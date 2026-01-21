20.01.2026, 20:39 12966
Главы МИД Казахстана и Словении обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-словенского сотрудничества, отметив устойчивую динамику политического диалога, расширение межпарламентских и межведомственных контактов, а также поступательное развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.
Казахстанский дипломат поздравил словенскую сторону с успешным председательством Словении в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 годах, высоко оценив вклад Любляны в защиту прав и свобод человека, предотвращение конфликтов в различных регионах мира.
Стороны с удовлетворением отметили, что открытие посольства Казахстана в Любляне в октябре 2024 года, а также официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Казахстан в 2025 году стали наглядным подтверждением обоюдной нацеленности сторон на выведение двусторонних отношений на качественно новый уровень.
Отдельное внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Подчеркнуто, что совместное заявление глав государств служит дорожной картой для дальнейшего углубления политического диалога, расширения экономических связей и развития новых направлений взаимодействия.
В завершение беседы собеседники подчеркнули особую важность деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
21.01.2026, 10:00 3736
Токаев по приглашению Трампа примет участие в церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе
Фото: Акорда
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - 22 января глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос для участия в церемонии подписания Устава Совета мира, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе.
Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент К.Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - проинформировал помощник - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
В конце прошлого года Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило о присоединении страны к Авраамским соглашениям.
20.01.2026, 16:07 17436
Казахстан провел двусторонние встречи и представил национальные стенды на международной выставке
Фото: МИД РК
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд двусторонних встреч и приняли участие в крупных международных мероприятиях, в ходе которых были обсуждены перспективы инвестиционного и экономического сотрудничества, а также представлены возможности отечественных производителей на зарубежных рынках.
Генеральный консул Республики Казахстан в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провел встречу с комиссаром офиса "Один пояс, один путь" Министерства торговли и экономического развития правительства САР Гонконг Николасом Хо. Стороны обсудили ключевые аспекты развития партнерства между Казахстаном и Гонконгом на 2026 год, в частности вопросы реализации совместных инвестиционных проектов.
Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев провел встречу с вице-премьером Республики Армения, сопредседателем межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству Мгером Григоряном. Стороны отметили динамичный характер двусторонних отношений, развивающихся в духе доверия, взаимного уважения и прагматизма. Подчеркнуто, что вывод отношений на уровень стратегического партнерства, установленного между странами в 2025 году, создает прочную основу и дополнительные возможности для дальнейшего углубления кооперации как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
Казахстан принял участие в юбилейной, 100‑й международной аграрной выставке "Зеленая неделя" (Grüne Woche) в столице Германии, где были торжественно открыты два национальных стенда Республики Казахстан. В выставке приняли участие казахстанские предприятия, работающие по стандартам ЕС и готовые к регулярным поставкам на европейский рынок. Представленная продукция отечественных производителей вызвала значительный интерес у международных партнеров, дистрибьюторов, представителей торговых сетей ФРГ и посетителей выставки. Казахскую делегацию возглавил вице‑министр сельского хозяйства Азат Султанов, который провел также ряд встреч и переговоров на полях международной конференции Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).
Посол Казахстана в Саудовской Аравии и по совместительству в Бахрейне Мадияр Менилбеков в ходе рабочей поездки в Манаму провел ряд встреч с официальными лицами Королевства, включая министров транспорта и туризма, руководителей министерства иностранных дел и Торгово-промышленной палаты, обсудив вопросы развития межрелигиозного диалога, политического и экономического сотрудничества, расширения двусторонних контактов, возможности прямых авиарейсов и инвестиционного взаимодействия; по итогам встреч стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений между Казахстаном и Бахрейном.
20.01.2026, 10:16 21956
Казахстан усиливает внешнеполитическое и экономическое взаимодействие
Фото: МИД РК
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует международное сотрудничество по ключевым направлениям - от торговли и туризма до аграрных технологий и гуманитарных связей. В январе казахстанские дипломаты провели серию встреч с партнерами из Узбекистана, Мальты, Германии и Китая, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Особое внимание было уделено графику мероприятий на текущий год, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также планируемые заседания совместных межправительственных и отраслевых механизмов сотрудничества.
Кроме того, посол Казахстана в Мальте по совместительству Ерболат Сембаев встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и туризма Мальты Иэном Борчем. Была отмечена важность дальнейшего развития политического и торгово-экономического партнерства, расширения культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Мальтой. Стороны подчеркнули значительный потенциал взаимодействия двух стран в области строительства, здравоохранения, транспорта и финансов.
В столице Германии состоялся круглый стол Kazakhstan - Germany Agro & Water Nexus с участием представителей немецких компаний агропромышленного и водного секторов, а также казахстанской делегации, прибывшей в Берлин для участия в международной конференции Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).
Участники круглого стола обменялись мнениями об актуальных задачах по дальнейшему расширению сотрудничества в таких приоритетных секторах, как устойчивое земледелие, семеноводство, технологический трансфер, модернизация водной инфраструктуры и управление водными ресурсами в сельском хозяйстве, внедрение умных технологий.
Также в целях углубления практического взаимодействия и развития культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и провинцией Шэньси генеральный консул Республики Казахстан в Сиане Жошыхан Кыраубаев провел встречу с вице-президентом Федерации борьбы Китая, руководителем Центра тяжелой атлетики, борьбы и дзюдо провинции Шэньси Ян Чанлинем и тренерским составом центра.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в сфере развития спорта. В рамках визита генеральный консул ознакомился с объектами спортивной, медицинской, реабилитационной и образовательной инфраструктуры, а также с деятельностью инклюзивного спортивного центра.
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в сферах туризма и спорта.
В рамках 11-го международного фестиваля музыки и танца состоялось выступление казахских артистов, ставшее значимым событием в развитии культурного диалога между Казахстаном и Индией. Казахстан был представлен около 68 артистами, в числе которых - государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева Астаны под управлением маэстро Абзала Мухитдина, ансамбль танца "Гәкку", а также Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой.
В Абу-Даби состоялось международное событие в сфере детской моды - International Kids Fashion Week, прошедшее под патронажем шейхи Фахры бинт Дияб Аль Нахаян. Организатором модной недели выступила Мона Аль Мансури - первый дизайнер Объединенных Арабских Эмиратов и одна из ключевых фигур в развитии международных проектов в области детской моды и культуры.
19.01.2026, 18:01 34361
Представители Казахстана провели ряд международных встреч в Китае, Франции и Испании
Фото: МИД РК
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Казахстана в рамках внешнеполитической и инвестиционной повестки провели ряд международных встреч в Китае, Франции и Испании, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, а также продвижение внешнеполитических инициатив страны.
В Шанхае при содействии генерального консульства Казахстана в рамках рабочего визита заместителя акима Актюбинской области Абзала Абдикаримова состоялась встреча с представителями китайской компании Suzhou Hunan New Materials. По итогам деловых переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом Актюбинской области РК и компанией Suzhou Hunan New Materials по глубокой переработке хромовых руд. В ходе встречи китайская компания презентовала инвестиционный проект по глубокой переработке хромовых руд, предусматривающий его реализацию в два этапа. Первый этап предполагает создание производства по переработке хромового концентрата с объемом инвестиций до 150 млн долларов США, второй - переход к переработке металлического хрома. Проект был оценен как экономически значимый и соответствующий приоритетам индустриального развития Актюбинской области и задачам по привлечению прямых иностранных инвестиций.
В Страсбурге генеральный консул Казахстана Анель Бақытбекқызы выступила с лекцией перед магистрантами Института политических исследований Страсбургского университета (Sciences Po), посвященной внешней политике президента Касым-Жомарта Токаева и ключевым международным инициативам Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Бақытбекқызы рассказала о проводимых институциональных реформах, модернизации системы госуправления и планируемой парламентской реформе, предусматривающей переход к однопалатному парламенту на основе широкого общественного диалога и предстоящего референдума. Внимание магистрантов обращено на многовекторный курс Казахстана как "средней державы" с акцентом на вклад и продвижение международной безопасности, включая инициативы в области ядерного разоружения и нераспространения, миротворческой деятельности под эгидой ООН, посреднических усилий по урегулированию международных конфликтов, а также активное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Подробные сведения были обозначены также по двустороннему и многостороннему взаимодействию Казахстана с КНР, РФ, США и странами ЕС.
Руководитель консульства Казахстана в Барселоне Амир Султангожин провел встречу с советником правительства Каталонии по иностранным делам и вопросам Европейского союза Жауме Дук. Переговоры подтвердили взаимную заинтересованность сторон в расширении практического сотрудничества и придали новый импульс двусторонней повестке. Собеседники подробно обсудили консульские вопросы, а также перспективы развития торгово-экономических связей и привлечения инвестиций в Казахстан. Особое внимание было уделено созданию условий для прямых контактов между деловыми кругами Казахстана и Каталонии.
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с государственным секретарем Испании по энергетике Жоаном Гроисардом, в ходе которой стороны обсудили приоритеты и актуальные вопросы энергетического сотрудничества, включая устойчивое развитие сектора, энергопереход, повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, подтвердив взаимный интерес к расширению диалога, обмену опытом и выработке совместных инициатив в сфере "зеленой" энергетики и энергетической безопасности.
Посольство Казахстана в Австрии - постоянное представительство при международных организациях приняло участие в Тюркской неделе в Вене, в рамках которой были представлены деятельность Организации тюркских государств, историко-культурное наследие стран - членов ОТГ, а также обсуждена стратегическая роль Срединного коридора как современного продолжения Шелкового пути, способствующего развитию транспортно-торговой инфраструктуры, укреплению экономических связей между Азией и Европой и расширению культурного взаимодействия.
19.01.2026, 11:34 39826
Трамп пригласил Токаева войти в состав Совета мира по Газе
Фото: Акорда
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей. Об этом сообщил помощник - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Скрывать факт получения такого официального обращения от президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно. Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент К.Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - проинформировал Руслан Желдибай.
Напомним, в конце прошлого года Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило о присоединении страны к Авраамским соглашениям.
17.01.2026, 14:17 99921
Генконсульство Казахстана начало работу в Гуанчжоу
Гуанчжоу. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - 16 января официально начало работу генеральное консульство Казахстана в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая, сообщает издание "Синьхуа".
Консульский округ охватывает провинции Гуандун, Хунань, Хайнань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.
Издание отмечает, что в последние годы Гуанчжоу наращивает сотрудничество в Казахстаном. В июне 2025 года ведущий китайский авиаперевозчик China Southern Airlines официально открыл прямую авиалинию Гуанчжоу - Алматы. На данный момент частота рейсов по ней увеличилась с первоначальных 3 в неделю до 5.
16.01.2026, 18:18 133411
Вопросы экономики, правового сотрудничества и ИИ обсудили казахстанские дипломаты за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся ряд встреч представителей Казахстана с зарубежными партнерами в Сербии, Венгрии и Гонконге, в ходе которых были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в экономической, правовой, культурной и цифровой сферах.
В рамках развития делового сотрудничества между Казахстаном и Сербией состоялась встреча посла Республики Казахстан в Сербии Мади Атамкулова с исполнительным директором Национального альянса за местное экономическое развитие (NALED), а также основателем этнокультурной организации Сербии Etno mreža Виолетой Йованович. В ходе встречи стороны обсудили потенциал обмена опытом между Сербией и Казахстаном, развитие культурного сотрудничества и поддержку проектов, способствующих сохранению культурного наследия. Стороны подтвердили готовность к продолжению диалога и рассмотрению форм сотрудничества в рамках будущих совместных инициатив.
В Будапеште состоялась встреча посла Казахстана Абзала Сапарбекулы с генеральным прокурором Венгрии Габором Балинтом Надем. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения и углубления сотрудничества между органами прокуратуры Казахстана и Венгрии. Отмечено, что в обеих странах особое значение придается вопросам оказания взаимной правовой помощи. В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении и дальнейшем развитии тесного сотрудничества между посольством и Генеральной прокуратурой Венгрии.
В рамках развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий между регионами Казахстана и Гонконгом в генеральном консульстве Республики Казахстан в САР Гонконг состоялась встреча представителей компаний Huazhi Future, ChinoLite и Omis Inc. из Павлодара. Участники встречи подчеркнули значимость инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об объявлении 2026 года годом цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане, в связи с чем генконсул выразил заинтересованность в проведении совместных мероприятий, хакатонов и презентаций стартапов.
Состоялась встреча посла Казахстана в Таиланде Маргулана Баймухана с министром торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун. В рамках встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, отмечена активизация политических контактов и устойчивая положительная динамика товарооборота, который по итогам 11 месяцев 2025 года вырос на 7,5% и достиг 235,5 млн долларов США, при этом стороны сошлись во мнении, что существующий потенциал экономического взаимодействия значительно превышает текущие показатели и подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного диалога и дальнейшее укрепление казахско-таиландских отношений.
Посол Казахстана в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Исса Аль-Мараги. В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Государством Кувейт, а также обсуждены возможные направления взаимодействия в энергетическом секторе. Руководство KUFPEC выразило интерес к изучению возможностей в нефтегазовой отрасли Казахстана, сообщив о начале предварительного анализа инвестиционного потенциала страны.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов встретился с послом Латвийской Республики Даце Руткой. В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
16.01.2026, 16:54 133451
Главы МИД Казахстана и Таиланда обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пуангкеткео, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств высоко оценили поступательное развитие казахско-таиландских отношений и обсудили текущее состояние, а также перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны выразили обоюдную готовность и далее содействовать расширению политического диалога, углублению взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, перерабатывающей промышленности, транспорта и логистики, цифрового развития, туризма и других приоритетных направлениях.
Министры также провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и договорились о поддержании регулярных рабочих контактов в целях дальнейшей координации подходов по вопросам, представляющим взаимный интерес.
