Президент Казахстана встретился с президентом Таджикистана

Фото: Акорда

ДУШАНБЕ. 15 СЕНТЯБРЯ - Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан начался со встречи с президентом Эмомали Рахмоном, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана высказал признательность таджикскому лидеру за гостеприимство, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую значимость обсуждения важных вопросов международной повестки дня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Гостеприимный Таджикистан и Душанбе демонстрируют высокий уровень готовности к предстоящим саммитам. Наша сторона на уровне министров доработала необходимые документы. Полагаю, что в ходе встречи мы более подробно обсудим подготовленные к подписанию документы", - сказал президент Казахстана.

Собеседники высказали готовность координировать совместные действия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании СНБ 16-17 сентября и заседании Шанхайской организации сотрудничества.

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