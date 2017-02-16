Участники встречи по Сирии в Астане намерены сегодня закончить переговоры и принять конкретное решение

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - По словам директора департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбека Туматова, во встрече по Сирии в Астане участвуют девять группировок оппозиции.

"Делегацию от оппозиции возглавляет Мухаммед Аллюш - представитель "Джейш аль-Ислам". От оппозиции девять группировок", - сказал он, передает Kazakhstan Today.

Туматов также сообщил, что рассматривается возможность проведения в Астане прямых переговоров Дамаска и оппозиции.

"В основном рассматривается вопрос о положении о создании оперативной группы, которая будет следить за мониторингом режима прекращения огня. Также рассматривается итоговое заявление. Рассматриваются вопросы присоединения определенных населенных пунктов к режиму прекращения огня, в этом как раз кроется практическая часть "астанинского процесса". Чем больше населенных пунктов присоединится к режиму прекращения огня, тем лучше для сирийского урегулирования", - отметил дипломат.

По его словам, участники встречи намерены сегодня закончить переговоры и принять конкретное решение.

Как пишет ТАСС , основным итогом первого дня встречи стало то, что стороны обсудили выполнение режима прекращения огня.

"Это один из основных вопросов, на котором сфокусировано внимание "Астанинского процесса". Именно Астана предоставляет возможность обсуждения практических вопросов в отличие от Женевской площадки, где рассматриваются вопросы политического урегулирования ситуации в Сирии", - отметил представитель МИД.

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