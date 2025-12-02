01.12.2025, 15:52 50516
Казахстан и ЕС: ключевые направления сотрудничества в преддверии визита главы МИД в Брюссель
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана в преддверии визита Ермека Кошербаева в Бельгию представили обзор ключевых направления сотрудничества республики с Европейским союзом.
В преддверии визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Бельгию и проведения 22-го заседания совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз", а также накануне десятой годовщины соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве представлен обзор ключевых направлений сотрудничества, отражающий поступательное развитие политического и экономического партнерства и взаимодействия в гуманитарной сфере.
По данным ведомства, 80% товарооборота Центрально-Азиатского региона с Европейским союзом приходится на Казахстан. В 2024 году товарооборот Казахстана с Европейским союзом году составил 48,8 млрд долларов (рост на 18,2%), за 9 месяцев текущего года этот показатель составил 33,1 млрд долларов.
С 2005 года общий объем инвестиций из стран ЕС в Казахстан превысил 200 млрд долларов. В 2024 году прямые инвестиции из ЕС в Казахстан составили 7,9 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что 1 декабря 2025 года Ермек Кошербаев совершит визит в Брюссель для участия в 22-м заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз".
В ходе заседания стороны проведут традиционный всесторонний обзор многопланового взаимодействия Казахстана с ЕС и обсудят практическую реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подписанного 10 лет назад.
Особое внимание будет уделено ключевым направлениям двустороннего сотрудничества: энергетике, транспорту и логистике, цифровизации, гражданской авиации, упрощению визового режима, а также добыче и использованию критических сырьевых материалов.
В рамках заседания планируется обмен мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества и рассмотрение конкретных практических шагов по реализации совместных проектов в названных сферах.
новости по теме
02.12.2025, 09:48 10176
Председатель Евросовета Антониу Кошта посетит Казахстан 3 декабря
Фото: Depositphotos
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Евросовета Антониу Кошта посетит Казахстан 3 декабря. Об этом заявил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз", сообщает РИА Новости.
На этой неделе, в среду, господин Кошта совершит официальный визит в Казахстан, где пройдут двусторонние переговоры с нашим президентом. Мы надеемся, что это станет еще одним кирпичиком в мост дружбы и сотрудничества с ЕС", - цитирует Кошербаева sputnik.kz.
Напомним, вчера под председательством министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Брюсселе прошло 22-е заседание совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз". Стороны подвели итоги десятилетия стратегического партнерства между Астаной и Брюсселем и обменялись видением его дальнейшего развития.
В ходе заседания главы делегаций отметили, что Казахстан и Европейский союз построили зрелое, устойчивое и ориентированное на будущее партнерство. За эти годы СРПС, охватывающее 29 ключевых направлений взаимодействия, доказало свою устойчивость и актуальность, служа надежной основой для сотрудничества и укрепления взаимного доверия.
В завершение встречи Кошербаев и Каллас подтвердили приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению политического диалога, развитию торговли и инвестиций, повышению региональной взаимосвязанности и углублению взаимодействия в гуманитарной сфере.
02.12.2025, 08:46 12546
Глава МИД Казахстана принял участие в заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз"
Фото: МИД РК
Брюссель. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Брюсселе прошло 22-е заседание совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз", сообщили в пресс-службе МИД РК.
Особое значение мероприятию придал факт его проведения в преддверии 10-летия с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и Евросоюзом и его государствами-членами.
Стороны подвели итоги десятилетия стратегического партнерства между Астаной и Брюсселем и обменялись видением его дальнейшего развития.
Было подтверждено, что экономические отношения продолжают оставаться ключевым двигателем сотрудничества. Европейский союз сохраняет статус крупнейшего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. В 2024 году взаимный товарооборот достиг почти $50 млрд, а общий приток европейских инвестиций достиг $200 млрд, и в стране работают свыше 4 тыс. компаний с европейским участием. Казахская сторона выразила готовность к дальнейшей диверсификации торговли, подчеркнув важность расширения доступа отечественной сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.
Значительное внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Учитывая трансформацию глобальных цепочек поставок, стороны подтвердили стратегическую значимость данного маршрута в качестве надежного и устойчивого пути между Европой и Азией. Казахстан выразил готовность к углублению взаимодействия с ЕС и региональными партнерами для дальнейшего развития данного коридора.
Отдельным пунктом обсуждения стало сотрудничество в сфере "зеленой" и цифровой трансформации. Стороны выразили стремление далее развивать это перспективное направление, которое способствует одновременно модернизации казахстанской экономики и промышленной устойчивости Европы.
Участники заседания также подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия, отметив успешное проведение в ноябре текущего года в Брюсселе 22-го заседания комитета парламентского сотрудничества "РК - ЕС".
Также особый акцент был сделан на расширении межчеловеческих контактов. Стороны приветствовали намеченное на 2 декабря в Брюсселе начало переговоров по соглашениям об упрощении визового режима ЕС для граждан РК и о реадмиссии. Данный шаг станет значительным вкладом в укрепление гуманитарных связей, расширение возможностей для студентов, ученых и профессионалов, а также повышение мобильности граждан.
В аспекте межрегионального сотрудничества было особо отмечено историческое решение, принятое на первом саммите "Центральная Азия - ЕС" в Самарканде в апреле 2025 года, по итогам которого указанный формат был официально выведен на уровень стратегического партнерства.
В ходе заседания главы делегаций отметили, что Казахстан и Европейский союз построили зрелое, устойчивое и ориентированное на будущее партнерство. За эти годы СРПС, охватывающее 29 ключевых направлений взаимодействия, доказало свою устойчивость и актуальность, служа надежной основой для сотрудничества и укрепления взаимного доверия.
В завершение встречи Кошербаев и Каллас подтвердили приверженность обеих сторон дальнейшему укреплению политического диалога, развитию торговли и инвестиций, повышению региональной взаимосвязанности и углублению взаимодействия в гуманитарной сфере.
Напомним, ранее Ермек Кошербаев провел встречу с еврокомиссаром.
01.12.2025, 20:51 38126
Ермек Кошербаев провел встречу с еврокомиссаром
Фото: МИД РК
Брюссель. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Брюссель министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с европейским комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития экономического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, а также развитие межрегионального взаимодействия ЕС и Центральной Азии.
Особое внимание было уделено итогам состоявшихся встреч на высоком уровне в апреле в Самарканде и в ноябре в Ташкенте. Сикела проинформировал о ключевых договоренностях, достигнутых в ходе этих мероприятий, включая запуск новых региональных проектов по развитию логистики, цифровой инфраструктуры и модернизации портовых мощностей и автомобильных дорог вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).
По итогам встречи глава МИД Казахстана и еврокомиссар подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политического диалога, экономического партнерства и взаимной поддержки инициатив, способствующих стабильности и процветанию Центральной Азии и Европы.
01.12.2025, 19:18 42181
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Шри-Ланки
В стране из-за оползней и наводнений погибли люди
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Шри-Ланки, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке.
Напомним, президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о чрезвычайном положении в стране в связи с одной из самых серьезных погодных катастроф за последние годы. В стране из-за оползней и наводнений погибли люди.
01.12.2025, 18:58 43481
МИД РК поздравил коллег из Бухареста
В Румынии отмечают День единства
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана в соцсети Х опубликовало поздравление в адрес коллег в Румынии.
Мы сердечно поздравляем наших коллег из Бухареста и передаем самые теплые пожелания народу Румынии по случаю Дня единства. Пусть вся страна и впредь будет наслаждаться прочным миром, процветанием и неуклонным прогрессом", - говорится в тексте поздравления.
01.12.2025, 15:27 52921
Токаев поздравил президента Румынии с национальным праздником
Президент Казахстана отметил расширение двустороннего политического диалога, экономического и культурного сотрудничества
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Румынии Никушора Дана с национальным праздником - Днем великого объединения, сообщает Акорда.
В своей телеграмме президент Казахстана отметил расширение двустороннего политического диалога, экономического и культурного сотрудничества. Глава государства выразил уверенность, что многоплановое взаимодействие будет и дальше укрепляться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Никушору Дану успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу - благополучия и процветания.
01.12.2025, 14:18 57081
Обмен опытом в области налогового администрирования и цифровизация госуслуг: казахско-датское сотрудничество выходит на новый уровень
Посол РК провел ряд встреч в Копенгагене
Копенгаген. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Швеции, а также в Дании по совместительству Олжас Сулейменов посетил Копенгаген в целях укрепления политического диалога и наращивания практического взаимодействия между Республикой Казахстан и Королевством Дания, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, посол Казахстана провел встречи с заместителем госсекретаря - политическим директором МИД Дании Евой Барлосе, а также с директором департамента европейского соседства МИД Дании Питером Лассеном.
Обсуждены текущее состояние двусторонних отношений, взаимодействие в международных организациях, а также вопросы устойчивого развития. Стороны отметили конструктивный характер казахско-датского диалога и выразили готовность к дальнейшему продвижению политического, экономического и гуманитарного сотрудничества", - сообщили в МИД.
Также в рамках рабочего визита посол Казахстана провел встречу с руководством Министерства налогообложения Дании.
В фокусе переговоров - обмен передовым опытом в области налогового администрирования, регулирования предпринимательской деятельности, цифровизации государственных услуг", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках экономического трека посол Казахстана встретился с руководством Конфедерации датской промышленности, где обсуждены возможности расширения торгово-экономического взаимодействия, углубления промышленной кооперации и вовлечения датских компаний в реализацию инфраструктурных и технологических проектов в Казахстане.
Ключевым элементом программы стали переговоры в Министерстве иностранных дел Дании.
01.12.2025, 13:55 50631
Казахстан и Южная Корея укрепляют сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности
Сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности становится ключевой платформой для дальнейшего развития торгово-экономических связей
Сеул. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сеуле председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Шолпан Абдреева и вице-министром интеллектуальной собственности Республики Корея Мок Сонхо подтвердили нацеленность на расширение казахстанско-корейского сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества по защите прав интеллектуальной собственности в цифровой среде, а также пути защиты прав интеллектуальной собственности корейских компаний, работающих в Казахстане", - заявили в МИД.
В ходе встречи Шолпан Абдреева поздравила корейскую сторону с преобразованием Корейского ведомства по интеллектуальной собственности в Министерство интеллектуальной собственности и отметила, что данный шаг подтверждает стратегический характер политики Республики Корея по формированию современной и инновационной системы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.
В свою очередь вице-министр интеллектуальной собственности Республики Корея отметил, что по количеству заявок на патенты Казахстан занимает ведущее место в регионе, а объем торговли между Казахстаном и Кореей имеет большой потенциал роста.
Также он подчеркнул, что сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности становится ключевой платформой для дальнейшего развития торгово-экономических связей и инвестиционной кооперации.
