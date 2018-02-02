Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом аль-Джабером, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние взаимодействия между Казахстаном и Эмиратами, а также перспективы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

"Благодаря тесным и доверительным связям между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и главой ОАЭ шейхом Халифой Аль Нахаяном, между нашими странами установлены близкие отношения", - сказала государственный секретарь.

Г. Абдыкаликова отметила, что Казахстан приступил к реализации послания главы государства "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", предусматривающего внедрение элементов "Индустрии - 4.0." и вхождение в тридцатку самых развитых стран мира.

"Мы являемся непостоянным членом Совета безопасности ООН. Совсем недавно в своем выступлении на заседании Совбеза президент страны Н. Назарбаев акцентировал внимание на важности политического доверия и системного диалога в международной жизни", - сказала госсекретарь.

Гульшара Абдыкаликова отметила значимость продолжения активного взаимодействия между Международным финансовым центром "Астана" и эмиратскими финансовыми центрами.

В завершение встречи она поблагодарила Мухаммеда аль-Джабера за активное участие Объединенных Арабских Эмиратов в международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017" и выразила уверенность, что следующая выставка ЭКСПО-2020 в Дубае пройдет на самом высоком уровне.

"Казахстан заинтересован в установлении с ОАЭ полноценного стратегического партнерства и примет активное участие в работе выставки ЭКСПО-2020", - сказала Абдыкаликова.

Товарооборот между РК и ОАЭ за период с января по ноябрь 2017 года составил $590,3 млн. С 2005 по 2017 годы валовый приток прямых иностранных инвестиций из Эмиратов в Казахстан составил порядка $2 млрд.

В Казахстане действуют 233 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство многофункционального комплекса "Абу Даби Плаза" стоимостью $1,2 млрд.

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