易多元化与增量的潜力。

此外，哈驻捷克大使凯拉特·阿卜杜拉赫曼诺夫还与捷克众议院外交委员会主席拉德克·冯德拉切克会晤，共商推动哈捷议会间对话，强调其对巩固双边关系整体框架的重要作用。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫会见中国外交部部长助理刘彬，双方就哈中永久全面战略伙伴关系关键议题及2026年活动规划交换意见。大使向中方同事致以农历新年祝贺。

在西班牙，哈驻西大使达纳特·穆萨耶夫与政治宪法研究中心主任罗萨里奥·加西亚举行会谈，重点探讨两国在法律领域及专家智库层面扩大接触的合作方向。

哈驻芬兰大使阿扎马特·阿卜德拉伊莫夫参观北欧领先医疗康复设备制造商"Lojer Group"生产线，双方讨论了在哈本土化生产芬兰医疗设备及联合开发医疗技术项目的合作前景。

哈驻斯洛文尼亚大使阿尔泰·阿比布拉耶夫分别会见斯洛文尼亚司法部长安德烈亚·科卡尔及国民议会外交委员会主席普雷德拉格·巴科维奇，详细阐释哈总统在第五次国民议会上的讲话要点，重点说明当前政治体制改革的逻辑目标及国家建设公正高效社会的战略方针。

哈驻西班牙大使达纳特·穆萨耶夫在马德里为西班牙媒体举行吹风会，介绍哈国内政治、社会经济发展关键方向及现阶段外交政策优先事项。

哈驻摩尔多瓦大使阿尔马特·艾达尔别科夫与摩议会副主席弗拉德·巴特雷恩恰会晤，双方充分肯定哈摩关系发展势头，并表示愿进一步深化议会间协作。

哈驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫出席在北京举办的首场"共同大市场-中国出口"系列活动。此次活动设有外国产品展区，哈展台重点展示国家出口潜力。据悉，2026年哈成为该倡议下欧亚地区唯一主题国。

哈驻上海总领事努尔兰·阿科什卡罗夫与上海社会科学院领导会谈，双方商定于2026年10月举办联合圆桌会议，扩大专家与研究交流，并探讨了在"一带一路"倡议与跨里海国际运输路线框架下的合作。

在贝尔格莱德举行的欧洲篮球联赛"游击队"对阵"帕纳辛奈科斯"比赛期间，哈使馆策划举办哈萨克斯坦旅游潜力及阿斯塔纳-贝尔格莱德直航航线推广活动。通过互动抽奖向观众赠送赴哈旅行证书，赛场屏幕滚动播放旅游宣传片与新航线推广资料。

哈驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫会见全国人大常委会办公厅外事局局长王文，双方就议会合作与交流、哈宪法改革、中国全国人大常委会2026-2030年工作计划及"中国-中亚"等多双边框架协作交换意见。

哈驻希腊大使铁木尔·苏尔坦霍金会见希议会国防与外事常设委员会主席多拉·巴科扬尼斯，讨论了议会间合作、在欧委会议会大会和欧安组织议会大会的协作、经贸人文联系及哈宪法改革等议题。双方肯定在贸易、投资、交通、能源、旅游与数字化领域的合作潜力，认同希腊侨界对双边关系的积极作用，并愿继续在国际议会平台加强协调。
 
05.02.2026, 22:09 6631

叶尔兰·科沙诺夫与白俄罗斯总统举行会谈

Фото: president.gov.by
据白俄罗斯总统新闻办公室消息，哈萨克斯坦马日利斯（议会下院）议长叶尔兰·科沙诺夫与白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科举行了会晤。

卢卡申科表示："我想恳请各位：我们不应失去彼此。当今世界，即便是美国，也无法独立于其他国家发展。因此我建议：在这个动荡的世界里，让我们彼此携手，不要失散。"

白俄罗斯领导人指出，两国合作的主要方向是贸易。

我曾期望我们与哈萨克斯坦的贸易额能接近10亿美元。如今根据统计，我们已经达到了10亿以上。但我们还有更高的目标。我们是一个高科技国家。我们不仅准备好向你们供应商品--这些商品是众所周知的，我们了解哈萨克斯坦需要哪些商品--而且从长远来看，我们愿意与哈萨克斯坦伙伴在贵国境内开设联合生产企业，共同合作，朝着这个方向努力。" 白俄罗斯总统强调。


双方特别谈到了扩大白俄罗斯机械制造产品供应的可能性。

亚历山大·卢卡申科指出："我们毫不讳言，不仅希望向贵国市场供应别拉斯（BELAZ）产品，还包括我们的谷物收割机械、农业技术装备。"

他表示，白俄罗斯联合收割机的性能不逊于国外同类产品，并愿意以实际行动证明。例如，在哈萨克斯坦某个种植谷物的特定农业区进行展示。更何况哈萨克斯坦用于此类作物的播种面积十分广阔。卢卡申科称，白俄罗斯愿意在数千公顷的土地上展示联合收割机及其他农业机械的工作效能。

此外，白俄罗斯总统感谢哈萨克斯坦在协助白方作为正式成员国加入上海合作组织方面所提供的支持。

卢卡申科说："我们非常感谢你们，并且清楚地记得，哈萨克斯坦和白俄罗斯同是许多国际组织的成员，从欧亚经济联盟、集体安全条约组织、独联体等区域性组织，到联合国这一全球性国际组织。我们在需要、利益集中的地方共同在场。这表明我们对解决各类世界和地区问题持有相近的立场。"

白俄罗斯领导人指出，两国议会代表也致力于推动地区间联系的发展。此外，白俄罗斯与哈萨克斯坦正在筹备举办主题性的地区间合作论坛。亚历山大·卢卡申科总体支持这一想法，并注意到白俄罗斯与俄罗斯、哈萨克斯坦与俄罗斯已有举办类似论坛的经验。他表示，此举对于推动地区间合作是必要的。

他还提议更积极地吸纳两国地方领导层参与，以激活地区层面的联系。
 
05.02.2026, 20:01 6776

托卡耶夫接受《新闻国际报》专访 呼吁以现实态度解决全球问题

Фото: thenews.pk

据国际文传电讯社报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接受了巴基斯坦《新闻国际报》的独家专访。

访谈伊始，托卡耶夫总统提及近期与夏巴兹·谢里夫总理的会晤。他对这位巴基斯坦领导人给予了积极评价，为整个对话奠定了开放与相互尊重的基调。

问：您如何评价巴基斯坦与哈萨克斯坦的关系，特别是在贸易投资合作方面，结合期望、现实与前景来看？

托卡耶夫： 哈萨克斯坦视巴基斯坦为友好国家和在国际舞台上备受尊重的战略伙伴。自1992年建交以来，双方在一系列共同关心的问题和项目上开展了成功合作。

我们在上海合作组织、伊斯兰合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等关键国际组织框架内保持着紧密而富有成效的协作，共同致力于加强全球和平、稳定与可持续发展。

我对巴基斯坦的首次国事访问是扩大伙伴关系、开启两国关系新篇章的重要一步。访问期间签署的60多项政府间和商业协议，将为双边合作注入强大动力。

经济合作的优先方向包括交通运输与物流、农业、工业与制造业、医疗保健、教育以及众多其他领域。

我相信，通过建立合资企业和实施互利项目，将为两国企业开辟广阔机遇。

我们的关键优先事项之一，是大幅提升双边贸易额。

问：巴基斯坦与哈萨克斯坦合作的主要领域有哪些？

托卡耶夫： 我们伙伴关系的优先方向是经济互动和区域互联互通。我们致力于将良好的政治意愿转化为具体的经济成果，特别是通过扩大贸易、投资和人际往来来实现。

（注：哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与夏巴兹·谢里夫签署了关于建立哈巴战略伙伴关系的联合声明。）

问：区域互联互通已成为两国共同议程的核心议题之一。这对哈萨克斯坦有多重要？

托卡耶夫： 区域互联互通确实是我们共同议程的关键议题之一。

哈萨克斯坦准备参与哈萨克斯坦-土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦走廊的建设。我们认为该项目对区域一体化和进入南亚市场具有重要战略意义。

令人欣慰的是，巴基斯坦也表现出对这一战略方向紧密合作的高度兴趣。

我们期待所有相关方积极参与并协调一致，以成功实施这些过境运输项目。

问：当前世界政治家的注意力都聚焦于美国局势。您如何评价美国当前形势，特别是唐纳德·特朗普总统的国内政策？

托卡耶夫： 特朗普总统作为一位强有力且有远见的领导人，将其国家利益置于首位。这在美国强劲的经济表现和当前特别是社会领域进行的深刻改革中得到了鲜明体现。

我支持他旨在恢复秩序的"常识性"政策。在哈萨克斯坦，我秉持类似的政治路线，致力于在当今复杂的全球环境下让我们的国家变得更加强大。

我认为，所有公民都必须严格遵守法律，尊重执法机构。

问：哈萨克斯坦为何决定加入《亚伯拉罕协议》？

托卡耶夫： 哈萨克斯坦一直是并将继续是和平、稳定与国际对话的坚定支持者。

由特朗普总统倡议的《亚伯拉罕协议》是一项真正具有远见的倡议。

通过加入这些协议，我们再次确认对将外交作为解决分歧、加强长期地区与全球稳定最明智工具的承诺。

哈萨克斯坦与以色列关系良好，同时我们也支持巴勒斯坦人民，并一贯主张在两国共存基础上解决巴勒斯坦问题。

从国家利益角度看，加入《亚伯拉罕协议》为吸引投资、先进技术和其他切实经济利益奠定了坚实基础。

我希望哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》将有助于推动当前阿拉伯与犹太民族之间的和解，扩大为更广泛的穆斯林-犹太对话。

问：在达沃斯，您与夏巴兹·谢里夫总理签署了关于成立和平理事会的协定。一些人将其视为试图创建联合国替代品的努力。您如何评价？

托卡耶夫： 和平理事会是一项旨在取得快速有效成果的及时且切合实际的倡议。特朗普总统本人曾在签署《宪章》仪式上强调，和平理事会旨在补充而非取代联合国的努力，遗憾的是，联合国正经历体制性困境。

尤为重要的是，该倡议旨在推动落实联合国安理会第2803号决议，该决议强调需要基于国际合法性与有效领导力来构建和平。

我相信，和平理事会将通过提供灵活、务实的冲突解决机制，为加强全球和平与稳定做出重要贡献。

问：您相信针对加沙地带的长久可持续和平计划有未来吗？

托卡耶夫： 由史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳特使提出的计划，看起来经过深思熟虑、雄心勃勃，同时也切合实际。在某些方面，它看起来像是一个旨在为和平与繁荣建立可持续基础的发展项目。

然而，若没有建立两国方案的真正政治意愿，任何计划都不会真正持久。只有这样的解决方案才能成为可靠基础，以终结无休止的暴力与不稳定循环。

问：俄罗斯与乌克兰之间的战争显然在拖延。您认为自己可能扮演调解人角色吗？

托卡耶夫： 确实，局势极为复杂，领土问题仍是关键所在。哈萨克斯坦一贯主张仅通过政治和外交手段解决冲突。我们坚信，实现和平的唯一途径是让敌对双方坐到谈判桌前。

我国并不自诩为调解人。但是，哈萨克斯坦始终愿意提供协助，包括在有需要时提供中立的谈判平台。

问：作为经验丰富的外交官，您认为军事占领格陵兰岛领土的可能性存在吗？在您看来，哪种情景是现实的？

托卡耶夫： 我会从略微不同的角度来看待这一情况。国际实践中有不少类似例子，国家间为达成共同互利目标，就特定领土或战略设施签订长期租赁条约。

任何此类决定都必须严格在国际法框架内考量，这要求尊重国家主权和《联合国宪章》所载原则。

一种可能的方案是美国与丹麦达成一项为期120年的格陵兰岛租赁协议。在这种情况下，格陵兰岛在法律上仍属丹麦一部分，其主权不受侵犯，而协议的实际方面将服务于共同的战略利益。我真诚希望，各方能基于对话、负责任的政策和对国际法的尊重，最终达成一个务实、双方都能接受的解决方案。

问：哈萨克斯坦目前正在讨论重要的宪法修正案。这些修改的实质是什么？

托卡耶夫： 我国正经历其历史上最重大的政治转型进程之一，旨在确保社会全体公平分享发展成果。我们已采取了一系列国家建设措施，以推进国家现代化，建设"公正的哈萨克斯坦"。

哈萨克斯坦已从"超级总统制"模式转变为拥有有效制衡体系的总统制共和国，其基础是"强有力的总统、有影响力的议会、负责任的政府"这一理念。

现在我们正步入政治现代化的新阶段。主要改革包括建立一院制议会和人民会议，以及设立副总统一职。

人的权利与自由被宣布为国家的最高优先事项，而团结、民族间与宗教间和谐等价值观构成了我们国家体制的基础。

问：哈萨克斯坦选择了怎样的发展战略方向？

托卡耶夫： 我们的目标是建设一个"公正、安全、清洁、先进"的哈萨克斯坦，将"法律与秩序"原则和社会和谐置于首位。

截至目前，哈萨克斯坦仍是中亚最大的经济体。我们实现了高速经济增长，国内生产总值已超过3000亿美元，人均收入达到历史最高水平。

我们的投资政策旨在维持稳定、透明和可预测的商业环境。同时，我们设定了将哈萨克斯坦转变为完全数字化国家的任务，正在引入人工智能和先进技术。我们还致力于将哈萨克斯坦定位为欧亚大陆的关键过境枢纽，并与外国投资者紧密合作，对我国能源行业进行大规模现代化改造。总而言之，所有这些都反映了我们所选择的发展道路：建设多元化、技术化、在全球市场具有竞争力、并以改善人民生活质量为导向的经济体。

05.02.2026, 18:58 6826

科舍尔巴耶夫与美国常务副国务卿讨论双边合作前景

Фото: gov.kz
据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫访问华盛顿期间，与美国常务副国务卿克里斯托弗·兰道举行了会晤。

会谈期间，双方深入讨论了双边议程中一系列广泛议题，包括政治与经济互动、贸易与投资发展、能源及关键矿物领域合作，并就地区与全球安全问题交换了意见。

双方确认了进一步发展哈美扩大的战略伙伴关系的目标。会议特别关注了美国关于建立和平理事会的倡议，以及哈萨克斯坦作为创始成员国参与该机制的事宜。此外，还讨论了哈萨克斯坦为参加2026年12月在迈阿密举行的G20峰会所做的筹备工作。

哈萨克斯坦外交部长强调了该国在保障全球能源和关键矿物供应链韧性方面的战略作用，并指出该领域合作是哈美互动的关键方向之一。

谈判期间，双方重点关注了此前已达成的协议及投资项目的落实，这些项目涉及金额约170亿美元，是哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫访问华盛顿及"C5+1"峰会的重要成果。

会晤结束后，双方商定将在现有合作框架下，并通过启动新的机制与倡议，进一步加强双边互动。
 
