Мажилис отложил ратификацию казахстанско-российского соглашения по земельному участку для падения частей ракет-носителей

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты решили отложить ратификацию казахстанско-российского соглашения по земельному участку для падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома Байконур, передает Kazakhstan Today.

На пленарном заседании мажилиса, палата поручила профильному комитету продолжить работу над ратификационным законопроектом - казахстанско-российским Соглашением относительно земельного участка в Казахстане в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома Байконур.

Кроме того, на пленарном заседании мажилис определил профильному комитету срок подготовки заключения по новому проекту закона. Это законодательные поправки по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности.

Также сегодня "добро" мажилиса в первом чтении получил депутатский законопроект с сопутствующими поправками о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Проектом закона предусматривается, в частности, 6 категорий информационной продукции для детей, которой присваивается знак возрастной категории. Его предлагается наносить на информационную продукцию. Также закреплены механизмы проведения экспертизы информационной продукции.

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