Участники встречи по Сирии в Астане намерены сегодня закончить переговоры и принять конкретное решение

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
16 февраля 2017
  • 20
  • :
  • 57
Все области
Переменная облачность
днем 14º    ночью 5º
17:00
.
Aнонс

Участники встречи по Сирии в Астане намерены сегодня закончить переговоры и принять конкретное решение16.02.2017
Политика  13:42

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - По словам директора департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбека Туматова, во встрече по Сирии в Астане участвуют девять группировок оппозиции.

"Делегацию от оппозиции возглавляет Мухаммед Аллюш - представитель "Джейш аль-Ислам". От оппозиции девять группировок", - сказал он, передает Kazakhstan Today.

Туматов также сообщил, что рассматривается возможность проведения в Астане прямых переговоров Дамаска и оппозиции.

"В основном рассматривается вопрос о положении о создании оперативной группы, которая будет следить за мониторингом режима прекращения огня. Также рассматривается итоговое заявление. Рассматриваются вопросы присоединения определенных населенных пунктов к режиму прекращения огня, в этом как раз кроется практическая часть "астанинского процесса". Чем больше населенных пунктов присоединится к режиму прекращения огня, тем лучше для сирийского урегулирования", - отметил дипломат.

По его словам, участники встречи намерены сегодня закончить переговоры и принять конкретное решение.

Как пишет ТАСС, основным итогом первого дня встречи стало то, что стороны обсудили выполнение режима прекращения огня.

"Это один из основных вопросов, на котором сфокусировано внимание "Астанинского процесса". Именно Астана предоставляет возможность обсуждения практических вопросов в отличие от Женевской площадки, где рассматриваются вопросы политического урегулирования ситуации в Сирии", - отметил представитель МИД.
Просмотров: 3599
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
16.02.2017   15:40
ЕЭК отмечает уменьшение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС
16.02.2017   13:42
Участники встречи по Сирии в Астане намерены сегодня закончить переговоры и принять конкретное решение
16.02.2017   10:00
Фото: www.inform.kz
К Астанинскому процессу стремятся примкнуть новые группировки сирийской оппозиции
16.02.2017   09:21
В ООН отметили высокий уровень подготовки казахстанских миротворцев
15.02.2017   18:31
Президент Казахстана назначил послов в Великобритании и США
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика