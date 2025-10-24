23.10.2025, 11:42 15281
Сенат вернул в мажилис закон об искусственном интеллекте
Фото: Depositphotos
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат рассмотрел закон "Об искусственном интеллекте" и сопутствующие к нему изменения в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы, передает корреспондент агентства.
Концептуально депутаты поддержали предложенные нормы, при этом предложили новую редакцию отдельных статей законов", - уточнил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
В частности:
- объектом авторского права станет произведение, созданное с использованием ИИ только при наличии творческого вклада человека;
- собственники и владельцы ИИ обязаны будут принимать меры не только по минимизации, но и предотвращению возможного ущерба, в том числе в части защиты прав, свобод и законных интересов физических лиц;
- уточнено, что страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, осуществляется "в соответствии с законами Республики Казахстан".
В целом закон предусматривает:
- регулирование общественных отношений в сфере искусственного интеллекта;
- закрепление понятий "искусственный интеллект", "библиотека данных", "синтетические результаты деятельности систем искусственного интеллекта" и др.;
- формирование условий для внедрения ИИ в различные сферы - экономику, здравоохранение, образование и государственное управление;
- определение компетенций государственных органов и оператора национальной платформы искусственного интеллекта;
- в медиасфере предусмотрена обязанность указывать, что материалы созданы с применением искусственного интеллекта;
- введен запрет на создание систем, способных нарушать права и свободы человека (манипулирование, дискриминация, сбор биометрических данных без согласия и др.).
Кроме того, сенаторы внесли в Кодекс об административных правонарушениях новые изменения:
- введена ответственность за нарушение запрета на продажу энергетических напитков;
- ответственность за незаконную продажу табачных изделий теперь будет распространяется и на некоммерческие организации, например, если реализация происходит в их помещениях;
- административная ответственность будет предусмотрена не только за привлечение средств граждан без разрешения, но и за размещение рекламы строящихся объектов без наличия соответствующего разрешения.
С учетом внесенных сенаторами поправок законы возвращены в мажилис.
22.10.2025, 19:16 31256
Россия остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером - МИД
Фото: Depositphotos
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе своего визита в Россию подчеркнул, что РФ остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером, сообщает пресс-служба МИД РК.
По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота превысил 28 млрд долларов, что стало новым рекордным показателем. Поставлена амбициозная задача - довести уровень двусторонней торговли до 30 млрд долларов. В прошлом году Россия стала крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику с объемом инвестиций 4 млрд долларов" - заявил министр.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подтвердил поступательность политического диалога, основанного на принципах стратегического партнерства и добрососедства, а также подчеркнул особые отношения лидеров двух стран, которые придают необходимую динамику всему комплексу казахско-российского сотрудничества.
Кроме того, стороны подробно рассмотрели вопросы укрепления межрегиональных и приграничных связей, расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.
Также обсуждены подходы к дальнейшему совершенствованию механизмов многостороннего взаимодействия и укреплению архитектуры региональной безопасности, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.
В заключение стороны подтвердили намерение продолжать курс на развитие всестороннего стратегического партнерства, направленного на обеспечение мира, устойчивости и процветания в Евразийском регионе", - добавили в пресс-службе.
Ранее Лавров подчеркнул значимость визита главы МИД Казахстана в Россию.
22.10.2025, 15:35 34291
Лавров подчеркнул значимость визита главы МИД Казахстана в Россию
Фото: МИД России
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - То, что глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев совершил свой первый официальный визит именно в Россию, говорит об особой связи двух стран и подчеркивает приоритетность партнерства, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Казахстана.
Убеждены, что тот факт, что первый свой официальный визит вы осуществляете в Россию, говорит сам за себя и подчеркивает приоритетность российско-казахстанского привилегированного партнерства, союзничества и интеграционного взаимодействия", - цитирует Лаврова издание РИА Новости.
Как отметил глава МИД России, народы РФ и Казахстана связывают вековые традиции дружбы, поддержки и взаимовыручки.
Стороны также обсудили подготовку к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.
Наши лидеры контактируют на регулярной основе формально и неформально (...) Идет полным ходом подготовка к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию", - сказал Лавров.
Лавров подчеркнул, что дипломатия лидеров двух стран придает необходимую динамику всему комплексу российско-казахстанского сотрудничества.
Напомним, Ермек Кошербаев занял пост главы МИД Казахстана 26 сентября 2025 года. В 2020-2023 годах он был послом Казахстана в России.
21.10.2025, 14:03 53666
Вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики и топливно-энергетического комплекса обсудили президенты Казахстана и Азербайджана Дополнено
Токаев также высказался о заключенных договоренностях между Азербайджаном и Арменией
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Азербайджана Ильхама Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, сообщили в Акорде.
Повестка дня заседания включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.
Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство. Нас объединяют общие исторические корни и богатое духовно-культурное наследие, соответствующий менталитет, взгляд на вещи и развитие ситуации. На этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество", - сказал Токаев.
Отдельно президент Казахстана отметил историческое значение декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Вне всяких сомнений, достигнутые между двумя государствами договоренности стали своеобразным водоразделом, открывая новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами (...) Что касается наших отношений, то у них огромный потенциал, для полноценной реализации которого у нас есть все: непоколебимое политическое доверие, общие ценности и искреннее стремление наших народов к сближению", - считает Касым-Жомарт Токаев.
Алиев в свою очередь выразил удовлетворение совпадением взглядов на обсуждаемые темы, а также нацеленность на укрепление союзнического взаимодействия двух стран.
Дополнено 21.10.2025, 15.00
По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по случаю 20-летия подписания договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.
В целом в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.
Дополнено 21.10.2025, 17.07
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Азербайджана Ильхам Алиев посетили международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, сообщает пресс-служба Акорды.
Главам государств были продемонстрированы технологии Smart City, зона робототехники, проекты Samruk-Kazyna, направленные на внедрение ИИ в различных отраслях. Президенты также ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub, объединяющего свыше 1800 IT-компаний и стартапов, включая более 460 с иностранным участием.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву были представлены разработки казахстанских компаний, успешно выходящих на международные рынки.
Ранее лидеры двух стран обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах.
21.10.2025, 13:45 54911
Премьер-министром Японии впервые стала женщина Дополнено
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters
Токио. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Японии утвердил Санаэ Такаити в должности премьер-министра, сообщает РБК.
Санаэ Такаити ранее возглавила правящую Либерально-демократическую партию (ЛДПЯ). Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов.
Такаити стала первой женщиной в истории Японии на этом посту, отмечает издание.
Одной из ее первоочередных задач станет формирование нового кабинета министров. Хотя Такаити заключила коалиционное соглашение с ранее оппозиционной партией "Ниппон исин", они не имеют абсолютного большинства в парламенте.
Дополнено 21.10.2025, 18.39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаити с избранием на пост премьер-министра и пожелал ей успехов в реализации инициатив на благо Японии, сообщает Акорда.
Президент также выразил готовность приложить совместные усилия в целях дальнейшего укрепления казахско-японских отношений и вывода стратегического партнерства двух стран на новый уровень.
21.10.2025, 12:38 56636
Приоритет - развитие многогранного сотрудничества: Токаев и Алиев провели переговоры Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда.
Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет - развитие многогранного сотрудничества с вашей страной. Тем более Азербайджан в настоящее время под вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства является очень важной задачей", - подчеркнул Токаев.
Ильхам Алиев поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и с удовлетворением отметил подъем казахско-азербайджанских отношений по всем направлениям.
Сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития. В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала. Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям. Сегодня наши переговоры, а также на заседании Высшего межгосударственного совета мы еще раз пройдемся по обширной повестке дня и наметим дальнейшие шаги для укрепления нашего партнерства," - сказал президент Азербайджана.
Главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах. Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, президент Азербайджана прибыл в Казахстан с госвизитом. Сегодня он примет участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.
Дополнено 21.10.2025, 13.17
Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву презентовали план развития ключевого транспортно-логистического маршрута, так называемого Среднего коридора, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с государствами Европы.
Основным драйвером роста Среднего коридора выступают увеличивающиеся объемы перевозок из Китая в Азербайджан. В текущее время транзит грузов от границы с Китаем до портов Грузии составляет 15-18 дней. Согласно прогнозам, к 2030 году грузопотоки по этому направлению могут утроиться.
В ходе мероприятия главы государств были ознакомлены с конкретными мерами и инициативами, направленными на повышение эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора, а также укрепление его транзитной роли в Евразийском регионе.
15.10.2025, 14:24 148096
Кошербаев проведет переговоры с главой МИД России
Стороны обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества
Москва. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 22 октября в Москве, сообщает РИА Новости.
22 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан, который будет находиться в Москве с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост", - сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она рассказала, что главы внешнеполитических ведомств комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.
Ранее предстоящий визит Токаева в Москву обсудили президенты России и Казахстана.
14.10.2025, 14:06 168001
Предстоящий визит Токаева в Москву обсудили президенты России и Казахстана
Главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил свой предстоящий визит в Москву, сообщает Акорда.
В частности, были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита.
Также в ходе беседы главы государств обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.
Напомним, Токаев в ноябре посетит Москву с государственным визитом.
13.10.2025, 19:05 175646
Токаев поздравил Трампа с выдающейся дипломатической победой
Фото: Акорда
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой - достижением долгожданного мира в секторе Газа, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев считает, что президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.
Как сообщалось ранее, Казахстан приветствует всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе.
