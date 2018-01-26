Развитие туризма и сотрудничество по другим направлениям обсудили аким Алматы и вице-премьер Татарстана

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Развитие туризма и сотрудничество по другим направлениям обсудили аким Алматы и вице-премьер Татарстана25.01.2018
Политика  18:00

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек на встрече с заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым обсудил укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, передает Kazakhstan Today.

"Стороны обсудили вопросы развития туризма, поддержки предпринимательства, реализации проектов в сфере образования, культуры и другие аспекты двустороннего сотрудничества", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

В ходе беседы Байбек отметил, что народы обеих стран связывают тесные культурные и исторические узы, способствующие укреплению деловых отношений. На сегодня в Казахстане проживает вторая по численности татарская община в зарубежье. Действующие в Алматы три этнокультурных объединения проводят важную работу по развитию культуры, языка и традиций татарского народа, внося свой вклад в процесс укрепления общенационального единства в Казахстане.

В свою очередь Шайхразиев подчеркнул, что укреплению дружбы народов и обмену опытом в различных сферах способствует активное межрегиональное сотрудничество между Алматы и Казанью.

"Концерт татарской музыки, который сегодня пройдет в Казахской Государственной филармонии имени Жамбыла ознакомит местную публику с богатым татарским репертуаром, упрочняя культурные связи", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана.

В пресс-службе также проинформировали, что в ходе встречи татарстанской делегации был представлен потенциал Центра обслуживания инвесторов по принципу "одного окна", Индустриальной зоны и СЭЗ "ПИТ", а также проекта Smart City.
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