Испанский эксперт назвал переговоры по сирийскому вопросу в Астане дипломатическим успехом Казахстана

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Испанский эксперт назвал переговоры по сирийскому вопросу в Астане дипломатическим успехом Казахстана23.01.2017
Политика  13:15

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Научный сотрудник Центра изучения международных процессов (CIDOB, Барселона) Николас де Педро назвал проведение переговоров по сирийскому вопросу в Астане дипломатическим успехом Казахстана.

"Нам всем еще предстоит узнать, смогут ли эти переговоры заложить основу для устойчивого прекращения огня в Сирии. То, что переговоры проводят в Казахстане, безусловно, это значительный дипломатический успех", - сказал он в комментарии Казахстанскому институту стратегических исследований.

Эксперт подчеркнул, что Астана укрепляется в своей роли уважаемого и надежного посредника, способного принять у себя сложные переговоры, а также обладающего дипломатическими навыками и способностями, чтобы стимулировать процесс выхода из дипломатических тупиков.
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Фото: kaztrk.kz
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