Рассказать друзьям

Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о достижении с иранской стороной договоренности о строительстве в Казахстане историко-культурного комплекса, посвященного наследию Абу Насра аль-Фараби.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление культурно-гуманитарных связей продолжает оставаться золотым мостом в двусторонних отношениях.





Наши почетные гости во главе с уважаемым господином Масудом Пезешкианом привезли с собой копии ряда древних рукописей, хранящихся в архивах Ирана. В них содержатся ценные материалы, касающиеся истории и культуры Казахстана XVIII века. Эти важные документы, несомненно, позволят нашим ученым более подробно изучить международные отношения Казахского ханства того периода. Я поручил министру культуры и информации Казахстана при содействии профильных учреждений Ирана организовать в нашей стране выставку древних рукописей. Мы также договорились с иранской стороной построить в нашей стране историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби", - заявил президент Казахстана.





Акорда





Главы Казахстана и Ирана также обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере образования и науки. В этой связи были рассмотрены возможности обмена опытом, достижениями, а также повышения квалификации казахских и иранских специалистов в области здравоохранения.





Дополнено 11.12.2025, 17.40



Позже президенты осмотрели выставку найденных в архивах Ирана древних рукописей, содержащих сведения по истории Казахстана. Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов министерства иностранных дел Исламской Республики Иран.





Акорда





Экспонаты выставки, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в XVIII-XIX веках, впервые представлены общественности. Архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном.





Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим данную экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать ее в СМИ. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников", - сказал Касым-Жомарт Токаев.