Казахстан поддержал предложение Китая о создании глобальной организации по сотрудничеству в области ИИ

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял участие в работе круглого стола с участием представителей американского бизнеса, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял участие в работе круглого стола с участием представителей американского бизнеса, сообщила пресс-служба Акорды.





Мы считаем США важным стратегическим партнером и подтверждаем нашу приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества. Я рад, что Соединенные Штаты также разделяют этот стратегический подход, который был подтвержден в ходе нашего разговора с президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. Сегодня мы провели еще одну содержательную беседу с президентом Трампом, за что я ему очень признателен. Казахстан высоко оценивает лидерство президента Трампа в продвижении прагматичной дипломатии и содействии мирному урегулированию острых конфликтов от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. Его конструктивная позиция и акцент на достижение конкретных результатов способствуют снижению напряженности и развитию диалога в условиях растущей глобальной поляризации. Столь решительные и ориентированные на результат усилия достойны широкого международного признания. На наш взгляд, эти усилия должны быть доведены до сведения государств - членов ООН в ходе завтрашних общих дебатов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Он отметил, что Соединенные Штаты, вложившие более 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором экономики Казахстана.





Мы искренне гордимся достижениями в нашем экономическом взаимодействии. В настоящее время в нашей стране успешно работают более 630 американских компаний. Среди них такие известные бренды, как Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank", - сказал президент РК.





Далее было отмечено, что Казахстан, будучи региональной экономической державой, готов играть ведущую роль в содействии инвестициям и расширении присутствия американского бизнеса в Центральной Азии. Новый импульс этим усилиям может придать продолжение сотрудничества в рамках форматов C5+ и B5+.





Президент перечислил ключевые направления дальнейшего экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и США.





Первым приоритетом глава государства назвал энергетический сектор, который уже давно является краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.





Мы признаем и высоко оцениваем крупные и успешные инвестиции Chevron и ExxonMobil за последние 30 лет. Несмотря на все потрясения в региональной геополитике, их присутствие в нашей стране никогда не ставилось под сомнение. Ваша деятельность в Казахстане сыграла очень позитивную роль в модернизации нашей экономики, внедрении передовых технологий и повышении устойчивости и мощности нашего экономического потенциала. Мы по-прежнему привержены конструктивному сотрудничеству с нашими американскими партнерами на нефтяных месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, стремимся к тому, чтобы наше партнерство и в дальнейшем приносило справедливые и взаимовыгодные результаты. Казахстан нацелен на диверсификацию своих энергетических экспортных маршрутов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В данном контексте глава государства подчеркнул важность участия американских энергетических компаний в реализации этой стратегически важной задачи.





Он также указал на необходимость изучения новых возможностей в области геологоразведки и расширения существующих проектов, а также добычи и переработки урана. Казахстан обеспечивает около 40% потребностей мирового рынка в уране, при этом порядка 24% американского импорта этого материала приходится на нашу страну.





Кроме того, в соответствии с приоритетами США в области энергетики мы также продвигаем чистые, эффективные и экологически безопасные энергетические решения на основе угля, на который приходится более 70% генерации энергии в Казахстане. Обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, мы разделяем подход США, рассматривающий его как надежный и безопасный источник энергии, по крайней мере, в обозримом будущем. Наша энергетическая стратегия основана на четырех компонентах: нефти, газе, угле и уране. И мы намерены твердо придерживаться этого принципа", - отметил глава государства.





Президент напомнил, что Казахстан обладает значительными запасами меди, вольфрама, свинца, цинка, лития, графита и других полезных ископаемых, которые приобретают все большее значение для высокотехнологичной индустрии.





Мы успешно создали благоприятную для инвесторов юрисдикцию в горнодобывающей отрасли, подкрепленную прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Казахстанский горнодобывающий сектор уже привлек такие крупные компании, как Ivanhoe, Rio Tinto, Anglo Teck и Fortescuе", - заявил глава государства.





Президент РК также отметил широкие возможности сектора транспорта и логистики. Большие перспективы открывает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.





Следующим приоритетом был назван агропромышленный комплекс. По мнению президента, американских партнеров должны заинтересовать возможности Казахстана, занимающего шестое место в мире по площади пахотных земель и входящего в десятку крупнейших экспортеров зерна.





Приглашаем американские компании принять участие в реализации сельскохозяйственного потенциала Казахстана. Мы приветствуем планы PepsiCo и Mars по созданию современных экспортно ориентированных заводов. Эти проекты усилят экспортный потенциал Казахстана и дадут возможность нашей продукции выйти на новые региональные рынки. Для дальнейшего укрепления нашего партнерства мы предлагаем создать совместную Агроинновационную программу, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства, управление водными ресурсами и цифровизацию сельского хозяйства", - отметил глава государства.





Касым-Жомарт Токаев напомнил о планах Казахстана стать в течение ближайших трех лет полностью цифровым государством и ведущим IT-хабом Евразии в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта.





По словам президента, активное участие в экосистеме Казахстана таких глобальных технологических лидеров, как Nvidia, Amazon, Starlink и Microsoft, свидетельствует о значительном потенциале нашей страны. Наиболее перспективными сферами взаимодействия, по его мнению, могут стать цифровые активы, Индустрия 4.0, искусственный интеллект и решения для "умных городов".





Говоря о финансовом секторе, глава государства проинформировал участников круглого стола о потенциале Международного финансового центра "Астана", в котором зарегистрированы более 4200 компаний из более чем 80 стран, в том числе более 60 американских.





Казахстан постепенно превращается в региональный академический и научно-исследовательский хаб. Сегодня в нашей стране открыто 33 филиала зарубежных университетов, в числе которых такие ведущие американские вузы, как Университет Аризоны, Колорадская школа горного дела, Университет Дьюка, Университет штата Пенсильвания, Университет Миннесоты и Нью-Йоркская киноакадемия", - сообщил президент.





Он также рассказал, что сегодня более 800 стипендиатов программы "Болашак" получают образование в США - в Гарварде, Массачусетском технологическом институте, Стэнфорде, Чикаго и других престижных учебных заведениях.





В данном контексте глава государства предложил расширить совместные проекты с американскими университетами и исследовательскими центрами, направленные на формирование нового поколения лидеров.





Президент затронул и вопросы поддержки культуры со стороны бизнеса.





Сегодня я с большим удовольствием узнал о решении Смитсоновского института учредить Фонд культурного наследия Казахстана, который будет заниматься сохранением, изучением и продвижением на мировой арене богатого наследия нашей страны. Мы особенно благодарны председателю совета директоров Chevron г-ну Майклу Уирту за активную поддержку этой важной инициативы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства назвал развитие и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами долгосрочным приоритетом внешней политики нашей страны.





Казахстан расположен в географически чувствительной части мира. Наши стратегические цели, включая сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, остаются неизменными. Наш народ искренне признателен за то, что США одними из первых в мире признали нашу независимость и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Наша приверженность глубоким политическим и экономическим реформам, прозрачности и политике благоприятствования инвестициям гарантирует американским компаниям равные условия ведения бизнеса в Казахстане и дает им возможность оставаться нашими надежными и долгосрочными партнерами", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.