Казахстан и ЕС: ключевые направления сотрудничества в преддверии визита главы МИД в Брюссель  

Рассказать друзьям

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана в преддверии визита Ермека Кошербаева в Бельгию представили - В Министерстве иностранных дел Казахстана в преддверии визита Ермека Кошербаева в Бельгию представили обзор ключевых направления сотрудничества республики с Европейским союзом.





В преддверии визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Бельгию и проведения 22-го заседания совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз", а также накануне десятой годовщины соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве представлен обзор ключевых направлений сотрудничества, отражающий поступательное развитие политического и экономического партнерства и взаимодействия в гуманитарной сфере.





МИД РК





По данным ведомства, 80% товарооборота Центрально-Азиатского региона с Европейским союзом приходится на Казахстан. В 2024 году товарооборот Казахстана с Европейским союзом году составил 48,8 млрд долларов (рост на 18,2%), за 9 месяцев текущего года этот показатель составил 33,1 млрд долларов.





С 2005 года общий объем инвестиций из стран ЕС в Казахстан превысил 200 млрд долларов. В 2024 году прямые инвестиции из ЕС в Казахстан составили 7,9 млрд долларов.





МИД РК





МИД РК





Ранее сообщалось , что 1 декабря 2025 года Ермек Кошербаев совершит визит в Брюссель для участия в 22-м заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз".





В ходе заседания стороны проведут традиционный всесторонний обзор многопланового взаимодействия Казахстана с ЕС и обсудят практическую реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подписанного 10 лет назад.





Особое внимание будет уделено ключевым направлениям двустороннего сотрудничества: энергетике, транспорту и логистике, цифровизации, гражданской авиации, упрощению визового режима, а также добыче и использованию критических сырьевых материалов.





В рамках заседания планируется обмен мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества и рассмотрение конкретных практических шагов по реализации совместных проектов в названных сферах.