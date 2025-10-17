В Казахстане утвержден общенациональный план мероприятий по реализации послания президента

Амнистия не распространяется на осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких составов

Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции. По предварительным расчетам, амнистия будет применена в отношении более 15,1 тысячи осужденных.





Закон инициирован депутатами парламента и направлен на гуманизацию уголовной политики. Такой шаг полностью соответствует международной практике: подобные решения принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий", - рассказали в пресс-службе сената.





По предварительным расчетам, амнистия будет применена в отношении более 15,1 тысячи осужденных, из них: 4,1 тысячи подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания и 11 тысячам осужденных будут сокращены сроки и размеры основного наказания.





В палате парламента обратили внимание, что освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести, и лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, или по которым не предъявлен гражданский иск, а также социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.





Закон также предусматривает освобождение от основного наказания осужденных за совершение преступлений средней тяжести, не имеющих отрицательной степени поведения, которым осталось отбывать наказание не более одного года.





При этом, подчеркнули разработчики документа, амнистия не распространяется на осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких составов.