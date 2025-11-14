Фонд цифровых инициатив ЕАБР объявляет о старте конкурса цифровых проектов

Фото: ЕАБР

16 октября 2025 года завершился финальный модуль регионального проекта, запущенного Евразийским банком развития (ЕАБР) совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). Проект был направлен на обмен опытом в области оперативно-диспетчерского управления и развитие профессиональных компетенций энергетиков из стран Центральной Азии.





Проект "Поддержка устойчивого развития энергетики Центральной Азии путем расширения субрегионального и межстранового сотрудничества посредством обмена компетенциями и знаниями" стартовал 14 апреля 2025 года. Инициатива реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и Фонда технического содействия ЕАБР, и входит в структуру ключевого мегапроекта Банка - "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии".





Программа включала семь модулей, проходивших в период с апреля по октябрь. Обучение было ориентировано на повышение квалификации диспетчерского персонала, повышение надежности управления энергосистемами и укрепление связей между странами региона.





Общее количество участников составило 164 представителя ключевых энергетических компаний и специализированных организаций из стран Центральной Азии, включая:





• АО "KEGOC" (Республика Казахстан)





• ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"





• ГУП "Национальный диспетчерский центр" при Министерстве энергетики Республики Узбекистан





• ОАО "Барки Точик" (Республика Таджикистан)





• Государственная электростанция "Туркменэнерго" (Туркменистан)





• КДЦ "Энергия"





В ходе семинаров участники получили знания в области современных подходов к управлению энергосистемами, цифровизации, мониторингу и обеспечению надёжности функционирования энергосетей. Программа включала лекции ведущих экспертов, практические кейсы и дискуссии по актуальным вызовам в отрасли.





Отзывы участников проекта:





• "Программа курса в целом расширила знания в области систем управления и мониторинга различных процессов. В силу своей профессиональной деятельности ранее сталкивался только с узкоспециализированными решениями, поэтому было особенно интересно узнать о системах, применяемых в других службах, и сформировать целостную картину".





• "Программа оказалась очень актуальной. Как специалист по режимам, я не только обновил свои знания, но и получил множество идей, которые планирую реализовать в своей работе".





• "Программа дала полезные знания и представление о практике работы энергосистем в соседних государствах. Такие встречи необходимы для согласованной и профессиональной деятельности энергосистем Центральной Азии".





• "Обмен опытом с представителями других энергосистем важен для того, чтобы сравнить подходы, конструктивно обсудить различия и понять, насколько верно развивается собственная система".





• "Узнал много нового и пришел к выводу, что современные технологические нововведения значительно облегчают работу оперативного персонала, повышая надежность и безопасность энергопроизводства".





17 октября состоялась встреча с директором департамента энергетики ЭСКАТО ООН г-ном Хонгпенг Лю, на которой были подведены итоги проекта и обсуждены возможные направления развития сотрудничества в 2026 году в рамках Меморандума о Взаимопонимании от 3 сентября 2024 года. Стороны выразили интерес к продолжению совместной работы по проектам технического содействия с акцентом на развитие технического сотрудничества между странами-членами ЕАБР и повышение квалификации профильных специалистов в таких отраслях как энергетика, вода, инфраструктура.





Для справки:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".





Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО OOH) - региональное подразделение Организации Объединенных Наций по вопросам развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, крупнейшая из 5 региональных комиссий ООН по географическому охвату и численности населения. Основанная в 1947 году со штаб-квартирой в Бангкоке, ЭСКАТО OOH содействует сотрудничеству между 53 государствами-членами. Основные направления деятельности Комиссии - вопросы охраны окружающей среды, управления природными ресурсами, инвестиционного сотрудничества, торговли, энергетики и транспорта.