МИД Казахстана. Внешняя политика Дополнено
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел опубликовало информацию о прошедших международных встречах и представило официальные заявления по актуальным вопросам внешней политики, передает корреспондент агентства.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев на брифинге в правительстве обозначил позицию страны в конфликте на Ближнем Востоке.
Казахстан занимал, занимает и будет занимать позицию невмешательства в дела третьих государств. Поэтому в данном случае мы не занимаем ничью сторону: ни сторону Ирана, ни сторону тех стран, которые были подвергнуты атаке", - сообщил Алибек Бакаев.
Также от уточнил, что Казахстан и Россия обмениваются мнениями о ситуации по конфликту.
Официально это не публиковалось, но, я же говорю, в рабочем порядке обмен мнениями не останавливался", - сказал он.
Бакаев также прокомментировал, сможет ли Казахстан принять поток беженцев из Ирана. По его словам, с момента начала конфликта обращений от этнических казахов из Ирана и других странах Ближнего Востока не поступало.
Безусловно, такие протоколы есть. Госорганы знают, какую работу проводить", - заверил замглавы МИД.
Он также уточнил, что статус беженца может быть присвоен гражданам при условии соответствия установленным критериям.
Ранее состоялась встреча посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с министром окружающей среды Армении Амбарцумом Матевосяном. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной экологической повестки. Отмечена значимость проведения в апреле текущего года в Астане регионального экологического саммита как важной платформы для консолидации усилий государств региона в сферах климатической политики, водной безопасности и устойчивого развития.
Также генеральное консульство Казахстана в Казани организовало торжественные мероприятия, посвященные 180-летию казахского народного поэта Жамбыла Жабаева. Продемонстрированы редкие книжные коллекции из архивов ведущих библиотек Татарстана на татарском, русском языках и латинской графике. Гостям также была представлена казахская национальная кухня и исполнены музыкальные произведения.
Тем временем в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Казахстан и Королевства Нидерланды. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы казахско-нидерландского сотрудничества, включая углубление политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
В столичном высшем учебном заведении состоялась открытая лекция, посвященная приоритетным направлениям сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций. Мероприятие, организованное при поддержке Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва и Странового офиса ООН, было посвящено 34-летию со дня вступления Казахстана в ООН. В мероприятии приняли участие студенты, профессорско-преподавательский состав вуза и молодые специалисты.
В ходе выступлений спикеры представили свои взгляды на развитие многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН, реализацию международных инициатив, а также вклад страны в укрепление мира и безопасности, продвижение Целей устойчивого развития и деятельность агентств ООН в Казахстане.
Также заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов принял верительные грамоты у нового посла Норвегии Хелене Санд Андресен. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметив важность развития торгово-инвестиционного партнерства и роли казахско-норвежского Делового совета.
Между тем в Астане прошел второй раунд переговоров между Казахстаном и Европейским Союзом по проектам соглашений об упрощенном визовом режиме и о реадмиссии. Обсуждались параметры будущих соглашений для развития мобильности граждан, укрепления межобщественных контактов и обеспечения сбалансированного подхода к упрощению поездок и безопасности, а также совершенствования механизмов сотрудничества в сфере миграции.
В посольстве Казахстана в Германии состоялся круглый стол "Модернизация конституционно‑правовой системы Республики Казахстан", приуроченный к предстоящему референдуму по новой Конституции. В обсуждении приняли участие представители немецких госорганов, эксперты и СМИ. Участники отметили, что проект Конституции направлен на укрепление потенциала страны, баланс ветвей власти, усиление парламентских механизмов и защиту прав граждан, а предстоящий референдум станет важным этапом демократического развития Казахстана.
Вместе с тем в Брюсселе прошла дискуссия по проекту новой Конституции Казахстана и предстоящему референдуму с участием представителей ЕС, официальных и экспертных кругов. Мероприятие организовано в рамках платформы "Shanyraq Dialogues" для открытого обмена мнениями. Посол Казахстана Роман Василенко рассказал о ходе конституционной реформы, участии граждан в обсуждении проекта и ключевых нововведениях, направленных на усиление прав человека, прозрачности власти и укрепление суверенитета страны. Участники отметили открытость процесса и подчеркнули, что реформа создает новые возможности для стратегического партнерства Казахстана с ЕС.
Посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил почетным гостем на сессии "Казахстан: новый этап модернизации и реформ" в Университете Святых Кирилла и Мефодия в Скопье в рамках 8-й Международной недели-2026. Дипломат рассказал о политических и социально-экономических реформах, ходе подготовки всенародного референдума по новой Конституции, ключевых новеллах документа, развитии института семьи, цифровизации и демографических программах, а также перспективах казахско-македонского сотрудничества в сфере образования. Участники конференции смогли ознакомиться с видеоматериалами о традициях и культуре Казахстана и задать вопросы послу.