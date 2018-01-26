Казахстан в качестве председателя Совбеза ООН провел открытые дебаты по Ближнему Востоку

Нью-Йорк. 26 января. Kazakhstan Today - Казахстан в качестве председателя Совета безопасности ООН провел очередные открытые дебаты Совета в соответствии с пунктом повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины", передает Kazakhstan Today.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов представил последнюю информацию по происходящим событиям в регионе с фокусом на ситуацию в Ираке, Сирии, Йемене и вокруг палестино-израильского конфликта.

"Особое внимание было приковано к вопросу палестино-израильского противостояния, в частности, статуса Иерусалима. Представители Совета настоятельно призвали лидеров двух стран следовать основам международных договоренностей, с учетом неотъемлемого права палестинцев на государственность и право Израиля на безопасность", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Члены Совета Безопасности призвали к возобновлению переговоров в двустороннем формате без предварительных условий. Конечной целью такого диалога должно стать восстановление и содействие мирному процессу в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, Мадридскими принципами, формулой "земля в обмен на мир" и "Дорожной картой", а также арабской мирной инициативой.

Члены Совета выразили убежденность в том, что обе стороны должны воздерживаться от провокационных действий и риторики, предпринять надлежащие шаги для скорейшего возобновления прямых переговоров и выполнения своих обязательств. Делегации отметили необходимость определения взаимоприемлемых принципов для продвижения мирного процесса, а также разработки концепции будущих переговоров и механизма осуществления в целях реализации формата мирно сосуществующих соседних государств.

По информации МИД РК, большинство государств, принявших участие в дебатах, а это более 50 представителей стран-членов и региональных организаций, выразили обеспокоенность сокращением финансовой помощи США Агентству ООН по оказанию помощи Палестине, которая покрывает 50 процентов нужд палестинских беженцев на Ближнем Востоке. Этот шаг, по мнению многих выступавших, ухудшит и без того тяжелую ситуацию беженцев и приведет к их радикализации.

"Постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров в своем выступлении подчеркнул неизменную приверженность нашей страны формуле двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта, с необходимостью исполнения положений резолюции СБ ООН 2334 в отношении прекращения строительства израильских поселений на палестинских территориях. К обеим сторонам также был обращен призыв избегать односторонних действий, способных отдалить достижение скорого и справедливого разрешения конфликта", - отметили в ведомстве.

Казахстанская делегация напомнила о том, что 18 января этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего выступления в качестве председателя Совета Безопасности ООН на специально организованном брифинге для членов Совета на тему "Нераспространение ОМУ: меры доверия" призвал мировых лидеров проявить политическую волю и мужество решать любые сложные вопросы международной повестки дня на основе мер доверия, что является одним из основных условий достижения прочного мира и безопасности, в том числе на Ближнем Востоке.

В МИД РК сообщили, что в широком контексте брифинга, посвященного ситуации в странах Ближнего Востока, казахстанская делегация отметила приверженность суверенитету и целостности Ирака, важность содействия всестороннему политическому диалогу между различными группами в Ираке, а также между курдским Эрбилем и Багдадом. В отношении Йемена казахстанская делегация подчеркнула отсутствие альтернативы политическому решению конфликта и необходимость сохранения всех модальностей доставки нуждающемуся мирному населению этой страны гуманитарной помощи. Астана также приветствовала назначение Ливаном конкретных сроков для парламентских выборов, что должно способствовать стабильности и политической консолидации общества. Касательно Ливии казахстанская сторона призвала ливийцев идти по пути диалога и мер доверия для создания эффективного правительства национального единства.

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