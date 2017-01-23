Глава МИД Казахстана провел встречу с главами делегаций сирийского правительства и оппозиции

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Казахстана встретился с главами делегаций сирийского правительства и оппозиции, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РК.

В частности, вечером 22 января 2017 года глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главой делегации сирийского правительства на Международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане, постоянным представителем Сирийской Арабской Республики в ООН Башаром Аль-Джафари, передает Kazakhstan Today.

Министр отметил значимость предстоящей встречи делегаций правительства Сирийской Арабской Республики и сирийской вооруженной оппозиции как важнейшего этапа в подготовке очередного раунда Женевских мирных переговоров под эгидой ООН. Подчеркнуты усилия Астаны по облегчению гуманитарной ситуации в Сирии и оказанию соответствующей помощи сирийскому народу.

"Казахстан и его президент Нурсултан Назарбаев намерены и далее вносить свой посильный вклад в международные усилия по укреплению режима прекращения огня и поиску политического решения для внутрисирийского конфликта", - говорится в сообщении.

В тот же день состоялась встреча руководителя МИД РК с руководством делегации сирийской оппозиции, на которой обсуждались вопросы подготовки предстоящих переговоров в Астане.

Как отметили в пресс-службе, руководители двух делегаций поблагодарили руководство и народ Казахстана за содействие процессу мирного урегулирования вооруженного противостояния в Сирии, предоставленные прекрасные условия для международной встречи и отметили настрой на содержательный характер предстоящих в Астане переговоров.

Кроме этого, накануне в Астане Абдрахманов провел встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Главной темой беседы стала предстоящая в казахстанской столице международная встреча по сирийскому урегулированию между правительством Сирийской Арабской Республики и сирийской вооруженной оппозиции.

Спецпосланник ООН от имени генерального секретаря организации Антониу Гутерриша высказал признательность президенту Казахстана за организацию площадки для сирийских переговоров и отметил, что ООН первой поддержала идею о встрече в Астане.

Абдрахманов, в свою очередь, отметил, что Казахстан рассматривает ООН в качестве ведущего участника процесса организации переговоров по Сирии и предстоящая встреча в Астане станет положительным вкладом в ход подготовки к очередному раунду Женевских мирных переговоров.

Собеседники подробно обсудили практические организационные аспекты подготовки к встрече и высказались за продолжение активных усилий по урегулированию сирийского конфликта.

По информации пресс-службы МИД РК, в тот же день, 22 января, состоялась встреча главы МИД РК с главами делегаций Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики по обсуждению различных аспектов подготовки к Международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане.

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