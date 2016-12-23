В понедельник Назарбаев прибудет в Санкт-Петербург для участия в сессии СКБ ОДКБ

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В понедельник Назарбаев прибудет в Санкт-Петербург для участия в сессии СКБ ОДКБ23.12.2016
Политика  14:53

Санкт-Петербург. 23 декабря. Kazakhstan Today - В понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге состоится сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается на официальном сайте организации.

В заседании СКБ примут участие президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, передает Kazakhstan Today.

В ходе сессии планируется обсудить вопросы деятельности организации, говорится в сообщении.
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