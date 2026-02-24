23.02.2026, 13:35 26236
Бесплатные участки земель и здания для посольств предоставят друг другу Казахстан и Кыргызстан
Соответствующий закон подписал президент Кыргызстана
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Бишкеке и городе Астане для нужд посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан и посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике, а также резиденций чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан и чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике, подписанного 22 августа 2025 года в городе Бишкек", говорится в информации, опубликованной на официальном сайте президента Кыргызстана.
Соглашение предусматривает взаимное предоставление в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в Бишкеке и Астане для нужд посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан и посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике, а также резиденций послов.
Закон направлен на проведение внутригосударственных процедур для вступления указанного соглашения в силу. Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования", - добавили в пресс-службе президента Кыргызстана.
23.02.2026, 17:19 20036
Дипломаты провели ряд встреч за рубежом и обсудили ход реформ в Казахстане
Фото: gov.kz
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом и обсудили ход реформ в РК, сообщает Министерство иностранных дел страны.
В частности, посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски. Стороны обсудили повестку двустороннего сотрудничества и отметили необходимость дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч президентов и глав МИД двух стран в 2025 году. Также в ходе встречи посол проинформировал министра иностранных дел о предстоящем 15 марта текущего года общенациональном референдуме по принятию проекта новой Конституции Казахстана и ознакомил его с ключевыми целями конституционной реформы, подчеркнув ее значимость для казахстанского общества.
Между тем посол Казахстана в Кении, постоянный представитель РК при отделении ООН в Найроби Барлыбай Садыков провел встречу с исполнительным директором межрелигиозного совета Кении Лайнусом Нтигаи, членом руководства организации епископом Джоном Варари и председателем Индуистского совета Кении Суджата Котамраджу. Стороны обсудили практические подходы к предотвращению конфликтов на религиозной почве и продвижению ценностей толерантности в молодежной среде.
Также состоялась встреча посла Казахстана в Мексике Алмурата Турганбекова с генеральным директором по Африке, Центральной Азии и Ближнему Востоку Министерства иностранных дел Мексики Анибалом Гомесом Толедо. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями и согласовали подходы к реализации плана действий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2026 год. Было отмечено поступательное развитие двустороннего диалога и заинтересованность сторон в его дальнейшем углублении.
Кроме того, состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Бобиром Исламовым. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере геологии и недропользования. Отмечена поступательная динамика отраслевого сотрудничества и расширение практической кооперации профильных ведомств.
Тем временем постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди на полях зимней сессии парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провел встречу со специальным представителем ПА ОБСЕ по Центральной Азии Ангелосом Сиригосом. Стороны обсудили перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия в рамках ПА ОБСЕ.
Помимо этого заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и посол по особым поручениям МИД РК Бакыт Дюсенбаев прибыли в Кызылорду с делегацией послов Евросоюза во главе с послом ЕС Алешкой Симкич, а также послов Швейцарии, Великобритании и Канады, для ознакомления с инвестиционным потенциалом региона. Основной целью визита является укрепление партнерства, развитие инвестиционного диалога, а также ознакомление с социально-экономическим и туристическим потенциалом Кызылординской области.
Также посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с председателем Независимой избирательной комиссии Иордании Мусой Маайта, обсудив двустороннее сотрудничество, обмен опытом в проведении выборов и участие иорданских наблюдателей в республиканском референдуме по новой Конституции 15 марта. Шалданбай рассказал о проводимых в Казахстане политических реформах, а Маайта подтвердил готовность направить наблюдателей, отметив положительную динамику в диалоге и совместной работе.
Между тем посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов встретился с министром экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмоном Абдурахмонзода, обсудив развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, продвижение совместных инвестиционных проектов и расширение товарооборота, который в 2025 году составил $1,19 млрд с потенциалом роста до $2 млрд. Стороны подчеркнули важность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, подготовку дорожной карты до 2030 года и выразили готовность к дальнейшему укреплению экономических связей.
23.02.2026, 17:00 20966
Инвестиции, экономика и туризм: о чем говорил Токаев с премьер-министром Грузии
Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, в ходе которого стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-грузинских отношений, сообщает Акорда.
Собеседники подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах с акцентом на приоритетные направления - транзитно-транспортные связи, энергетику и туризм", - говорится в сообщении.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев поздравил императора Японии с днем рождения.
23.02.2026, 14:33 25166
Токаев поздравил императора Японии с днем рождения
Президент выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму императору Японии по случаю его дня рождения, сообщили в Акорде.
Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержке, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов", - рассказали в пресс-службе президента РК.
Касым-Жомарт Токаев пожелал императору Нарухито успехов во всех его начинаниях, а дружественному японскому народу - благополучия и процветания.
23.02.2026, 12:53 28771
Казахстан и Грузия укрепляют сотрудничество в борьбе с преступностью
Токаев встретился с главой МВД Грузии
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с министром внутренних дел Грузии Гелу Геладзе актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности, сообщили в Акорде.
Гела Геладзе рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе грузинских правоохранительных органов по обеспечению безопасности иностранных туристов, в том числе граждан Казахстана.
Было отмечено, что министерства внутренних дел Казахстана и Грузии намерены укреплять сотрудничество в таких направлениях, как борьба с организованной преступностью, нарко- и киберпреступностью, экстремизмом, а также обмен передовым опытом и подготовка кадров.
В завершение глава государства передал слова приветствия президенту Грузии Михаилу Кавелашвили и премьер-министру Ираклию Кобахидзе.
Напомним, что из Грузии экстрадировали возглавлявшую финпирамиду казахстанку.
22.02.2026, 17:52 58101
В Санкт-Петербурге состоялось VII заседание Консультативного совета государств-участников СНГ
Фото: ЦИК РК
Санкт-Петербург. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге прошло VII заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников КС РИО Содружества Независимых Государств под председательством Казахстана, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РК.
В мероприятии приняли участие главы и представители центральных избирательных органов государств-участников СНГ, руководство Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ), рабочей группы по молодежной политике в электоральной сфере при КС РИО СНГ. На заседании также участвовали председатель Высшего избирательного совета Турецкой Республики Ахмет Йенер и член Республиканской избирательной комиссии Сербии Велько Перович.
В своем выступлении председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров сообщил о подготовке к республиканскому референдуму, назначенному на 15 марта 2026 года. Он отметил, что все подготовительные процедуры осуществляются в строгом соответствии с национальным законодательством и утвержденным календарным планом. Особое внимание уделяется прозрачности процедур, обучению членов комиссий и созданию необходимых условий для всех категорий граждан, включая лиц с инвалидностью.
Кроме того, мы открыты к взаимодействию с международными наблюдателями и экспертным сообществом. Убежден, что совместная работа позволит обеспечить проведение референдума на высоком организационном уровне и в полном соответствии с международными стандартами", - подчеркнул Нурлан Абдиров.
Во время электоральной дискуссии председатель ЦИК Республики Армения Ваагн Овакимян дал подробный обзор о подготовительных работах к выборам Национального собрания Республики Армения в 2026 году. Он отметил, что, несмотря на применение ID-контроля в практике электоральных кампаний Армении, само голосование остается бумажным: избиратели заполняют бюллетени вручную, а подсчет голосов осуществляется в установленном законом порядке. При необходимости это позволяет провести повторный пересчет голосов.
В продолжение обсуждения прозвучал доклад председателя ЦИК Российской Федерации Эллы Памфиловой "Выборы в России - 2026: вызовы и новации". По ее словам, также при наличии альтернативных способов волеизъявления граждан, основным все же остается голосование с использованием бумажных бюллетеней.
К теме совершенствования электоральных процессов также обратился председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Бахтиер Худоерзода, который в онлайн-формате представил краткую информацию о проделанной работе и ключевых направлениях развития национальной избирательной системы.
Дистанционно председатель ЦИК Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев осветил тему выборов в местные кенгаши в контексте обновленной избирательной системы, акцентировав внимание на правовых изменениях и институциональных реформах.
Об итогах досрочных выборов депутатов жогорку кенеша Кыргызской Республики, состоявшихся 30 ноября 2025 года, в онлайн-формате сообщил заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бахадыр Конуров.
О направлениях деятельности ЦИК Республики Беларусь в межвыборный период доложила секретарь ЦИК Республики Беларусь Елена Балдовская, сделав акцент на работе по правовому просвещению молодёжи.
Также в электоральной дискуссии с информацией "О Декларации принципов международного наблюдения за выборами и референдумами" выступил генеральный секретарь совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Дмитрий Кобицкий.
По второму вопросу Елена Балдовская предложила рассмотреть целесообразность и возможные форматы участия Консультативного совета в деятельности Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB). По итогам обсуждения принято решение направить данное предложение на дополнительное изучение.
От Республики Казахстан опытом поделилась Атабаева Гульзира, представив модель системной интеграции молодежи в электоральную сферу через сеть Клубов молодых избирателей.
Отношение молодежи к выборам формируется через понимание и личное участие. Чем яснее объяснены процедуры и чем больше возможностей задать вопросы и обсудить их, тем осмысленнее становится восприятие избирательных органов", - подчеркнула она.
Продолжая тему, Нургазин Амирлан акцентировал внимание на научном сопровождении этой работы.
Когда мы исследуем, как молодежь воспринимает выборы, мы по сути анализируем будущее политической культуры страны. Наука позволяет увидеть глубже - понять, как цифровая среда формирует взгляды, какие источники информации влияют на доверие и что определяет готовность принимать результаты голосования", - отметил он.
Далее члены рабочей группы приняли участие в заседании международного молодежного дискуссионного клуба "Таврический", посвященном влиянию современных технологий на развитие электоральной культуры.
Кроме того, в Купольном зале в дни конференции была развернута выставка, ставшая визуальной хроникой эволюции избирательных технологий. Экспозиция наглядно показывает, как менялась не только техника - от массивных деревянных урн до интеллектуальных комплексов обработки бюллетеней и электронных терминалов, - но и сама философия администрирования выборов: от механики процедуры к архитектуре доверия.
22.02.2026, 10:41 67356
Токаев направил поздравления королю и наследному принцу Саудовской Аравии
Фото: akorda.kz
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь - короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда с Днем основания Королевства, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в исламском мире и на Ближнем Востоке. Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю и наследному принцу Саудовской Аравии успехов в их ответственной деятельности, а саудовскому народу - благополучия и процветания.
21.02.2026, 16:56 89511
Мировые лидеры поздравили Токаева с началом священного месяца Рамазан
Фото: Акорда
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, сообщает Акорда.
Главу государства поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ, руководитель администрации президента Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Марокко Мухаммед VI, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, президент Палестины Махмуд Аббас и другие", - говорится в сообщении.
Как отметили в Акорде, поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.
20.02.2026, 11:45 114201
Казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Фото: МИД РК
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и переговоров, в ходе которых обсудили вопросы международной безопасности, конституционной модернизации, торгово-экономического и банковского сотрудничества, культурной дипломатии и экологической повестки, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, Казахстан и Россия продолжают конструктивный диалог по вопросам международной безопасности. В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялись очередные двусторонние консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения на уровне курирующих заместителей министров иностранных дел.
Казахскую делегацию возглавил первый заместитель министра Ержан Ашикбаев, с российской стороны - заместитель министра Сергей Рябков. Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов на повестке дня глобальной безопасности, включая проблематику укрепления режима ядерного разоружения и нераспространения, биологическую безопасность и вопросы экспортного контроля. Дипломаты также обменялись мнениями по основным приоритетам совместной работы в рамках профильных многосторонних структур, включая Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН, Конференцию по разоружению и предстоящую в этом году одиннадцатую Обзорную конференцию Договора о нераспространении ядерного оружия.
По итогам стороны подтвердили намерение далее продолжать предметный диалог по данной тематике.
Кроме того, в Гааге в рамках международного информационно-аналитического сопровождения проводимых в Казахстане конституционных реформ посол Казахстана в Нидерландах Акан Рахметуллин провел встречу с директором фонда LINKS Europe Foundation и главным редактором независимого аналитического портала commonspace.eu Деннисом Саммутом.
В ходе диалога были детально представлены концептуальные основы проекта новой Конституции Республики Казахстан, институциональная логика трансформации политической системы и стратегические параметры модернизации государственного управления.
По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии экспертного взаимодействия и расширении аналитического диалога.
Также в посольстве Казахстана в Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с представителем правления акционерного коммерческого банка Tenge Bank Бейбитом Фалеевым. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также роль банковского сектора в обеспечении устойчивых расчетов и финансовом сопровождении совместных инвестиционных проектов.
Отмечено, что АКБ "Tenge Bank", являясь дочерней структурой АО "Halyk Bank", выступает важным финансовым инструментом поддержки двустороннего бизнеса, активно участвуя в обслуживании внешнеторговых операций, развитии инструментов торгового финансирования и внедрении современных цифровых решений.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия и расширении участия финансовых институтов в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на углубление торгово-экономических связей между Казахстаном и Узбекистаном.
Помимо этого, состоялась встреча посла Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлауқызы с генеральным директором Организации Исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом Аль-Маликом.
Встреча стала логическим продолжением художественной выставки на тему "Детство и жизнь аль-Фараби", состоявшейся 2-4 февраля 2026 года в штаб-квартире ИСЕСКО, автором которой выступил выдающийся казахстанский художник, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель и академик Академии искусств Казахстана Жанузак Мусапир. В ходе выставки в дань уважения великому мыслителю исламского мира художник передал в дар ИСЕСКО серию картин, посвященных жизни аль-Фараби.
В рамках состоявшейся встречи прошла официальная церемония передачи данных картин в фонд организации. Полотна были торжественно размещены в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате.
Генеральному директору ИСЕСКО были также вручены медаль и почетная грамота Академии художеств Казахстана за вклад в организацию выставки.
Также в штаб-квартире ООН по окружающей среде состоялась встреча посла Казахстана в Кении, постоянного представителя Казахстана при отделении ООН в Найроби Барлыбая Садыкова с заместителем генерального секретаря ООН - исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана с ЮНЕП, планы по развитию сотрудничества в области окружающей среды, а также участие ЮНЕП в Региональном экологическом саммите, который пройдет в Астане 22-24 апреля 2026 года.
Кроме того, особое внимание было уделено инициативе по созданию Международной водной организации в структуре ООН, предложенной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2025 года в ходе его участия на форуме, посвященном Международному году мира и доверия.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провел встречу с главой миссии по оценке потребностей бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Улви Ахундлу. Собеседники обсудили вопросы приглашения международных наблюдателей, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, на референдум.
По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и продолжении системной работы по совершенствованию электоральных процессов в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством Республики Казахстан.
В Узбекистане состоялась встреча посла Казахстана Бейбута Атамкулова с уполномоченным при президенте Узбекистана по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (Бизнес-омбудсменом) Абдуманнопом Буриевым. Атамкулов отметил устойчивую положительную динамику развития деловой среды, подчеркнув, что в Узбекистане сформирован благоприятный и комфортный бизнес-климат для субъектов предпринимательства. С учетом роста числа казахстанских компаний, работающих на узбекском рынке, была обозначена важность укрепления взаимодействия с офисом Бизнес-омбудсмена по линии институциональной защиты прав и законных интересов бизнеса. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии институционального взаимодействия и готовность к координации усилий по укреплению благоприятной и устойчивой бизнес-среды в Казахстане и Узбекистане.
В Армении посол Казахстана Болат Иманбаев встретился с секретарем Совета безопасности страны Арменом Григоряном. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-армянского взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.
18.02.2026, 21:41439091В Казахстане определены приоритетные направления инвестиций на 2026–2030 годы 19.02.2026, 12:25406281В 2025 году потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 4% 19.02.2026, 16:45404386Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством 19.02.2026, 14:07403471Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi Bank со стабильным прогнозом 19.02.2026, 15:31403026Товарооборот Казахстана и Индии достиг $923,3 млн 03.02.2026, 11:541633911В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561633491Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581633061В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001632641Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021632221Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество
