Атамкулов предложил передать бюджет оборонного заказа Минобороны в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов презентовал проекты законов "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной и аэрокосмической деятельности", передает Kazakhstan Today.

Целью законопроекта "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" является регулирование правовых отношений, складывающихся в оборонно-промышленной сфере. Говоря о концептуальных изменениях, Атамкулов отметил, что законопроектом определяется компетенция правительства, уполномоченного органа, государственных органов и организаций оборонно-промышленного комплекса в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.

Кроме того, предлагается установить круг субъектов, входящих в оборонно-промышленный комплекс, в отношении которых возможно применение мер государственной поддержки. Наряду с этим, в целях финансовой поддержки отечественных научно-технических разработок и модернизации оборонных предприятий, предусматривается возможность создания Фонда развития оборонно-промышленного комплекса.

"Предлагается изменение механизма формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа. В частности, передача бюджета оборонного заказа Министерства обороны в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) и определение МОАП основным заказчиком по поставке продукции для нужд Вооруженных сил РК", - сказал Атамкулов.

Также предлагается: передача материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке освежения получателям оборонного заказа (госорганам); закрепление прав и обязанностей получателей оборонного заказа (силовых ведомств) и исполнителей оборонного заказа (организации оборонно-промышленного комплекса и РГП "Казспецэкспорт"), задач и функций военных представительств; установление условий договора, оснований внесения в него изменений; расширение состава государственного оборонного заказа (путем включения в него производства, поставки, модернизации товаров военного и двойного назначения для государственного материального резерва, космических систем).

Также вносятся нормы по правовому регулированию военно-технического сотрудничества, определению сфер и форм военно-технического сотрудничества и его субъектов, сообщили в пресс-службе мажилиса.

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