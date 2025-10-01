Вопросы сотрудничества в области обеспечения безопасности обсудил Токаев с министром по делам обороны ОАЭ

Президент обратил внимание на возможности обмена опытом в сфере передовых технологий и инноваций

Рассказать друзьям

Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев и государственный министр по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Мубарак Фадел Аль-Мазруи обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области обеспечения безопасности и военного образования, - Президент Касым-Жомарт Токаев и государственный министр по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Мубарак Фадел Аль-Мазруи обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области обеспечения безопасности и военного образования, проинформировали в Акорде.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил достижения ОАЭ в оборонной промышленности, а также обратил внимание на возможности обмена опытом в сфере передовых технологий и инноваций.





Президент также подчеркнул динамичное развитие отношений между Астаной и Абу-Даби по всем направлениям и выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.





В свою очередь министр передал главе государства слова приветствия от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и премьер-министра, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.





Он также выразил уверенность в том, что этот визит придаст новый импульс взаимодействию в военной сфере.