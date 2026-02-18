17.02.2026, 17:53 19601

МИД: Товарооборот Казахстана и Саудовской Аравии за прошлый год составил $11 млн  

Объем инвестиций из Королевства в экономику Казахстана с 1993 года достиг 125 млн долларов США
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По случаю официального визита министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева в Королевство Саудовская Аравия Министерство иностранных дел Казахстана представило основные аспекты двусторонних отношений двух стран, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и культурные связи.

Казахстан и Саудовская Аравия продолжают поступательно развивать двусторонние отношения, установленные 30 апреля 1994 года.

МИД РК

Ключевую роль в координации партнерства играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству, в рамках которой состоялось шесть заседаний. Также функционирует деловой совет РК - КСА, проведено четыре заседания.

По итогам 2025 года товарооборот между странами составил 11 млн долларов США, из которых 3 млн долларов пришлись на экспорт из Казахстана и 8 млн долларов - на импорт. Объем инвестиций из Саудовской Аравии в экономику Казахстана с 1993 года достиг 125 млн долларов США.

МИД РК

Развивается и транспортная взаимосвязанность. Выполняются прямые рейсы по маршрутам Алматы/Шымкент - Джидда и Медина. С 2026 года запущены рейсы по направлению Астана - Джидда.
 
новости по теме

18.02.2026, 11:30

Казахстанские дипломаты провели ряд встреч

Казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Фото: МИД РК
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает активное продвижение межрелигиозного и межпарламентского диалога на международной арене, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В посольстве Казахстана в России состоялась встреча посла Даурена Абаева с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием.


Посол отметил, что в Республике ценят сложившийся высокий уровень отношений с Русской Православной церковью, которая играет большую роль в укреплении мира, согласия, межрелигиозной гармонии в казахстанском обществе, а также дружественных отношений между странами.

Он выразил признательность за неизменную поддержку Русской Православной церковью Съезда лидеров мировых и традиционных религий, участие в сентябрьском форуме в Астане представительной делегации во главе с патриархом Кириллом и вручил гостю нагрудный знак и удостоверение Посла доброй воли Съезда.

Кроме того, посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил с презентацией о новой Конституции Казахстана на встрече с членами парламентской группы Северной Македонии по сотрудничеству с Казахстаном во главе с председателем Николой Коняновски.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, представляющим взаимный интерес.
 
18.02.2026, 11:08

Казахстан и Саудовская Аравия нацелены на углубление двустороннего сотрудничества

Подписаны межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и о создании координационного совета
Казахстан и Саудовская Аравия нацелены на углубление двустороннего сотрудничества
Фото: МИД
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев посетил с официальным визитом Королевство Саудовская Аравия. В состав делегации также вошли председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов и министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, а также представители государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Центральным событием визита стали переговоры с министром иностранных дел Королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Стороны предметно рассмотрели текущее состояние и перспективы развития казахско-саудовского партнерства, уделив приоритетное внимание укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также углублению культурно-гуманитарных связей.

Главы внешнеполитических ведомств констатировали поступательную динамику двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и стратегической взаимодополняемости. Подтверждена нацеленность на дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы и наполнение сотрудничества конкретными взаимовыгодными проектами.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Отмечена важность координации усилий в рамках международных структур, включая ООН, ОИС, СВМДА, а также формат ОПЕК+. Достигнута договоренность о продолжении тесного межведомственного взаимодействия и согласовании подходов по ключевым международным вопросам.

Казахстан рассматривает Саудовскую Аравию как близкого и надежного партнера на Ближнем Востоке и в арабском мире. Наши страны объединяет содержательный политический диалог, высокий уровень доверия и близость позиций по широкому спектру глобальных и региональных вызовов", - отметил Ермек Кошербаев.


Отдельный акцент был сделан на раскрытии потенциала торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахская сторона выразила заинтересованность в расширении присутствия саудовского капитала в приоритетных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, агропромышленный комплекс и "зеленую" экономику.

В свою очередь принц Фейсал бен Фархан подтвердил готовность Королевства к дальнейшей активизации деловых связей и углублению практической кооперации по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита глава МИД Казахстана провел также ряд двусторонних встреч, в том числе с министром энергетики Королевства принцем Абдельазизом бен Салманом Аль Саудом, министром инвестиций Фахадом Аль-Саифом, а также председателем правления компании ACWA Power Мухаммедом Абунаяном.

Переговоры были сфокусированы на расширении отраслевого взаимодействия в энергетике, включая проекты в области традиционной генерации, возобновляемых источников энергии и "зеленого" перехода, а также на вопросах привлечения саудовских инвестиций и технологических решений в экономику Казахстана.

По итогам визита были подписаны межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и о создании координационного совета между Казахстаном и Саудовской Аравией.
 
17.02.2026, 16:20

Президент Кыргызстана поддержал конституционную реформу в Казахстане

Главы двух государств провели телефонный разговор
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал президента Кыргызстана о проводимой в стране конституционной реформе, закладывающей основы поступательного прогресса государства. Садыр Жапаров заявил о поддержке масштабных преобразований в Казахстане.

Президент Казахстана также отметил положительную динамику казахско-кыргызских отношений, чему способствуют регулярный политический диалог, активное взаимодействие правительств и деловых кругов.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение высоким уровнем развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и водно-энергетической сферах, а также подтвердили приверженность дальнейшему укреплению межгосударственных связей в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Президент Казахстана также выразил поддержку решениям Садыра Жапарова, направленным на сохранение единства общества, укрепление кыргызской государственности.
 
17.02.2026, 13:12

Политический диалог и двустороннее сотрудничество: казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий за рубежом

Политический диалог и двустороннее сотрудничество: казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

В частности, посол Казахстана в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов посетил город Кейптаун и принял участие в ежегодном послании президента ЮАР Сирила Рамафосы народу страны, а также в ряде сопутствующих официальных мероприятий.

В ходе беседы с премьер-министром провинции Западный Кейп Аланом Винде, мэрами городов провинции: Кейптауна - Джордином Хилл-Льюисом, Джорджа - Олдермен Брауэном Джонсоном, Моссел-Бея - Дирком Коце, Найзны - Тандо Матикой, а также министром по делам мобильности провинции Айзеком Мбулело Силеку были обсуждены перспективы расширения межрегионального взаимодействия.

Тем временем посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова провела встречи с руководством торгово-промышленной палаты Жилинского края в лице директора Павола Витека и члена правления Яна Мишуры, а также владельцем AZC Group Яном Саболом. В рамках проведенных встреч были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Словакией. Казахский дипломат рассказала об экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана и ознакомила словацких предпринимателей с возможностями казахстанского рынка.

Еще одна важная встреча состоялась в генконсульстве Казахстана в Шанхае, где обсудили вопросы укрепления сотрудничества между основными городами Казахстана и Китая. В ходе встречи с представителями канцелярии иностранных дел народного правительства города генеральный консул Казахстана в Шанхае Нурлан Аккошкаров отметил важность перевода двусторонних отношений в практическую плоскость.

Кроме того, посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с генеральным директором департамента Министерства иностранных дел Биной Джорджем. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахско-индийского взаимодействия, а также перспективы дальнейшего укрепления политического диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Также на площадке посольства Турции в Малайзии состоялось культурное мероприятие, посвященное учреждению 15 декабря Всемирным днем тюркских языков по решению ЮНЕСКО. По итогам встречи послы тюркоязычных государств договорились проводить такие мероприятия в Малайзии на регулярной основе и совместно отметить первую годовщину Всемирного дня тюркских языков.

Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев провел встречу с исполнительным директором Kuwait Oil Company Ахмадом Аль-Эйданом. Стороны обменялись мнениями о перспективах взаимодействия Казахстана и Кувейта в нефтяной отрасли, включая обмен опытом в сфере разведки и добычи углеводородов, развитие нефтепереработки и подготовку отраслевых кадров.

В сенате Франции состоялась конференция, посвященная геоэкономическим возможностям и геополитическим вызовам Казахстана и Центральной Азии. Мероприятие прошло под патронажем Вице-председателя Сената Франции Лоика Эрве и было организовано Институтом перспектив и безопасности Европы (IPSE). С казахстанской стороны участие приняли Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова, сенатор Парламента Казахстана Евгений Больгерт и генеральный директор компании "Xander Group" эксперт Искандер Акылбаев.

Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с генеральным секретарем МИД Иордании Дайфаллой Али Аль-Файезом. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-иорданского сотрудничества, отметив положительную динамику двусторонних контактов, а также подтвердили заинтересованность в укреплении политического диалога, расширении практического взаимодействия и дальнейшей координации позиций в рамках международных организаций.

Делегация Казахстана во главе с послом Казахстана в Эфиопии, постоянным представителем Казахстана при Африканском союзе Жалгасом Адилбаевым приняла участие в ежегодном 39-м саммите глав государств-членов Африканского союза (АС), состоявшемся в Аддис-Абебе 14-15 февраля 2025 года. Темой саммита было объявлено: "Обеспечение устойчивого водоснабжения и безопасных санитарных систем для достижения целей Повестки дня на период до 2063 года". В ходе заседаний особое внимание было уделено вопросам водной безопасности, трансграничного управления водными ресурсами, финансирование инфраструктурных проектов в сфере водоснабжения и санитарии, а также укрепления устойчивости к изменению климата и засухам на континенте.

В Министерстве иностранных дел Казахстана прошел пятый раунд политических консультаций с Швецией, в ходе которых стороны обсудили развитие политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, культурно-гуманитарные связи, взаимодействие в международных организациях и вопросы региональной и глобальной повестки. Казахстанская делегация была возглавлена заместителем министра Арманом Исетовым, шведская - Генеральным директором по политическим вопросам Торбьёрном Сольстрёмом. Стороны подтвердили готовность углублять партнерство, включая сотрудничество с ЕС, а также отметили рост товарооборота в 2025 году до $361,6 млн (+10,4 %), с экспортом $75,9 млн и импортом $285,6 млн, и общий приток прямых инвестиций из Швеции за 2005-2025 годы свыше $690 млн.
 
17.02.2026, 09:06

Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю

Глава государства направил поздравительную телеграмму
Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю
Фото: Акорда
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю - праздником Чуньцзе, сообщает Акорда.

Отрадно, что наши многогранные отношения, основанные на незыблемой дружбе и широком взаимодействии, продолжают динамично развиваться. Высоко ценю Ваш весомый личный вклад в это благородное дело. Всецело поддерживаю Вашу твердую позицию относительно важности укрепления сотрудничества между нашими странами и защиты общих интересов путем взаимной поддержки и координации усилий на международной арене в столь нестабильное время", - говорится в телеграмме.


Президент пожелал председателю КНР успехов в продвижении глобальных инициатив, а китайскому народу - благополучия и процветания.
 
16.02.2026, 20:04

Казахстан и Таджикистан продолжают развивать союзнические отношения и укреплять стратегический диалог  Дополнено

Казахстан и Таджикистан продолжают развивать союзнические отношения и укреплять стратегический диалог
Фото: МИД РК
Душанбе. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Душанбе министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе беседы Эмомали Рахмон с удовлетворением отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия между двумя странами.

В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени президента Республики Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Хотел бы подчеркнуть, что казахско-таджикские отношения носят характер устойчивого и поступательного развития и обладают значительным потенциалом", - сообщил глава МИД Казахстана.


Ермек Кошербаев подробно ознакомил президента Таджикистана с текущим состоянием и перспективами дальнейшего расширения казахско-таджикского сотрудничества. Было подчеркнуто, что особое внимание уделяется углублению торгово-экономических связей, в том числе усилиям сторон по достижению поставленной главами государств цели по доведению взаимного товарооборота до 2 млрд долларов США.

В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Подчеркнут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Таджикистана в рамках многосторонних структур, в том числе оказываемая друг другу взаимная поддержка.

Дополнено 16.02.2026, 20.45

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

В ходе встречи рассмотрены приоритетные направления политического, экономического, водно-энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политического диалога на основе принципов дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства. Было отмечено значение регулярных контактов на высоком и высшем уровнях для углубления двусторонних отношений и координации усилий по региональным вопросам.

Кошербаев подчеркнул высокий уровень личных отношений между президентами Казахстана и Таджикистана, а также важность реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Для Казахстана развитие взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном является важным приоритетом. Благодаря политической воле глав двух государств наше стратегическое партнерство было выведено на качественно новый уровень - подписан исторический договор о союзнических отношениях", - констатировал глава МИД Казахстана.


В свою очередь Сироджиддин Мухриддин отметил, что союзнический характер двусторонних отношений соответствует традиционному духу добрососедства и взаимоуважения между Казахстаном и Таджикистаном.

Особое внимание уделено расширению экономических связей. Обсуждены дальнейшие меры по наращиванию взаимной торговли, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации совместных проектов. Казахстан на протяжении многих лет неизменно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Благодаря совместным усилиям в прошлом году объем взаимной торговли превысил 1,2 млрд долларов США.

Собеседники отдельно остановились на перспективах сотрудничества в сельском хозяйстве, включая развитие агропромышленной кооперации и увеличение поставок сельскохозяйственной продукции.

Министры рассмотрели вопросы взаимодействия в водно-энергетической сфере, подчеркнув важность рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов и развития энергетического партнерства.

Стороны также обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере транспорта и логистики, включая развитие инфраструктуры и повышение эффективности региональных маршрутов и международных коридоров. Главы внешнеполитических ведомств согласились, что Казахстан и Таджикистан, не имеющие выхода к морю, способны реализовать солидный транзитный потенциал, предоставив взаимный доступ к крупным рынкам Европы, Кавказа и Южной Азии.

Главы МИД "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подчеркнули конструктивное сотрудничество в рамках многосторонних структур по линии таких международных организаций как ООН, ОИС, СНГ, ОДКБ, а также взаимную поддержку международных инициатив двух государств. Обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития Центральной Азии, подтвердив готовность к тесной координации усилий на международных площадках.

По итогам переговоров была подписана программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2026-2028 годы.

Также Ермек Кошербаев принял участие в церемонии возложения венка к памятнику основателю и первому правителю таджикского государства Исмоилу Сомони на площади Дусти (площадь Дружбы).
 
16.02.2026, 16:11

Токаев пригласил Путина посетить Казахстан

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подтвердил свое приглашение российскому лидеру посетить с государственным визитом Казахстан, сообщает Акорда.

Президенты с удовлетворением отметили последовательное исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Дана положительная оценка проводимой работе по углублению культурно-гуманитарных связей, также отмечена важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив", - говорится в сообщении.


Также в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия намерены сотрудничать в сфере биологической безопасности.
 
16.02.2026, 15:21

В МИД представили основные аспекты сотрудничества Казахстана и Таджикистана   

В МИД представили основные аспекты сотрудничества Казахстана и Таджикистана
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева в Таджикистан в Министерстве иностранных дел Казахстана представили основные ключевые аспекты сотрудничества, которые охватывают основные достижения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Таджикистаном были установлены 7 января 1993 года. Правовую основу сотрудничества составляют Договор об основах отношений (1993 год), Договор о стратегическом партнерстве (2015 год) и Договор о союзнических отношениях (2024 год).

МИД РК

Торгово-экономическое взаимодействие демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот достиг 1,2 млрд долларов США. Объем инвестиций Казахстана в экономику Таджикистана с 2005 года превысил 585 млн долларов.

По данным ведомства, в Казахстане осуществляют деятельность более 500 таджикских юридических лиц и их филиалов, а также работает 91 совместное казахско-таджикское предприятие.

МИД РК

Расширяется и образовательное сотрудничество. В вузах Казахстана обучаются около 400 граждан Таджикистана, в таджикских университетах - порядка 100 граждан Казахстана. Кроме того, 100 молодых таджикских специалистов прошли обучение по IT-специальностям. Открыт совместный факультет информационных технологий на базе Таджикского технического университета имени М.С. Осими и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва.

МИД РК
 
