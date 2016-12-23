Назарбаев подписал закон, продлевающий до 2021 года мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений в закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года "О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.

Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства, передает Kazakhstan Today.

Текст закона публикуется в печати.

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