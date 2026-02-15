Глава МИД подтвердил приверженность Казахстана уставу ООН

Фото: МИД РК

Берлин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в экономическом форуме с участием глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Германии в формате C5+1. Организатором мероприятия выступил Восточный комитет германской экономики, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Форум стал ключевой площадкой для углубленного диалога между государствами Центральной Азии и Германией по актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также по укреплению регионального взаимодействия.





В ходе пленарной части мероприятия выступил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефул, а также министры иностранных дел государств Центральной Азии. В своих заявлениях они подчеркнули стратегическую значимость формата C5+1, растущую роль Центральной Азии в системе международных экономических связей и важность расширения практического взаимодействия с немецким бизнесом.





Особое внимание было уделено вопросам диверсификации экономического сотрудничества, развитию взаимовыгодного партнерства и созданию благоприятных условий для реализации совместных проектов в приоритетных отраслях.





В рамках тематических сессий были представлены доклады представителей немецкого бизнеса по четырем ключевым направлениям:





- Сырьевые материалы - перспективы сотрудничества в сфере добычи, переработки и устойчивого использования природных ресурсов, а также формирование надежных и устойчивых цепочек поставок;





- Энергетика - возможности взаимодействия в области традиционной энергетики, развития возобновляемых источников энергии и энергетического перехода;





- Сельское хозяйство - потенциал совместных проектов в агропромышленном секторе, внедрение инновационных технологий и повышение продовольственной безопасности;





- Логистика и транспортная доступность - развитие транспортных коридоров, улучшение региональной связанности и укрепление транзитного потенциала Центральной Азии.





Уверен, что данная площадка послужит серьезным дополнением формата C5+1 на уровне глав государств, а также эффективным механизмом укрепления торговых и инвестиционных связей между нашими странами", - подчеркнул глава МИД Казахстана.





Участники форума отметили, что укрепление экономического сотрудничества между Центральной Азией и Германией отвечает взаимным интересам, способствует устойчивому развитию региона и формированию более диверсифицированных цепочек поставок.





По итогам мероприятия стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога в формате C5+1 и активизации практического взаимодействия между государственными структурами и деловыми кругами стран Центральной Азии и Германии.





Кроме того, в рамках визита в Германию министр провел ряд двусторонних встреч. В частности, Ермек Кошербаев встретился с федеральным министром экономики и энергетики Катериной Райхе.





Стороны обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского сотрудничества с акцентом на взаимодействие в индустриально-технологической сфере, энергетике, логистике, цифровизации и сельском хозяйстве.





Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с ФРГ и считает ключевым стратегическим партнером в ЕС. Мы готовы активно наращивать экономическое сотрудничество с Германией как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных форматов ЕС и Центральной Азии и нацелены воплощать согласованные инициативы в конкретные проекты и осязаемые результаты", - отметил Кошербаев.





Он подчеркнул, что наша страна добилась значительных результатов в социально-экономическом развития и, согласно данным МВФ, Казахстан вошел в число 50 ведущих экономик мира с показателем в 300 млрд долларов США, что соответствует 15 тысячам долларов на душу населения, а также в пятерку стран - лидеров по средним темпам роста, реального ВВП, который с период с 2000 по 2025 годы составил 3,6%.





Казахстан является для Германии надежным партнером в Центральной Азии. Мы настроены на дальнейшее углубление нашего экономического и энергетического сотрудничества на основе устойчивого развития и инноваций", - сообщила Райхе.





В ходе встречи стороны уделили особое внимание энергетическому сотрудничеству, в том числе поставкам казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте. Также рассмотрены перспективы сотрудничества по производству и экспорту "зеленого" водорода из Казахстана в Германию и страны ЕС.





В индустриально-технологической сфере обсуждались совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и горнометаллургическом секторе, а также трансфер немецких технологий и лучших практик.





Министры подтвердили значимость развития логистических коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут, и выразили готовность к сотрудничеству в цифровизации транспортных и промышленных процессов.





По итогам встречи была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и достигнута договоренность о продолжении предметного диалога по совместным инициативам.





Кроме того, глава МИД Казахстана встретился с представителями ряда крупных немецких компаний и деловых объединений, включая Deutsche Bahn, Noble Elements, Lanxess, Rhenus Group и DIHK (Германская промышленно-торговая палата).





В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также возможности расширения взаимодействия в сферах промышленности, химической отрасли, логистики, машиностроения, здравоохранения и профессионального образования.





Министр отметил стратегический характер отношений между Астаной и Берлином, подчеркнув, что Казахстан заинтересован в привлечении высокотехнологичных инвестиций, внедрении передовых производственных решений и углублении кооперации с немецким бизнесом.





Особое внимание было уделено вопросам локализации производства, трансфера технологий, устойчивого развития и "зеленой" экономики.





Представители немецких компаний и ассоциаций высоко оценили проводимые в Казахстане реформы по улучшению инвестиционного климата и выразили готовность к расширению присутствия на казахстанском рынке. В ходе обсуждения были рассмотрены конкретные направления возможного сотрудничества, включая реализацию совместных проектов и развитие кадрового потенциала.





В заключение встреч стороны подтвердили намерение продолжать конструктивный диалог и активизировать практическое взаимодействие между государственными органами Казахстана и немецким бизнес-сообществ.