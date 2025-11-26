Казахстан перейдет на электронный учет мигрантов со второго полугодия 2026 года

Фото: Depositphotos

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов утвердил новые - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов утвердил новые правила регистрации иммигрантов в Республике Казахстан, которые вступят в силу с 1 июля 2026 года, передает корреспондент агентства.





Согласно новым правилам, иммигранты, прибывающие в Казахстан из государств, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток, регистрируются в органах внутренних дел РК не позднее тридцатого календарного дня со дня пересечения госграницы, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.





Для регистрации в органах внутренних дел иммигрант вносит следующие сведения в ИС МП: фамилия, имя, отечество (при наличии), дата рождения, паспортные данные, данные лица, предоставляющего место для пребывания (проживания), адрес временного пребывания (проживания).





Далее лицо, предоставляющее место для проживания, получает уведомление в мобильном приложении о регистрации иммигранта и подтверждает согласие либо отказывает в регистрации по месту пребывания.





После подтверждения в регистрации по месту пребывания в личном кабинете иммигранта в ИС МП формируется справка о регистрации.





Мигранту могут отказать в регистрации в следующих случаях:





1) установлены недостоверные сведения, представленные иммигрантом для регистрации;





2) нарушен срок пребывания в Республике Казахстан;





3) отказ лица, предоставляющего место для пребывания (проживания), в регистрации иммигранта по заявленному адресу.





В случае изменения адреса, иммигрант самостоятельно в течение 5 рабочих дней производит регистрацию по новому адресу проживания. При регистрации по новому месту пребывания (проживания) снятие с прежнего адреса осуществляется автоматически.





Документ уточняет, что регистрация иммигрантов осуществляется в жилых домах, квартирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, а также в зданиях и помещениях используемых для проживания людей.



