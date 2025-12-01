10.12.2025, 11:14 26601
Казахстан и Монголия договорились сотрудничать в пенсионной сфере
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, подписанное 29 октября 2024 года в городе Улан-Баторе.
Соглашение направлено на обеспечение пенсионных прав граждан обеих стран. Его реализация будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между государствами.
Гражданам Казахстана и Монголии предоставляется дополнительная возможность при переезде: трудовой стаж, накопленный в обеих странах, будет признаваться и засчитываться при назначении пенсионных выплат.
Кроме того, при переезде в Монголию казахстанцам будет обеспечен перевод их накопительной пенсии из ЕНПФ.
Назначение и выплата пенсий гражданам двух стран осуществляется по законодательству государства проживания.
10.12.2025
Главы МИД Казахстана и Канады подтвердили курс на укрепление партнерства
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе канадской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ермек Кошербаев, пользуясь случаем, поздравил Канаду с успешным председательством в "Группе семи" (G7). Отметил высокий уровень двустороннего экономического взаимодействия, динамику товарооборота, а также реализацию ряда крупных инвестиционных проектов с канадскими компаниями "Cameco", "Ivanhoe", "Teck Resources", "First Quantum Minerals" и "B2Gold", - говорится в сообщении.
В свою очередь Анита Ананд подчеркнула заинтересованность канадской стороны в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, инновационной и образовательной сферах, выразив готовность к поддержанию регулярного политического диалога и обмену визитами на высоком уровне.
Отмечается, что министры также "сверили часы" по основным вопросам международной повестки дня и актуальным аспектам взаимодействия в многосторонних форматах.
10.12.2025
Казахстан развивает стратегическое партнерство по линии международных организаций
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развивать стратегическое партнерство по линии ключевых международных организаций, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.
В частности, в Венском офисе Организации Объединенных Наций состоялось совместное заседание комиссии ООН по наркотическим средствам и Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В рамках сессии были рассмотрены стратегические, бюджетные и административные вопросы, определяющие направления деятельности комиссий на предстоящие годы.
Также постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и в других международных организациях в Женеве Ержан Казыхан провел встречу с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо. Стороны подчеркнули ключевую роль трипартизма и социального диалога в трудовой политике Казахстана и выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
Между тем посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с вице-министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Халедом Аль-Мудайфером. В ходе встречи основное внимание было уделено активизации диалога между профильными министерствами двух стран для продвижения сотрудничества в горно-металлургическом секторе.
В США на площадке аналитического центра Atlantic Council состоялся круглый стол, посвященный потенциалу Казахстана в сфере критических минералов. Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, где участники подтвердили высокую заинтересованность в укреплении сотрудничества с РК в сфере критических минералов, отметили значительный потенциал двустороннего взаимодействия и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.
09.12.2025
Послы Казахстана провели встречи с зарубежными партнерами в целях укрепления двустороннего сотрудничества
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специальный представитель президента РК по Афганистану - посол по особым поручениям МИД Еркин Тукумов осуществил рабочую поездку в Афганистан. В ходе поездки посол провел встречи с руководством Афганистана, включая министра иностранных дел, губернатора провинции и замминистра общественных работ. Основное внимание уделялось расширению сотрудничества в экономике, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной, образовательной и медицинской сферах, а также вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.
Читайте полный текст о поездке и переговорах казахстанского посла.
Также посол РК в Черногории Даулет Батрашев вручил верительные грамоты президенту Черногории Якову Милатовичу. Стороны отметили дружественный характер отношений и взаимное стремление развивать всестороннее сотрудничество. Милатович выразил намерение посетить Астану в следующем году.
Подробнее о дипломатической встрече можно прочитать здесь.
09.12.2025
Кошербаев, вероятно, обсудил атаку на КТК с украинским коллегой - Смадияров
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, вероятно, обсуждал вопрос атаки беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума с украинской стороной.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время поездки в Вену в рамках СМИД ОБСЕ провел встречу со своим украинским коллегой. К сожалению, меня не было на этой встрече, но я находился рядом, и я уверен, что этот вопрос по КТК обязательно обсуждался. Дальше мы этот вопрос комментировать не будем", - сказал Смадияров в ходе брифинга.
Он также отметил, что контакты с украинской стороной продолжаются по закрытым дипломатическим каналам.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
09.12.2025
Токаев: Итоги визита в Россию придали новый импульс союзничеству двух стран
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, сообщили в Акорде.
В ходе встречи с российским послом Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям многоплановое сотрудничество Казахстана и России успешно развивается по всем направлениям, политический диалог получил новую, беспрецедентно высокую динамику.
Лидер Казахстана обратил особое внимание на плодотворные итоги своего недавнего государственного визита в Российскую Федерацию и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, результаты которых придали значительный импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.
Напомним, в ноябре Токаев посетил с официальным визитом Россию. В рамках визита были подписаны важные двусторонние документы, состоялись переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Также президент в формате видео-конференц-связи выступил на пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
09.12.2025
Инициированный Казахстаном закон о противодействии терроризму приняли на заседании совета ПА ОДКБ
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 8 декабря в Москве состоялось заседание совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, на котором был принят модельный закон "О противодействии терроризму". Инициатором разработки модельного закона выступил Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
Документ призван усилить координацию взаимодействия стран ОДКБ в борьбе с терроризмом в регионе. Принятый акт носит рекомендательный характер, однако формирует единые рамки для выработки и уточнения национальных стратегий и мер по пресечению террористической деятельности", - отметили в ПА ОДКБ.
Сообщается, что принятие данного модельного закона создает основу для дальнейшей гармонизации антитеррористического законодательства государств-членов ОДКБ и повышает предсказуемость и согласованность их правоприменительной практики.
ПА ОДКБ разработан и принят целый ряд актов в сфере противодействия терроризму, однако именно данный модельный закон носит всеобъемлющий характер и системно объединяет ранее выработанные подходы. Он позволяет сформировать единую концептуальную основу для дальнейшего развития антитеррористического законодательства государств - членов ОДКБ", - отметили в ОДКБ.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации парламента Казахстана принял участие в заседании совета и XVIII пленарном заседании ПА ОДКБ.
В ходе заседания совета ПА ОДКБ участники подвели итоги деятельности ассамблеи в текущем году. Парламентарии активно работали над гармонизацией и развитием законодательства стран - членов организации. Велась планомерная работа по принятию новых модельных законов и рекомендаций, обеспечивающих укрепление безопасности по самым разным направлениям. Среди них - борьба с наркобизнесом, киберпреступностью, транснациональным терроризмом, торговлей людьми, незаконным распространением оружия и другие", - сообщили в мажилисе.
В своем выступлении Ерлан Кошанов особо отметил, что ПА ОДКБ оперативно и эффективно реагирует на текущие глобальные и региональные вызовы, обеспечивая принятие решений с учетом интересов всех стран Организации. Парламентарии также активно и системно работают над сохранением общей истории и в этом контексте главным событием 2025 года в странах ОДКБ стало празднование 80-летия Великой Победы.
Кроме того, спикер мажилиса обратил внимание на ряд значимых решений, принятых в этом году на международном уровне, несмотря на сохраняющуюся геополитическую турбулентность. Это урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, подписание соглашения о перемирии в секторе Газа, присоединение Кыргызстана к Договору о запрещении ядерного оружия и достижение договоренности о прекращении огня на границе Афганистана и Пакистана.
Ерлан Кошанов также рассказал об усилиях Казахстана, направленных на поддержку афганского народа. В текущем году Казахстан направил в Афганистан более 2500 тонн гуманитарного груза, включающих продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты. Он призвал парламентариев стран ОДКБ активно использовать потенциал расположенного в Алматы Регионального центра ООН для Центральной Азии и Афганистана для консолидации международной помощи.
Рассмотрены также рекомендации по совершенствованию законодательства государств - членов ОДКБ в сферах гражданской защиты, информационной безопасности и других.
По итогам заседания парламентарии приняли заявление об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.
Напомним, с 1 января 2026 года председательство в ОДКБ переходит к Российской Федерации.
09.12.2025
Казахстан и Бразилия провели седьмой раунд политических консультаций
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся седьмой раунд казахско-бразильских политических межмидовских консультаций под сопредседательством первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева и заместителя министра иностранных дел Бразилии Сюзан Клибанк, сообщили в МИД РК.
Переговоры подтвердили готовность сторон к динамичному развитию взаимовыгодного сотрудничества между РК и ФРБ по всему спектру двустороннего взаимодействия.
Ашикбаев отметил высокую динамику политического, торгово-экономического сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан и Бразилия рассматривают агропромышленный комплекс, переработку продукции, транспортно-логистическую инфраструктуру, энергетику, сельское хозяйство, гражданскую авиацию и цифровизацию как перспективные направления для реализации совместных проектов. Особый интерес вызывает локализация производства и привлечение инвестиций в высокотехнологические отрасли, что открывает дополнительные возможности для укрепления двустороннего партнерства.
Клибанк поблагодарила казахскую сторону за участие на высоком уровне в саммитах БРИКС и СОР-30. Также подчеркнула, что Казахстан - единственное государство Центральной Азии, имеющее посольство в Бразилии, что, по их мнению, свидетельствует о глубокой заинтересованности Казахстана в долгосрочном партнерстве. При этом посольство Бразилии в Астане остается единственным дипломатическим представительством Бразилии во всем регионе Центральной Азии, что подчеркивает особое внимание Бразилии к Казахстану как ключевому партнеру и точке опоры для дальнейшего сближения с регионом.
Первый заместитель министра отдельно подчеркнул, что образование остается нераскрытым направлением, открывающим возможности для академических обменов и изучения португальского языка.
Также обозначил ключевые тенденции в регионе - укрепление взаимосвязанности, развитие транспортно-логистических маршрутов и акцент на устойчивом развитии.
Бразильская сторона высоко оценила многосторонние инициативы Казахстана, включая стремление к укреплению глобальной энергетической и ядерной безопасности, развитию международного сотрудничества в сфере "зеленой" экономики, продвижению водно-климатической повестки и активной роли Казахстана в рамках ООН и других международных организаций, а также интеграционных объединений. Подчеркнуто, что Бразилия и Казахстан разделяют общую приверженность многосторонности, дипломатии и равноправному международному сотрудничеству.
Стороны также обсудили перспективы расширения гуманитарных и образовательных связей, включая взаимодействие университетов и создание совместных исследовательских проектов. Отдельно был затронут вопрос увеличения туристического обмена.
По итогам консультаций стороны выразили удовлетворенность результатами переговоров и подтвердили готовность продолжать регулярные контакты на различных уровнях.
08.12.2025
Токаев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Аббасом и пригласил его в Астану
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили пути углубления двусторонних отношений, перспективы сотрудничества и ключевые вопросы международной повестки, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Акорда.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Лидеры двух стран подчеркнули важность последовательного развития двусторонних отношений, основанных на многолетних узах дружбы, взаимного уважения и поддержки.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия. Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках многосторонних международных структур.
Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вызовам международной повестки, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана международным усилиям, направленным на достижение прочного мира и стабильности в регионе на основе формулы "два государства для двух народов".
Махмуд Аббас выразил глубокую благодарность президенту Казахстана за неизменную поддержку палестинского народа, отметив активную роль страны в укреплении глобальной стабильности и безопасности.
В завершение беседы глава Казахстана пригласил президента Палестины совершить официальный визит в Астану в удобное для него время.
