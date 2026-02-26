Товарооборот между Казахстаном и Великобританией достиг $1,62 млрд в 2025 году - МИД

По данным за 9 месяцев 2025 года, объем инвестиций Великобритании в Казахстан составил $471,5 млн

Рассказать друзьям

Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Соединенное Королевство и его участия в министерской встрече формата "ЦА + Великобритания" в Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о ключевых направлениях стратегического партнерства - от политического диалога и инвестиционного сотрудничества до взаимодействия в сфере критически важных минералов, энергетики и образования.





МИД РК





Дипломатических отношения между Казахстаном и Великобританией были установлены 19 января 1992 года. В 2024 году стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, придав новый импульс политическому диалогу и экономическим связям.





В 2025 году в Лондоне состоялось 8-е заседание казахстанско-британского стратегического диалога, а также 11-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.





МИД РК





По итогам 2025 года товарооборот между странами достиг 1,62 млрд долларов США, что на 83,6% больше по сравнению с предыдущим периодом. Экспорт из Казахстана составил 1,22 млрд долларов (рост на 190,5%), импорт - 406,7 млн долларов.





По данным за 9 месяцев 2025 года, объем инвестиций Великобритании в Казахстан составил 471,5 млн долларов. Совокупный валовой приток прямых иностранных инвестиций из Великобритании с 1993 года достиг 23 млрд долларов. В стране функционирует более 500 предприятий с британским участием.





Перспективными направлениями торгово-экономического сотрудничества определены разведка и добыча критически важных минералов, энергетика, здравоохранение и образование.



