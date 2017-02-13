Россия рассчитывает на приезд делегации США на встречу по Сирии в Астане

Москва. 13 февраля. Kazakhstan Today - Россия рассчитывает на приезд делегации США на встречу по Сирии в столице Казахстана. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Рассчитываем на приезд в качестве наблюдателя представителей США. В прошлый раз был посол, сейчас, думаю, сами американские партнеры будут решать", - цитирует ТАСС Богданова, передает Kazakhstan Today.

Он также рассказал о том, что российскую делегацию на встрече возглавит спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Да, приедет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. У нас делегация в том же составе, как и была на первой встрече в Астане 23-24 января", - сказал Богданов.

Ожидается, что делегации Дамаска и вооруженной оппозиции также приедут на встречу в Астану в прежнем составе.

"От сирийцев, думаю, делегация правительства будет в том же составе, что и на первой встрече 23-24 января. Что касается делегации вооруженной оппозиции, думаю, что сейчас они уточняют", - отметил Богданов.

На вопрос, ожидаются ли те же оппозиционные группировки, Богданов ответил: "Да, потому что задача все та же - укреплять режим прекращения боевых действий".

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