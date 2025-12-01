Казахстан и Монголия договорились сотрудничать в пенсионной сфере

Трудовой стаж, накопленный в обеих странах, будет признаваться и засчитываться при назначении пенсионных выплат

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис - Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, подписанное 29 октября 2024 года в городе Улан-Баторе.





Соглашение направлено на обеспечение пенсионных прав граждан обеих стран. Его реализация будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между государствами.





Гражданам Казахстана и Монголии предоставляется дополнительная возможность при переезде: трудовой стаж, накопленный в обеих странах, будет признаваться и засчитываться при назначении пенсионных выплат.





Кроме того, при переезде в Монголию казахстанцам будет обеспечен перевод их накопительной пенсии из ЕНПФ.





Назначение и выплата пенсий гражданам двух стран осуществляется по законодательству государства проживания.