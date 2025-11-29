В Кишиневе обсудили участие молдаван в освоении целины в Казахстане

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Кишинев. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальное агентство архивов и Национальная библиотека Молдовы совместно с посольством Казахстана в Молдове провели круглый стол на тему "Участие молдаван в освоении целинных земель в Казахстане в 1950-1960 годах: социально-исторический контекст, ход, последствия", сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.





Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков в своем выступлении отметил важность мероприятия, "которое позволило не только вспомнить историю, но и вернуть голос людям, благодаря которым Казахстан и Молдова обрели новые связи и человеческие мосты, существующие по сей день". Также он предложил изучить долгосрочные последствия освоения целины для Казахстана и Молдовы - от демографии до культурных связей.





Бывший министр молодежи и спорта Молдовы Октавиан Цыку рассказал о своей поездке в Казахстан в рамках "Экспедиции памяти", в ходе которой провел исследования, касающиеся участия молдаван в освоении целинных земель Казахстана. При этом он отметил установившиеся тесные личностно-культурные отношения между прибывшими молдаванами и казахами, которые до настоящего времени играют связующую роль.





В рамках круглого стола организаторы стремились привлечь внимание участников к значимому историческому событию как для Казахстана, так и Молдовы, представив его в соответствующем социально-политическом контексте с анализом правовой базы и последствий для развития обоих обществ.





Мероприятие выступало в качестве платформы для обсуждения возможностей и перспектив академического и культурного использования архивных, библиотечных, музейных и университетских материалов по данной теме. Особое внимание в ходе круглого стола уделялось рабочим условиям, трудовым будням добровольцев из Молдовы, прибывшим в целинные края Казахстана.





Докладчиками было отмечено, что в первые годы освоения целины в Казахстан прибыли сотни тысяч граждан СССР, включая значительное число жителей Молдавской ССР. В результате мелиоративных работ 1954-1960 годов было освоено 41 836 тыс. га новых земель, из них 25 484 га (61 %) - на территории Казахской ССР, преимущественно в северных областях: Кокшетауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Тургайской и Целиноградской.