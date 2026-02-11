Послы Казахстана провели ряд встреч для развития международного сотрудничества

Фото: МИД РК

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и посол Турецкой Республики Мустафа Капуджа обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Особое внимание стороны уделили вопросам реализации достигнутых договоренностей, направленных на всестороннее укрепление расширенного стратегического партнерства между двумя странами, а также подготовке предстоящих визитов на высоком и высшем уровнях.





Собеседники также рассмотрели вопросы организации 14-го заседания межправительственной экономической комиссии Казахстан - Турция, отметив важность укрепления практического взаимодействия и реализации совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.





Подтвердив высокий уровень дружественных отношений между Казахстаном и Турцией, стороны выразили взаимную заинтересованность продолжить тесное взаимодействие в рамках Организации тюркских государств.



