В Кокшетау прошла XXI сессия Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана

Кокшетау. 1 декабря. Kazakhstan Today - В Кокшетау в пятницу, 30 ноября, состоялась XXI сессия Акмолинской АНК, посвященная Дню Первого Президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.





Повестка сессии областной Ассамблеи была определена как "Общественное согласие и единство - путь к повышению благосостояния казахстанцев", сообщили в управлении внутренней политики региона.





Аким области, председатель ААНК Малик Мурзалин, подводя итоги работы областной ассамблеи, проинформировал присутствующих о социально-экономическом развитии региона за 10 месяцев текущего года.





"Сегодняшний день в преддверие особого праздника является еще одним поводом для того, чтобы отметить значимую и важную роль президента нашей страны Нурсултана Назарбаева в претворении реформ, позитивных изменений, касающихся качества жизни казахстанцев. Поэтому для меня было очень важно на данной площадке подчеркнуть наиболее важные результаты в социально-экономическом развитии области", - подчеркнул руководитель региона.





В заключение выступления аким области поздравил участников мероприятия с наступающим праздником Дня Первого Президента.





По информации АНК, на сессии ряд акмолинцев, внесших значительный вклад в сохранение единства и согласия в стране, награждены золотой медалью Ассамблеи, благодарственными письмами и нагрудным знаком "Жомарт жан". Одним из обладателей почетной награды стал известный меценат, руководитель ТОО "Заречное" Есильского района Уалихан Арипов, реализовавшего шесть проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры родного села.





Выступающие на сессии участники отмечали необходимость укрепления дружбы и согласия между народами в Казахстане в развитии страны.





"Требуется много усилий, причем постоянных и повседневных, чтобы стремления представителей всех этносов, проживающих в Казахстане, всего гражданского общества, были направлены на решение стратегических концептуальных целей и задач, намеченных президентом страны", - отметила директор высшего педагогического колледжа Щучинска Галина Бичун.





Завершилось мероприятие праздничной концертной программой с участием творческих коллективов региона.





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