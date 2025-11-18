17.11.2025, 19:37 15411
Астану с государственным визитом посетит премьер-министр Армении
Программа визита включает переговоры делегаций двух стран
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 20-21 ноября Астану с государственным визитом посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает пресс-служба Акорды.
Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонии Алар Карис провели переговоры в расширенном составе.
новости по теме
17.11.2025, 18:08 16851
За 20 лет инвестиции Эстонии в экономику Казахстана превысили 128 млн долларов
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонской Республики Алар Карис провели переговоры в расширенном составе, сообщает пресс-служба Акорды.
С 2005 года прямые инвестиции Эстонии в экономику Казахстана превысили 128 миллионов долларов США. Сегодня на территории нашей страны успешно работают свыше 80 эстонских компаний, в том числе в сферах логистики (CF&S Kazakhstan LLP), почтовых услуг (Omniva) и цифровых сервисов (Bolt)", - говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул, что участие представительной эстонской бизнес-делегации свидетельствует об искренней заинтересованности Таллина в дальнейшем расширении партнерства. Он выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку эстонским компаниям.
Эстония с радостью станет Вашим проводником на рынок Евросоюза. Кроме транзита и логистики, которые Вы упомянули, представители эстонского бизнеса выражают готовность инвестировать в Казахстан. Наша бизнес-делегация включает 40 компаний в сферах логистики, транзита, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, а также образования и технологий.Эстония является частью Европейского союза, мы рады, что Центральная Азия, где Казахстан выступает региональным лидером, является стратегическим партнером ЕС. В частности, Евросоюз намерен укрепить наши отношения в сфере транспорта и взаимосвязанности в рамках проекта Global Gateway", - отметил Алар Карис в ходе переговоров.
Ранее МСХ сообщило, что Казахстан ведет переговоры с Эстонией и Латвией по использованию прибалтийских портов в качестве транзитных узлов для поставок зерна на рынок Европы.
16.11.2025, 19:23 43366
Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма приняли в ООН
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Женева. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий комитет ГА ООН принял предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.
За документ проголосовали 114 стран, против - 52, в числе которых Украина, США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия. Воздержались 12 государств. Позднее, в декабре за резолюцию проголосует уже сама Генассамблея", - сообщает источник.
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Азербайджан, Беларусь, Китай, КНДР, Сербия, ЮАР.
При этом комитет включил в резолюцию поправку группы западных стран, утверждающую, что РФ якобы оправдывает проведение СВО "мнимым предлогом искоренения неонацизма". Ее поддержали 63 страны, а 41 страна выступила против. США также голосовали против.
РФ дистанцировалась от соответствующей поправки.
Резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" состоит из более чем 70 пунктов. Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны", - говорится в информации.
16.11.2025, 18:17 45621
Токаев: Время закрытых границ и изоляции осталось позади
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Ташкент. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Акорда.
Он подчеркнул, что консультативные встречи глав государств доказали свою эффективность.
Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества. Важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими государствами мира. На этом фоне растет интерес к формату "Центральная Азия плюс". Текущий год показателен в этом плане, учитывая прошедшие саммиты с основными зарубежными партнерами. На мой взгляд, главные задачи такого партнерства заключаются в укреплении стабильности в регионе и создании условий для устойчивого прогресса, обеспечения благополучия и достатка наших стран и народов. Наша цель - укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания", - сказал Токаев.
Он отметил существенные успехи в укреплении экономической базы регионального взаимодействия.
Растет число совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, агропромышленности и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 млрд долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данный показатель до 20 млрд долларов", - заявил президент.
Он призвал к запуску прорывных проектов в перспективных сферах. По словам Токаева, Казахстан готов к взаимовыгодной работе в этом направлении, в том числе через создание совместных предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитию животноводства и органического растениеводства. Также имеются перспективы в строительстве современных хранилищ, логистических центров и производстве готовой пищевой продукции для внутренних потребностей и для экспорта.
По его мнению, страны ЦА обладают уникальным шансом превратить регион в ключевой транзитный узел Евразии. При этом только согласованные действия позволят максимально раскрыть потенциал региона.
Чтобы избежать дублирования проверок, избыточных бюрократических процедур при прохождении границ, считаем целесообразным рассмотреть вопрос внедрения Единой системы электронного сопровождения грузов. Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии. Широкие возможности предоставляют активно формирующиеся сети приграничных промышленных хабов. В рамках их дальнейшего развития нам нужно сосредоточиться на запуске высокотехнологичных проектов", - заявил президент.
Он обратил внимание участников встречи на перспективы взаимодействия в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.
Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединить усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений. Казахстан предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки", - сказал глава государства.
Он отдельно остановился на широких возможностях ИИ и рассказал о проводимых мероприятиях в этой сфере в Казахстане, а также о совместной работе с узбекскими коллегами.
Для дальнейшего развития партнерства в сфере искусственного интеллекта важно также разработать единые стандарты использования этой технологии. Предлагаем начать разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии. Документ позволит обеспечить прозрачность, доверие и безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников", - добавил президент.
Он также затронул вопрос водной безопасности.
За последние пять лет наши страны обновили свои водные политики. Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Такой документ позволит установить единые принципы работы в этой сфере и избежать возможных разногласий. Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в следующем году в Астане в апреле одновременно с Региональным экологическим саммитом. Рассчитываем на ваше активное участие", - обратился Токаев к участникам встречи.
Он также призвал более эффективно координировать туристическую политику.
Ранее высказывались предложения по развитию совместных туристических маршрутов по всему региону. Мы поддерживаем такие инициативы. Кроме того, предлагаем принять действенные меры по продвижению единого туристического бренда Центральной Азии. Правовой основой для наращивания сотрудничества может стать Соглашение о сотрудничестве в области туризма и создание единого туристического пространства стран Центральной Азии", - сказал президент.
В завершение Токаев остановился на вопросах дальнейшего совершенствования формата консультативных встреч.
Предлагаю рассмотреть возможность включения Центрально-Азиатского экспертного форума в систему регионального взаимодействия с его трансформацией в ключевую платформу для осуществления исследований и формирования единых подходов", - подытожил глава государства.
По итогам VII консультативной встречи глав государств Центральной Азии президенты подписали следующие документы:
- Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи;
- Обращение глав государств Центральной Азии к государствам - членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 гг.;
- Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:
1. Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;
2. Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 гг.
Напомним, вчера, в рамках визита в Узбекистан, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны подписали ряд двусторонних документов.
13.11.2025, 15:38 119876
Важность сохранения исторической правды и создания совместных школ обсудили главы Минпросвещения Казахстана и России
Стороны выразили намерение продолжить указанную работу в рамках деятельности созданной ранее профильной двусторонней рабочей группы
Рассказать друзьям
Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов провели рабочую встречу. Они обсудили текущие вопросы и наметили планы на дальнейшее сотрудничество, сообщили в Минпросвещения России.
В ходе мероприятия Сергей Кравцов выразил благодарность за активизацию работы по созданию совместных школ в России и Казахстане.
Стороны выразили намерение продолжить указанную работу в рамках деятельности созданной ранее профильной двусторонней рабочей группы.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере профессионального образования, детского отдыха, повышения квалификации педагогических работников, работы с одаренными детьми.
Жулдыз Сулейменова в свою очередь также выразила готовность развивать сотрудничество двух стран в указанных сферах.
В завершение Сергей Кравцов пригласил Жулдыз Сулейменову принять участие в ежегодном международном форуме министров образования "Формируя будущее" и предложил провести совместный семинар-совещание управленческих кадров в сфере образования "ПРОдиалог", а также принял приглашение посетить Республику Казахстан с ответным визитом в январе 2026 года.
В российском ведомстве отметили, что системную работу по продвижению российского образования в Республике Казахстан по поручению Минпросвещения России проводит Омский государственный педагогический университет.
Напомним, для филиала МГИМО в Астане будет построено отдельное здание. Президент Токаев связывает с деятельностью института большие надежды.
13.11.2025, 10:14 130541
Казахстан и Туркменистан объединяют усилия в борьбе с преступностью
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью.
Документ предусматривает обмен оперативной и криминалистической информацией, исполнение взаимных запросов, обмен специалистами и опытом, а также содействие в обучении сотрудников правоохранительных органов двух стран", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Стороны также договорились взаимодействовать при расследовании любых преступлений, требующих координации между компетентными органами Казахстана и Туркменистана.
13.11.2025, 09:35 131731
Единые правила для перевозки радиоактивных материалов внедряют в СНГ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках СНГ.
Ключевое положение - введение единых правил и процедур для всех стран СНГ, по которым такие перевозки теперь будут осуществляться на основании договора и в соответствии с международными стандартами безопасности, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Документ также предусматривает механизм взаимного признания разрешительных документов. Это позволит избежать необоснованных задержек на границе.
Кроме того, соглашение закрепляет ответственность отправителя, получателя и перевозчика за предупреждение аварий и защиту персонала, населения и окружающей среды при перемещении радиоактивных материалов.
13.11.2025, 08:45 134001
Казахстан и Россия намерены сотрудничать в сфере биологической безопасности
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан и Российская Федерация намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, которую подписали президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
Стороны намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности,в том числе в рамках Координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, и оказывать взаимную поддержку инициативам по укреплению режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - сообщается в декларации.
Документ включает сотрудничество в области политики и безопасности, экономики и интеграции, сотрудничество в передовых наукоемких отраслях и в гуманитарной области. С полным текстом декларации можно ознакомиться здесь.
Напомним, в рамках визита президента РК в Россию подписан ряд документов.
12.11.2025, 17:50 145111
Товарооборот, АЭС и образование: о чем говорили лидеры Казахстана и России Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры, сообщает Акорда.
Для нас государственный визит в Российскую Федерацию - это, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились, проводили консультации по линии министерств, ведомств, поскольку масштаб сотрудничества действительно уникален. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались с Российской Федерацией и ни осуществляли сотрудничество. Вы сейчас сделали подробнейший анализ того, что сделано и предстоит сделать. Мне трудно что-либо добавить к этому, но хотел бы отметить, что действительно стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами - это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы, как Вы сейчас сказали, развиваются достаточно успешно. Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 млрд долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель. В самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе переговоров он также особо отметил сотрудничество Казахстана с Российской Федерацией в области атомной энергии.
Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом". Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций", - сообщил лидер Казахстана.
Президент также напомнил, что 9 российских вузов открыли свои филиалы в Казахстане.
Признательны всем представителям образовательной сферы Российской Федерации за это сотрудничество. Хотел бы отметить тот факт, что Казахский национальный университет впервые открыл, свой филиал на базе Омского университета. Это тоже событие большого значения. Я вообще уделяю очень большое внимание образованию, поскольку считаю, что мы должны создать условия именно молодежи наших государств, передать им эстафету дружбы, сотрудничества, чтобы они хорошо знали друг друга. Наша задача стоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности. Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно", - отметили глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России Владимира Путина посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом.
В свою очередь лидер РФ подчеркнул, что Казахстан и Россия - ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга.
Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году у нас торговый оборот составил свыше 27 миллиардов. За 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане. Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. Мы активно работаем на международной арене. Являемся участниками наших региональных организаций. Нам еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, и затем в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС. Поэтому у нас насыщенная программа, и она исполняется. Подготовлен меморандум по результатам Вашего сегодняшнего визита, который говорит о том, что мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать. Мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном", - заверил Владимир Путин.
Также Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия.
Дополнено 12.11.2025, 18.25
По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер России Владимир Путин подпишут декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщает Акорда.
Также в присутствии глав государств состоится обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.
Ранее Токаев назвал визит в Россию рубежным событием в истории двусторонних отношений.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.11.2025, 10:16В связи с пожаром в Туркестанской области создана Правительственная комиссия 18.11.2025, 09:453726Пожар в Туркестанской области: 12 человек погибли, девять из них дети 18.11.2025, 10:423316Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане 18.11.2025, 06:582771Медицина, образование, спорт: социальное развитие города Островца после запуска БелАЭС 18.11.2025, 08:48В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации1856В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации 11.11.2025, 15:05426556Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 14.11.2025, 08:48371631Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 13.11.2025, 17:19363071Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос до $1,4 млрд 14.11.2025, 12:10358451Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 12.11.2025, 17:30Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты353981Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты 11.11.2025, 15:05426556Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 20.10.2025, 17:35419996Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени414096Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 23.10.2025, 17:34399001Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность 24.10.2025, 17:46398281Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?