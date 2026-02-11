Послы Казахстана провели ряд встреч для развития международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч в зарубежных странах с целью развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в Риге состоялась бизнес-конференция "Латвия - Казахстан", организованная Ассоциацией латвийских стивидорных компаний совместно с Латвийской железной дорогой при содействии посольства Казахстана в Латвии. Посол Казахстана в Латвии Даурен Карипов информировал участников мероприятия о последовательном раскрытии транзитно-транспортного потенциала Казахстана - ключевого международного "узла" как в направлении Восток - Запад, так и Север - Юг. Также участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам практической имплементации ранее достигнутых договоренностей в сфере транспорта и обсудили перспективы реализации новых совместных проектов.
Между тем посол Казахстана в США Магжан Ильясов встретился с генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином. В ходе встречи состоялось вручение копии вербальной ноты МИД РК об аккредитации посла в качестве постоянного наблюдателя Казахстана при ОАГ. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия с организацией, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Тем временем постоянный представитель Казахстана при экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Маргулан Баймухан провел встречу с заместителем исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН по вопросам партнерства и координации Шомби Шарпом. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между Казахстаном и ЭСКАТО ООН, а также обсудили пути дальнейшего укрепления партнерства с одной из наиболее влиятельных региональных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В галерее Дома национальных меньшинств в Праге в присутствии чешской и европейской культурной общественности состоялось открытие выставки "Таинственный Восток". Экспозиция объединила живописные работы известной в Чехии уроженки Казахстана, доктора медицинских наук, бывшего министра по правам человека и делам национальных меньшинств Чехии Джамили Стехликовой, а также фотографии ее отца - известного казахстанского архитектора и исследователя материальной культуры Алмаса Ордабаева.
В Вене делегация Казахстана приняла участие в 63-й сессии научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (НТПК КОПУОС). В рамках сессии директор астрофизического института имени Василия Фесенкова Чингиз Омаров выступил с презентацией о текущих научно-технических достижениях Казахстана в сфере космической ситуационной осведомленности (SSA - Space Situational Awareness), а также представил перспективные направления сотрудничества в области мониторинга околоземного космического пространства и обеспечения безопасности космической деятельности.
В Мумбаи казахстанская делегация приняла участие в одной из крупнейших международных туристических выставок Азии: Outbound Travel Market (OTM) - 2026. Казахстанский павильон представил богатое и гармоничное культурное наследие страны, воплощенное в современном дизайнерском решении. Экспозиция наглядно продемонстрировала национальное мастерство, культуру и самобытность Казахстана, способствуя укреплению его позиций в качестве одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии.
В Джидде состоялся ежегодный международный благотворительный фестиваль A Cup for a Good Cause. Участие Казахстана в мероприятии было обеспечено при активном содействии генерального консульства Казахстана в городе Джидде и стало частью работы по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия. Национальная экспозиция Казахстана вызвала значительный интерес со стороны участников и гостей фестиваля, которые получили возможность ознакомиться с культурой нашей страны, ее национальными традициями, элементами быта, а также особенностями казахской кухни. Имиджевые материалы и экспозиции способствовали широкому представлению богатого историко-культурного наследия казахского народа.