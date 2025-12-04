03.12.2025, 15:10 4646
Какая ответственность грозит за ношение закрывающей лицо одежды в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении новый единый закон "О профилактике правонарушений", разработанный по поручению главы государства.
В рамках поправок в Кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет выноситься предупреждение, за повторное - штраф 10 МРП.
Также вводится ответственность за размещение и распространение противоправного контента и за злостное неисполнение представлений госорганов об устранении причин правонарушений.
Вместе с тем внесены поправки, вводящие новую ответственность должностных госорганов и МИО, за несоблюдение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС наделяется полномочиями по привлечению таких лиц к ответственности.
26.11.2025, 16:19 24206
Мажилис одобрил ужесточение ответственности за нападения на медработников
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента РК одобрил в первом чтении пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Казахстана по ужесточению наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
В Уголовный кодекс законопроектом вводится новая статья, устанавливающая уголовную ответственность за посягательства на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей.
За применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо за угрозу его применения предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается - от 3 до 7 лет ограничения или лишения свободы", - проинформировали в мажилисе.
Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет караться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств - от 7 до 12 лет.
Кроме того, проект предусматривает закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел на проведение предварительного следствия и дознания по делам указанной категории.
По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы степени тяжести.
Напомним, летом произошли нападения на медиков в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации.
26.11.2025, 15:55 23436
KMG PetroChem начала разбирательство с Tecnimont
KMG PetroChem инициировала совместные юридические консультации с Maire Tecnimont из-за судебного спора по проекту "Еврохим Северо-Запад - 2"
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская компания KMG PetroChem инициировала экстренное привлечение совместной юридической экспертизы в связи с внешним судебным разбирательством, в которое вовлечен подрядчик Tecnimont S.p.A. Поводом стали сведения о масштабном споре, возникшем вокруг российского проекта "Еврохим Северо-Запад - 2", сообщают средства массовой информации.
Tecnimont, являясь ключевым подрядчиком по строительству газосепарационного комплекса для производства полиэтилена в Атырау, оказалась под давлением судебных претензий, связанных с исполнением договорных обязательств, банковскими гарантиями и трактованием санкционных режимов в России. Эти процессы формируют существенные правовые и финансовые риски не только для проектов в России, но и для стабильности всей группы в Казахстане.
Итальянская Tecnimont S.p.A. и ее "дочка" "МТ Руссия" стали ответчиками по иску "ЕвроХим Северо-Запад - 2". Российская компания требует 202,7 млрд рублей (около 1,4 трлн тенге) компенсации за остановку строительства завода аммиака и карбамида в Кингисеппе. Контракт подписали в 2020 году: фиксированная цена, точные сроки, сдача объекта - сентябрь 2023 года. К весне 2022 года готовность была лишь 25%, после чего Tecnimont остановила работы, сославшись на санкции ЕС. Суд привлек к делу и материнскую компанию Tecnimont - теперь взыскание может быть обращено солидарно, в том числе в странах СНГ, БРИКС и других "дружественных" юрисдикциях.
По данным "Еврохима", задержки начались еще осенью 2021 года: подрядчик якобы пытался увеличить бюджет и продлить сроки. При этом сама Tecnimont и ее обслуживающий банк под европейские санкции не подпадают.
Создавшаяся ситуация вызвала обеспокоенность у казахстанской компании KMG PetroChem. KMG PetroChem опасается возможных последствий признания или исполнения внешних судебных решений, которые способны напрямую повлиять на операционную устойчивость Tecnimont и, как следствие, на реализацию крупных стратегических проектов в нефтегазохимической отрасли в Казахстане.
Ввиду этого KMG PetroChem потребовала от холдинга Maire Tecnimont S.p.A. обеспечить приоритетную организацию стратегических консультаций на уровне старших юридических и управленческих команд обеих сторон. Задача этих консультаций - комплексная оценка корпоративных рисков, связанных с судебными процессами по делу EuroChem, а также формирование единой высокоуровневой стратегии по защите интересов в Казахстане и минимизации последствий возможного признания внешних решений суда.
25.11.2025, 14:13 29621
Казахстан перейдет на электронный учет мигрантов со второго полугодия 2026 года
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов утвердил новые правила регистрации иммигрантов в Республике Казахстан, которые вступят в силу с 1 июля 2026 года, передает корреспондент агентства.
Согласно новым правилам, иммигранты, прибывающие в Казахстан из государств, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток, регистрируются в органах внутренних дел РК не позднее тридцатого календарного дня со дня пересечения госграницы, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
Для регистрации в органах внутренних дел иммигрант вносит следующие сведения в ИС МП: фамилия, имя, отечество (при наличии), дата рождения, паспортные данные, данные лица, предоставляющего место для пребывания (проживания), адрес временного пребывания (проживания).
Далее лицо, предоставляющее место для проживания, получает уведомление в мобильном приложении о регистрации иммигранта и подтверждает согласие либо отказывает в регистрации по месту пребывания.
После подтверждения в регистрации по месту пребывания в личном кабинете иммигранта в ИС МП формируется справка о регистрации.
Мигранту могут отказать в регистрации в следующих случаях:
1) установлены недостоверные сведения, представленные иммигрантом для регистрации;
2) нарушен срок пребывания в Республике Казахстан;
3) отказ лица, предоставляющего место для пребывания (проживания), в регистрации иммигранта по заявленному адресу.
В случае изменения адреса, иммигрант самостоятельно в течение 5 рабочих дней производит регистрацию по новому адресу проживания. При регистрации по новому месту пребывания (проживания) снятие с прежнего адреса осуществляется автоматически.
Документ уточняет, что регистрация иммигрантов осуществляется в жилых домах, квартирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, а также в зданиях и помещениях используемых для проживания людей.
Напомним, в Казахстан за 3 месяца приехали более 7 тысяч человек.
20.11.2025, 17:36 45856
В Казахстане полицейским вновь разрешат стоять с жезлами у обочин
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел внесло поправки в инструкцию по несению патрульно-постовой службой сотрудниками полиции Республики Казахстан по обеспечению охраны общественного порядка и дорожной безопасности в населенных пунктах и на загородных автомобильных дорогах, утвержденную указанным приказом, передает корреспондент агентства.
Выявление нарушений ПДД патрульно-постовой службой осуществляется в пешем порядке и на точках отстоя патрульного автомобиля (мотоцикла). В таких случаях остановка транспортного средства осуществляется жестом руки или жезлом, направленным на транспортное средство, с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно, с тем чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку", - сказано в новой редакции инструкции.
Правила вступают в силу 28 ноября текущего года. Таким образом, полиция сможет выявлять нарушителей не только во время движения патрульного автомобиля или мотоцикла, но и в точках отстоя.
Также в инструкции указывается, что задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна, осуществляется в соответствии с нормами КоАП, о чем составляется акт по форме. Задержанные транспортные средства выдаются со специальных стоянок, а изъятые ГРНЗ возвращаются после устранения причин задержания и предоставления правоустанавливающих документов сотрудником административной полиции.
12.11.2025, 13:44 62366
В Казахстане ужесточат наказание за насилие над медработниками
Соответствующий законопроект принят в работу депутатами мажилиса
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в работу законопроект, направленный на защиту врачей и медицинских работников, сообщил мажилисмен Асхат Аймагамбетов.
Законопроект предусматривает ужесточение наказания за применение насилия в отношении медработников. Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, рассказал депутат.
К сожалению, в последние годы такие случаи участились: одного медика избили прямо на рабочем месте, другой подвергся насилию в доме, куда прибыл по вызову скорой помощи. Президент не раз поднимал эту проблему. Этим летом он поддержал инициативу депутатов, экспертов и поручил правительству принять конкретные меры", - пояснил Аймагамбетов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены ввести уголовное наказание за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей.
По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.
06.11.2025, 14:19 77216
В Казахстане появится единая цифровая платформа по авторскому праву
Сенат принял изменения в законодательство по вопросам охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли поправки в закон об интеллектуальной собственности, сообщили в пресс-службе палаты парламента.
Закон предусматривает поправки, направленные на обеспечение прозрачности системы коллективного управления правами, путем ее цифровизации и внедрения единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами в целях обеспечения прав авторов и правообладателей на получение справедливого вознаграждения за использование их объектов через систему коллективного управления.
В частности, одной из важных новелл закона является положения о единой цифровой платформе. Ее внедрение, управление, информационное наполнение, сопровождение и системно-техническое обслуживание будет осуществлять экспертная организация - РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности", подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу - Министерству юстиции Республики Казахстан.
В этой связи на организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе, законом возлагаются следующие обязанности:
- использовать единую цифровую платформу;
- вносить в единую цифровую платформу сведения о собранном, распределенном, выплаченном вознаграждении;
- размещать на единой цифровой платформе информацию о правах, переданных ей в управление.
Внедрение платформы обеспечит прозрачность деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, от заключения ими договоров до выплаты вознаграждения авторам на данной платформе с предоставлением доступа как авторам, так и пользователям, что повысит доверие к коллективному управлению правами", - пояснили разработчики документа.
Также законом уточняются права организаций эфирного и кабельного вещания на ретрансляцию и использование контента.
В документе учтены вопросы обеспечения доступа людей с нарушениями зрения к произведениям в специальных форматах.
Кроме того, предусмотрено введение ускоренного порядка экспертизы заявок на товарные знаки. Предварительная экспертиза в ускоренном порядке будет проводиться в течение десяти рабочих дней (в обычном порядке - в течение 1 месяца) и полная экспертиза в ускоренном порядке в течение трех месяцев (в обычном порядке - в течение 7 месяцев) с даты подачи заявки.
16.10.2025, 14:24 112041
В Казахстане утвержден общенациональный план мероприятий по реализации послания президента
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по реализации послания главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передает корреспондент агентства.
Правительству поручено не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, представлять в администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения общенационального плана. Кроме того, не позднее 25 июля года, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе выполнения плана по итогам отчетного полугодия.
План реализации послания президента включает 104 мероприятия, среди которых:
- ускорение принятия Цифрового кодекса, направленного на определение ключевых направлений цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты;
- преобразование Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития с назначением первого руководителя данного министерства в ранге заместителя премьер-министра Республики Казахстан и передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в ведение Министерства науки и высшего образования;
- разработка общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan для модернизации всех сфер экономики с проведением широкой информационно-разъяснительной работы среди населения;
- выработка предложений по систематизации полномочий государственных органов и организаций в сфере инвестиций и усилению работы по привлечению инвестиций;
- разработка плана действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций для запуска нового инвестиционного цикла;
- преобразование комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
- обеспечение привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность;
- внедрение новых подходов управления Национальным фондом;
- утверждение программы инвестирования средств Национального фонда в высокотехнологичные секторы экономики для финансирования небольших проектов с высокой рыночной перспективой объемом до 1 миллиарда долларов США с возможным привлечением международных управляющих, обладающих соответствующей экспертизой, и инвесторов.
С полным содержанием плана можно ознакомиться здесь.
Напомним, Строительный и Цифровой кодексы примут в Казахстане до конца года.
25.09.2025, 14:46 144816
В правила формирования ИИН иностранцам внесут изменения
Фото: Polisia.kz
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана разработало проект правил оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.
Целью проекта является выдача дубликатов регистрационного свидетельства через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Кроме того, в рамках государственной услуги по формированию ИИН иностранцев проведена интеграция информационных систем ИС "ЦОН" с ЕИС "Беркут" в интересах обеспечения единообразия установочных данных в национальных реестрах. В этой связи исключается необходимость перевода паспорта иностранного гражданина.
Напомним, в Казахстане упростили процедуру получения ЭЦП.
