10.02.2026, 13:00 11176
Глава МИД Казахстана и посол Турции рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и посол Турецкой Республики Мустафа Капуджа обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Особое внимание стороны уделили вопросам реализации достигнутых договоренностей, направленных на всестороннее укрепление расширенного стратегического партнерства между двумя странами, а также подготовке предстоящих визитов на высоком и высшем уровнях.
Собеседники также рассмотрели вопросы организации 14-го заседания межправительственной экономической комиссии Казахстан - Турция, отметив важность укрепления практического взаимодействия и реализации совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.
Подтвердив высокий уровень дружественных отношений между Казахстаном и Турцией, стороны выразили взаимную заинтересованность продолжить тесное взаимодействие в рамках Организации тюркских государств.
Напомним, ранее Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Турецкую Республику принял участие в восьмом заседании казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования.
новости по теме
10.02.2026, 15:24 9051
Послы Казахстана провели ряд встреч для развития международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч в зарубежных странах с целью развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в Риге состоялась бизнес-конференция "Латвия - Казахстан", организованная Ассоциацией латвийских стивидорных компаний совместно с Латвийской железной дорогой при содействии посольства Казахстана в Латвии. Посол Казахстана в Латвии Даурен Карипов информировал участников мероприятия о последовательном раскрытии транзитно-транспортного потенциала Казахстана - ключевого международного "узла" как в направлении Восток - Запад, так и Север - Юг. Также участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам практической имплементации ранее достигнутых договоренностей в сфере транспорта и обсудили перспективы реализации новых совместных проектов.
Между тем посол Казахстана в США Магжан Ильясов встретился с генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином. В ходе встречи состоялось вручение копии вербальной ноты МИД РК об аккредитации посла в качестве постоянного наблюдателя Казахстана при ОАГ. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия с организацией, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Тем временем постоянный представитель Казахстана при экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Маргулан Баймухан провел встречу с заместителем исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН по вопросам партнерства и координации Шомби Шарпом. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между Казахстаном и ЭСКАТО ООН, а также обсудили пути дальнейшего укрепления партнерства с одной из наиболее влиятельных региональных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В галерее Дома национальных меньшинств в Праге в присутствии чешской и европейской культурной общественности состоялось открытие выставки "Таинственный Восток". Экспозиция объединила живописные работы известной в Чехии уроженки Казахстана, доктора медицинских наук, бывшего министра по правам человека и делам национальных меньшинств Чехии Джамили Стехликовой, а также фотографии ее отца - известного казахстанского архитектора и исследователя материальной культуры Алмаса Ордабаева.
В Вене делегация Казахстана приняла участие в 63-й сессии научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (НТПК КОПУОС). В рамках сессии директор астрофизического института имени Василия Фесенкова Чингиз Омаров выступил с презентацией о текущих научно-технических достижениях Казахстана в сфере космической ситуационной осведомленности (SSA - Space Situational Awareness), а также представил перспективные направления сотрудничества в области мониторинга околоземного космического пространства и обеспечения безопасности космической деятельности.
В Мумбаи казахстанская делегация приняла участие в одной из крупнейших международных туристических выставок Азии: Outbound Travel Market (OTM) - 2026. Казахстанский павильон представил богатое и гармоничное культурное наследие страны, воплощенное в современном дизайнерском решении. Экспозиция наглядно продемонстрировала национальное мастерство, культуру и самобытность Казахстана, способствуя укреплению его позиций в качестве одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии.
В Джидде состоялся ежегодный международный благотворительный фестиваль A Cup for a Good Cause. Участие Казахстана в мероприятии было обеспечено при активном содействии генерального консульства Казахстана в городе Джидде и стало частью работы по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия. Национальная экспозиция Казахстана вызвала значительный интерес со стороны участников и гостей фестиваля, которые получили возможность ознакомиться с культурой нашей страны, ее национальными традициями, элементами быта, а также особенностями казахской кухни. Имиджевые материалы и экспозиции способствовали широкому представлению богатого историко-культурного наследия казахского народа.
09.02.2026, 16:35 28221
Торговля и инвестиции: Токаев встретился с главой Sunwah Group
Стороны обсудили сотрудничество в сферах финансов, энергетики, цифровизации, медицины, сельского хозяйства и строительства
Рассказать друзьям
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя корпорации Sunwah Group, члена постоянного комитета всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая, председателя Гонконгской китайской генеральной торговой палаты Цай Гуаньшэня, сообщили в Акорде.
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане уделяют пристальное внимание активному развитию вечного всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой. В этом контексте он указал на успешный ход реализации инициативы "Один пояс, один путь", которая была впервые представлена в Астане в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином.
Высоко оценив динамичное развитие торгово-экономических связей между двумя странами, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Китай сегодня является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а объем товарооборота ежегодно бьет новые рекорды.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено инвестиционному сотрудничеству. Как отметил глава государства, Казахстан последовательно создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и оказывает всестороннюю поддержку совместным стратегическим проектам.
По словам президента, мир вступил в эпоху активного развития искусственного интеллекта, в которой Китай занимает одну из лидирующих позиций. В этой связи он выразил заинтересованность в укреплении практического взаимодействия с китайской стороной в данной сфере.
В свою очередь Цай Гуаньшэнь дал высокую оценку статусу Казахстана как привлекательной и надежной инвестиционной юрисдикции для инвесторов, прежде всего в финансовом секторе.
В ходе встречи были также рассмотрены перспективные направления сотрудничества в сферах финансов, энергетики, цифровизации, медицины, сельского хозяйства и строительства.
09.02.2026, 16:25 29006
Послы Казахстана провели ряд встреч по вопросам реформ и международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в международных мероприятиях за рубежом, в ходе которых обсудили конституционную реформу, цифровую трансформацию и перспективы инвестиционно-экономического сотрудничества. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Посол Казахстана в Румынии Ерлик Али провел встречу с сенатором парламента Румынии, председателем группы "казахстанско-румынской межпарламентской дружбы" Кристианом-Августином Никулеску-Цыгырлашем, в ходе которой были обсуждены положение проекта Конституции Республики Казахстан и ход работ по конституционной реформе, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Сенатор отметил, что уточнение конституционных норм укрепит независимость судебной власти, обеспечит прозрачность избирательных процессов и защитит основные права и свободы в соответствии с современными требованиями.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев принял участие в работе 5-й генеральной ассамблеи Организации цифрового сотрудничества (Digital Cooperation Organization, DCO) и Международного форума цифрового сотрудничества в городе Эль-Кувейте совместно с делегацией Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. В рамках тематической панели, посвященной будущему цифровой экономики, казахский дипломат представил результаты цифровой трансформации Казахстана. Было подчеркнуто, что согласно Индексу развития электронного правительства ООН 2024 года Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств мира, входя в группу стран с очень высоким уровнем развития электронного правительства, а по показателю онлайн-услуг занимает 10-е место в мире.
В Иордании посол Казахстана Талгат Шалданбай встретился с главным исполнительным директором компании PBI Aqaba Industrial Estate LLP Адель И Ян. В ходе встречи были обсуждены текущие тенденции и перспективы развития инвестиционного и промышленного сотрудничества между Казахстаном и Иорданией. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения взаимодействия в сфере специальных (свободных) экономических зон и индустриальных парков, а также возможностям реализации совместных проектов с участием казахстанского бизнеса.
В Кувейте посол РК Ержан Елекеев провел встречу с исполняющим обязанности генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития (Kuwait Fund for Arab Economic Development) Уалидом Аль-Бахаром. Стороны обсудили перспективы возобновления и укрепления сотрудничества между Казахстаном и фондом, а также возможности привлечения инструментов технической помощи для реализации приоритетных инфраструктурных проектов.
В Брюсселе в Казахском культурном центре прошло поэтическое мероприятие, приуроченное к 95-летию со дня рождения Мукагали Макатаева, одного из значимых представителей казахской поэзии XX века. Мероприятие прошло в формате открытого урока поэзии и объединило детей и взрослых, изучающих казахский язык и культуру в Бельгии. В программе прозвучали стихи и песни на слова поэта, исполненные на казахском, французском, английском и нидерландском языках, после чего состоялось обсуждение образов его произведений.
В Астане заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров встретился с министром по развитию международного экономического сотрудничества Сербии Ненадом Поповичем, где обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество, график двусторонних мероприятий на 2026 год, реализацию договоренностей по итогам визита президента РК в Сербию и запуск прямого авиасообщения между Астаной и Белградом, подтвердив намерение развивать отношения на основе взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества.
07.02.2026, 17:39 56336
Токаев выразил соболезнования премьеру Японии в связи с жертвами сильного снегопада
Более 40 человек погибли, число пострадавших приближается к 600
Рассказать друзьям
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии, сообщили в Акорде.
Разделяя вашу скорбь в этот трудный момент, выражаю слова сочувствия Вам и всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
С середины января мощные снегопады обрушивались на северные и западные регионы Японии уже дважды. С пятницы север страны вновь накрыл снежный шторм, сообщает РИА Новости. Число пострадавших в результате стихии приближается к 600 людям, 45 человек погибли, следует из статистики главного пожарного управления страны.
06.02.2026, 20:49 72221
Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана
Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с террористическим актом в Исламабаде, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, сообщает Акорда.
Президент Казахстана решительно осудил чудовищный акт насилия. Он передал слова искренней поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Пакистана", - говорится в сообщении.
Напомним, при взрыве мечети в столице Пакистана погибли более 30 человек, десятки пострадали.
06.02.2026, 11:51 81616
Развитие международного сотрудничества Казахстана: новые встречи и договоренности
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает активную внешнеполитическую работу, последовательно укрепляя двусторонние связи с зарубежными партнерами. В последние дни состоялись встречи с представителями Греции, Чехии, Израиля и Португалии, в ходе которых были обсуждены перспективы политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, а также развитие культурно-гуманитарных контактов, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Греческой Республики Антонии Кацуру. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, особое внимание уделив развитию сотрудничества в области туризма.
Также Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Португальской Республики Жозе Атаиде Амарала. Дипломаты подробно обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, акцентировав внимание на необходимость расширения договорно-правовой базы, что позволит значительно активизировать взаимовыгодные контакты между странами.
Кроме того, посол Казахстана в Чехии Кайрат Абдрахманов проинформировал заместителя министра иностранных дел Чехии Марию Шатардову о деятельности конституционной комиссии, ходе всенародного обсуждения проекта новой редакции Конституции Казахстана, а также о конкретных предложениях по развитию двустороннего взаимодействия.
В ходе встречи с удовлетворением отмечен регулярный конструктивный политический диалог на разных уровнях между двумя странами, а также подчеркнута взаимная заинтересованность правительств в выведении торгово-экономического партнерства на новый уровень с учетом значительного потенциала деловых кругов как обоих государств, так и Центральной Азии и Центральной Европы.
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев встретился с торговым комиссаром, директором управления внешней торговли Министерства экономики и промышленности Израиля Ройем Фишером. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения казахско-израильского торгово-экономического сотрудничества в условиях современных геополитических и геоэкономических изменений. Было подчеркнуто наличие потенциала для диверсификации и увеличения объемов двусторонней торговли, в том числе в таких отраслях, как металлургия, нефтехимия, пищевая и химическая промышленность, машиностроение и др.
Между тем посол Казахстана в Чехии Кайрат Абдрахманов провел встречу с председателем комитета по международным делам палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего продвижения казахско-чешского межпарламентского диалога, подчеркнув его важную роль в укреплении общего комплекса двусторонних отношений.
Также посол Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. По данным МИД, в ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства и обменялись мнениями по графику мероприятий на 2026 год. Посол поздравил китайских коллег с наступающим новым годом по лунному календарю.
Еще одну важная встреча состоялась в Испании, где посол Казахстана Данат Мусаев и директор центра политических и конституционных исследований Росарио Гарсия обменялись мнениями о состоянии и возможных направлениях развития взаимодействия между Казахстаном и Испанией, сделав акцент на расширении контактов в правовой сфере и на уровне экспертных и аналитических структур.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов посетил производственные мощности финской компании "Lojer Group", одного из ведущих скандинавских производителей медицинского и реабилитационного оборудования. Казахский дипломат и руководство компании обсудили перспективы сотрудничества, включая вопросы локализации производства финского медицинского оборудования в Казахстане и отметили потенциал для развития совместных проектов в области медицинских технологий.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев провел встречу с министром юстиции Словении Андреей Кокаль и председателем комитета по внешней политике Национального собрания Словении Предрагом Баковичем. Казахский дипломат подробно разъяснил ключевые аспекты заявлений президента Казахстана, высказанных в рамках V заседания Национального Құрылтая, акцентировав внимание на логике и целях, проводимых политических и институциональных преобразований, а также на стратегическом курсе страны на построение справедливого и эффективного государства.
В Мадриде посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел брифинг для представителей испанских средств массовой информации. В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые направления внутриполитического и социально-экономического развития Казахстана, а также приоритеты внешней политики страны на современном этапе.
Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков провел встречу с вице-председателем парламента Молдовы Владом Батрынча. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Стороны подтвердили, что казахско-молдавские отношения развиваются в конструктивном ключе, а также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении и укреплении межпарламентского взаимодействия.
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев принял участие в первом в 2026 году мероприятии серии "Общий большой рынок - Экспорт в Китай", прошедшем в Пекине. В рамках события, в котором участвовали представители правительства КНР, дипломатического корпуса и бизнеса, была организована выставка зарубежной продукции, включая павильон Казахстана, где представили экспортный потенциал страны. Сообщается, что в 2026 году Казахстан стал единственной тематической страной Евразийского региона в рамках данной инициативы.
Генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров провел встречу с руководством Шанхайской академии общественных наук, в ходе которой стороны обсудили развитие научно-академического сотрудничества и укрепление контактов между аналитическими центрами Казахстана и Китая. Также затронуты проводимые в Казахстане реформы, вопросы взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и Транскаспийского маршрута, а по итогам встречи достигнута договоренность о проведении в октябре 2026 года совместного круглого стола и расширении экспертных и исследовательских обменов.
Во время матча баскетбольной Евролиги между "Партизаном" и "Панатинаикосом" в Белграде прошла презентация туристического потенциала Казахстана и прямого авиарейса Астана - Белград. По инициативе посольства РК среди зрителей была проведена интерактивная акция, победитель которой получил сертификат на поездку в Казахстан, а на экранах арены транслировались туристические ролики и промоматериалы нового авиасообщения.
Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев провел встречу с руководителем управления внешних связей канцелярии постоянного комитета ВСНП Ван Вэнем, в ходе которой обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества и обменов между парламентами двух стран. Также затронуты конституционные реформы в Казахстане, планы работы ВСНП на 2026-2030 годы и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах, включая "Центральная Азия - Китай".
Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин провел встречу с председателем постоянного комитета по национальной обороне и иностранным делам парламента Греции Дорой Бакояннис, обсудив развитие межпарламентского сотрудничества, взаимодействие в ПАСЕ и ПА ОБСЕ, торгово-экономические и гуманитарные связи, а также конституционные реформы в Казахстане. Стороны отметили потенциал сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, туризма и цифровизации, роль греческой диаспоры в укреплении двусторонних отношений и подтвердили намерение продолжать координацию на международных парламентских площадках.
05.02.2026, 19:19 100471
Ерлан Кошанов встретился с президентом Беларуси
Фото: president.gov.by
Рассказать друзьям
Минск. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
Я бы вас очень просил: нам не надо терять друг друга. Ни одна страна, даже Америка, сегодня не может развиваться независимо от других. Поэтому я вам предлагаю: давайте в этом бешеном мире не потеряем друг друга", - сказал Лукашенко.
Глава Беларуси отметил, что основным направлением сотрудничества между странами является торговля.
Я когда-то мечтал, что мы с Казахстаном подойдем близко к 1 млрд долларов США товарооборота. Сегодня мы уже имеем, по подсчетам, миллиард и больше. Но есть куда стремиться. У нас высокотехнологичная страна. Мы готовы поставлять вам не только товары. Они известны. Мы знаем, в каких товарах нуждается Казахстан. Но если на длительную перспективу, то мы готовы открывать у вас совместные производства с казахстанцами, вместе работать и двигаться в этом направлении", - заявил президент РБ.
В частности, речь шла о возможности расширения поставок продукции белорусского машиностроения.
Мы не скрываем, что не только БЕЛАЗы хотели бы поставлять на ваш рынок, но и нашу зерноуборочную технику, технику для сельского хозяйства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он отметил, что по своим характеристикам белорусские комбайны не уступают зарубежным аналогам и республика готова на деле это доказать. Например, на определенной сельскохозяйственной площадке в Казахстане, где выращивают зерновые. Тем более что под эту культуру в Казахстане задействованы огромные посевные площади. Беларусь, по словам Александра Лукашенко, готова на участке в несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают комбайны и другая сельскохозяйственная техника.
Также президент Беларуси поблагодарил за помощь, которую Казахстан оказал белорусской стороне в вопросе присоединения в качестве полноправного члена к Шанхайской организации сотрудничества.
Мы вам очень благодарны, и мы с вами прекрасно помним, что как Казахстан, так и Беларусь входят в ряд международных организаций. Региональных, начиная от ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. И заканчивая глобальной международной организацией - ООН. Мы вместе присутствуем там, где нам нужно, где наши интересы сосредоточены. Это говорит об одинаковых подходах к решению тех или иных мировых и региональных проблем", - сказал Лукашенко.
Глава Беларуси отметил, что в обеих странах развитием связей между регионами занимаются в том числе парламентарии. Более того, Беларусь и Казахстан ведут подготовку к проведению тематического форума по межрегиональному сотрудничеству. Александр Лукашенко в целом поддержал эту идею и обратил внимание, что опыт проведения аналогичных форумов есть у Беларуси с Россией и у Казахстана с Россией. По его словам, это необходимо, чтобы подтолкнуть межрегиональное сотрудничество.
Он также предложил более активно привлекать руководителей местной вертикали обеих стран для активизации связей на уровне регионов.
05.02.2026, 16:01 103411
Кошербаев обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с первым заместителем госсекретаря США
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Вашингтон. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Вашингтон состоялась встреча с первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.
В ходе переговоров стороны предметно обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая политическое и экономическое взаимодействие, развитие торговли и инвестиций, сотрудничество в сфере энергетики и критических минералов, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности.
Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США. Отдельное внимание было уделено американской инициативе по созданию Совета мира и участию Казахстана в данном формате в качестве страны-учредителя. Также обсуждались вопросы подготовки участия страны в саммите G20 в декабре 2026 года в Майами.
Глава МИД Казахстана подчеркнул стратегическую роль страны в обеспечении устойчивости глобальных цепочек поставок энергоносителей и критических минералов, а также отметил значение сотрудничества в данной сфере как одного из ключевых направлений взаимодействия с США.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено реализации ранее достигнутых договоренностей и инвестиционных проектов на сумму порядка 17 млрд долларов США по итогам визита президент РК Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и саммита С5+1.
По итогам встречи стороны договорились укреплять двустороннее взаимодействие в рамках существующих форматов сотрудничества, а также за счет запуска новых механизмов и инициатив.
Ранее глава МИД РК принял участие в конференции по критически важным минералам в Вашингтоне.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.02.2026, 10:38Правительство разрабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса 10.02.2026, 11:3886321Токаев поручил принять конкретные меры для снижения инфляции 10.02.2026, 11:4684121Президент высказался о налоговой реформе в Казахстане 10.02.2026, 13:1071736Нефтедобывающая страна с дефицитом топлива - президент указал на дисбаланс добычи и переработки 10.02.2026, 14:1366911Почти 740 млрд тенге госпомощи вернули банки в Казахстане 04.02.2026, 15:33480951Какие ограничения введут для глав компаний при наличии налоговой задолженности 05.02.2026, 10:34416441В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии 05.02.2026, 11:53415781Уголь в Казахстане подорожал на 9% за год 04.02.2026, 09:40369286Экспорт казахстанских товаров в Монголию: мажилис ратифицировал соглашение 04.02.2026, 09:10359096В Казахстане намерены увеличить поголовье КРС до 12 млн 02.02.2026, 17:39670631В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54598576В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56598156Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58597726В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00597306Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?