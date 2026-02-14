Казахстанские дипломаты провели ряд встреч по укреплению международного сотрудничества

Фото: МИД РК

Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча посла Казахстана в Таджикистане Валихана Туреханова с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Нигиной Ализода, сообщили в пресс-службе МИД РК.





В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-таджикского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя государствами.





Особое внимание было уделено вопросам наращивания взаимного товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов, расширения сотрудничества в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства и цифровизации. Стороны отметили важность эффективного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран, а также координации усилий в рамках региональных и международных организаций.





Кроме того, посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов совершил визит в автономный край Воеводина. В рамках визита казахский дипломат провел встречу с председателем краевого правительства Майей Гойкович, в ходе которой был отмечен взаимный интерес к укреплению сотрудничества между странами через более активное взаимодействие между регионами и городами.









Посол подчеркнул, что динамичный межрегиональный диалог будет способствовать раскрытию потенциала партнерства в таких областях, как сельское хозяйство, IT-проекты, цифровизация, логистика, образование и туризм.





Гойкович подтвердила намерение сербской стороны подписать новый документ о сотрудничестве между Воеводиной и Алматинской областью, который актуализирует соглашение, подписанное в 2016 году.





Автономный край Воеводина расположен на севере Сербии. Административным центром края и его самым крупным городом является Нови-Сад.