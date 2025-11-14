13.11.2025, 14:23 3436
Фонд цифровых инициатив ЕАБР объявляет о старте конкурса цифровых проектов
Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития объявляет о старте ежегодного конкурса цифровых проектов. К участию приглашаются компании и организации из всех стран - участниц банка, предлагающие цифровые решения для евразийского пространства.
Для ЕАБР поддержка цифровой трансформации - это не разовая акция, а системная работа. Уверен, что новые идеи и технологические решения, которые мы найдем в рамках этого конкурса, внесут существенный вклад в углубление интеграции и повышение качества жизни миллионов людей на евразийском пространстве", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР, куратор ФЦИ Тигран Саркисян.
Условия и возможности в конкурсе
• Прием заявок продлится до 31 января 2026 года включительно
• Победители получат грантовую поддержку от Фонда цифровых инициатив ЕАБР на реализацию своих проектов
• Ограничений по сферам и отраслям для участия в Конкурсе нет
Планируемые сроки подведения итогов конкурса: до 30 мая 2026 года.
В прошлом году участие в конкурсе приняли более 80 компаний из Казахстана, Армении и других стран - участниц ЕАБР. Победителями стали "Государственный университет просвещения" с проектом по интеграции цифровых образовательных инструментов для учителей и школьников союзных государств, "Платформа Третье Мнение" с проектом по использованию искусственного интеллекта для повышения точности диагностики в медицине и обучения врачей, "Центр пространственных исследований" с геоаналитической платформой Geointellect для бизнеса и государства.
Как принять участие:
Шаг 1. Ознакомиться с положением о конкурсе и требованиями к проектам на официальной странице конкурса.
Шаг 2. Заполнить заявку установленной формы и подготовить необходимые документы согласно перечню.
Шаг 3. Отсканированные версии пакета документов направить по электронной почте fci@eabr.org. В теме письма указать слово "КОНКУРС" и сферу, в которой реализуется проект.
Следить за актуальными новостями конкурса можно в Telegram-канале
Для справки:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
11.11.2025, 14:59
ЕАБР и ZTE объединяют усилия для ускорения цифровой трансформации в странах - участницах банка
Евразийский банк развития (ЕАБР) и ZTE Corporation заключили Меморандум о сотрудничестве, направленный на совместную реализацию проектов в сфере телекоммуникаций в странах Центральной Азии, сообщили в пресс-службе банка.
Меморандум подписали заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов и вице-президент ZTE Corporation Сяо Кайвэн.
Партнерство предполагает объединение передовых технологических решений ZTE Corporation и финансовой экспертизы ЕАБР для разработки и внедрения инфраструктурных и сервисных проектов. Основная цель сотрудничества - создание устойчивой и современной цифровой экосистемы, способствующей экономическому росту и повышению качества жизни в странах - участницах банка.
Цифровизация является ключевым приоритетом для нашего Банка и стран-участниц. Партнерство с ZTE Corporation, признанным экспертом в своей области, позволит нам объединить финансовые ресурсы и технологические инновации для достижения этих амбициозных целей и поддержки устойчивого развития региона", - отметил Руслан Даленов.
04.11.2025, 14:52
ЕАБР расширяет сотрудничество с Таджикистаном в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта
В рамках Международной конференции по искусственному интеллекту AI Conf 2025 состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР).
Документ закрепляет намерения сторон развивать совместные цифровые проекты, обмениваться опытом и укреплять национальные компетенции в области инноваций и искусственного интеллекта. Среди приоритетных направлений сотрудничества - внедрение ИИ в систему государственного управления, создание мультимодальной языковой модели (LLM), а также развитие решений в сферах энергоэффективности и безопасности.
Цифровое партнерство для ускорения развития
Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана сегодня является одним из ключевых драйверов цифровых преобразований в стране. При министерстве создан Совет по искусственному интеллекту, который курирует крупные национальные проекты. Согласно подписанному Меморандуму мы будем совместно развивать технологии ИИ, обмениваться знаниями и расширять портфель цифровых проектов в Республике Таджикистан", - отметил управляющий директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Даурен Рахимжанов.
По его словам, реализация договоренностей позволит задействовать финансовые и экспертные инструменты ФЦИ ЕАБР - включая грантовые программы, направленные на цифровые проекты с интеграционным эффектом и трансфером технологий между странами - участницами Банка.
Реализация одного из проектов в Таджикистане уже началась
Одним из первых проектов стала разработка цифровой платформы "Электронная карта города Душанбе", которая станет системообразующей для других проектов в сфере цифрового развития города. Соглашение о грантовом финансировании проекта Фонд подписал с Государственным унитарным предприятием "Умный город (Smart City)" 24 сентября 2025 года.
Региональная кооперация в сфере ИИ
Сегодня важное значение имеет международное сотрудничество в развитии технологий искусственного интеллекта. Проекты в сфере ИИ требуют кооперации как между странами-участницами ЕАБР, так и с международными институтами. Уже есть предложения от Казахстана, Кыргызстана и других стран региона. Совместные инициативы позволят создать устойчивую экосистему и станут шагом к более глубокой экономической интеграции", - сказал директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Александр Петров.
Новый этап технологического развития региона
Подписание Меморандума открывает новые возможности для совместных инициатив, направленных на развитие цифровой экономики Таджикистана. Реализация договоренностей позволит использовать потенциал искусственного интеллекта для решения практических задач и укрепления технологического сотрудничества в регионе.
30.10.2025, 13:02
Как привлечь $22 трлн частного капитала в проекты развития: Николай Подгузов предложил решение на FII9 в Эр-Рияде
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов выступил на одной из ключевых мировых инвестиционных площадок - Future Investment Initiative (FII9), организованной FII Institute в Эр-Рияде.
В рамках панельной дискуссии "Может ли инвестиционный капитал, направленный на достижение целей развития, стать источником триллионов долларов для инклюзивного роста?" также выступили президент Африканского банка развития, доктор Сиди Ульд Тах, генеральный директор компании Saudi Eksab for International Investments Язид Салех Аль-Яхья, управляющий директор Международной финансовой корпорации (IFC) Махтар Диоп, и Илан Гольдфайн, Президент Межамериканского банка развития (IADB).
Участники обсудили нехватку финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР), оцениваемый в $4 трлн ежегодно, и роль многосторонних банков развития (МБР) в преодолении этого разрыва.
Николай Подгузов призвал использовать потенциал многосторонних банков развития для преодоления этого разрыва. Многосторонние банки развития являются правильным источником капитала для достижения ЦУР, поскольку изначально ориентированы на выполнение миссии. Однако их совокупные инвестиции составляют лишь около $180 млрд в год, а доля активов МБР в мировой экономике снизилась с 1,9% до 1,7% ВВП за последние 25 лет.
Роль МБР в глобальной экономике, по сути, сократилась. Нам нужно больше инвестировать, развивать экспертизу, локальное присутствие и, самое главное, наращивать капитал", - подчеркнул председатель правления ЕАБР.
Он отметил, что необходимо разработать инструменты, которые позволят увеличить капитал многосторонних банков развития как минимум в два раза.
Думаю, у группы Всемирного банка уже есть соответствующие предложения, и нам стоит их поддержать. Во-вторых, нужно развивать сотрудничество, направленное на привлечение частного капитала в проектную деятельность", - отметил Подгузов.
В мире накоплено более $22 трлн частных активов, однако эти средства пока не доходят до проектов в развивающихся странах. Главным барьером Николай Подгузов считает несоответствие между уровнем риска и доходностью:
Частный капитал приходит туда, где риск оправдан прибылью. Проекты развития часто низкомаржинальны. Если мы добьемся того, чтобы риски снижались, а доходность росла - капитал придет", - считает глава ЕАБР.
Он добавил, что источники фондирования должны быть диверсифицированы.
Сегодня самые динамичные рынки капитала - это страны Персидского залива и Китай. ЕАБР активно работает на этих направлениях, размещает облигации в локальных валютах и расширяет присутствие", - заявил Подгузов.
Напомним, что в июне 2025 года ЕАБР разместил первые облигации, номинированные в дирхамах ОАЭ, а осенью открывает представительство в Абу-Даби (ADGM). В перспективе банк также рассматривает выход на рынки капитала Саудовской Аравии.
Председатель ЕАБР также отметил, что эффективность проектов напрямую зависит от глубины их проработки и понимания рисков:
Евразийский банк развития в основном работает в Центральной Азии. Центральная Азия - это быстро развивающийся регион с темпом роста свыше 6%. Безусловно, крайне важно привлекать капитал в этот регион. У Евразийского банка развития уровень проблемных кредитов близок к нулю. Почему? Вероятно, потому что мы входим в проект на самых ранних стадиях и имеем возможность структурировать его таким образом, чтобы он был комфортным для всех сторон - для привлечения частных инвесторов и других многосторонних банков развития. Именно поэтому, на мой взгляд, очень важно развивать сотрудничество не только горизонтально, но и по вертикали. Меньшие по масштабу банки лучше знают регион, умеют управлять локальными рисками. Поэтому, вероятно, эффективнее выстраивать взаимодействие между глобальными и региональными банками - это поможет привлечь больше частного капитала и инвестиций в конкретные регионы", - считает глава ЕАБР.
Говоря о доверии инвесторов, Николай Подгузов подчеркнул важность оценки результатов и прозрачности, где многосторонние банки развития играют особую роль.
МБР не обязаны максимизировать прибыль. Их задача - развитие. Они используют специальные методики оценки проектов, и, если МБР гарантирует определенную цель и проводит мониторинг результатов, это вызывает доверие у инвесторов", - отметил он.
Во время сессии участники обсудили ключевые темы, такие как мобилизация капитала для инвестиций, снижение рисков частных инвестиций и важность поддержки стран-членов в разработке их правовых, институциональных и регуляторных рамок для обеспечения доверия инвесторов. Все участники сессии подчеркнули, что МБР не ставят своей целью получение прибыли или дохода от своих инвестиций. Их основное внимание сосредоточено на долгосрочном устойчивом развитии и стимулировании инклюзивного роста через хорошо структурированные и прозрачные инвестиционные механизмы.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
29.10.2025, 13:41
ЕАБР предоставил финансирование для укрепления институциональной среды государственно-частного партнерства в Республике Казахстан
Фото: ЕАБР
Рассказать друзьям
Евразийский банк развития (ЕАБР) в партнерстве с Казахстанским центром ГЧП и Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева приступили к реализации проекта по укреплению институциональной среды ГЧП в Казахстане при финансовой поддержке Фонда технического содействия ЕАБР (ФТС ЕАБР). Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано на полях IV Международной конференции ГЧП в Кыргызской Республике.
В рамках проекта ФТС ЕАБР запланирован целый ряд мероприятий в поддержку проводимых в Казахстане реформ в сфере ГЧП и более полному раскрытию потенциала ГЧП в стране. Проектом ФТС предусмотрено расширение охвата и обновление программ тренингов для государственных органов в соответствии с недавними законодательными изменениями в сфере ГЧП, международными стандартами и лучшей практикой финансирования проектов ГЧП, подготовка странового обзора по ГЧП, а также обновление учебной дисциплины ГЧП, запуск стипендиальной программы ЕАБР по ГЧП, открытие современно оборудованной брендированной аудитории ЕАБР и др.
Международная практика показывает, что страны, осуществившие вложения в развитие институциональной среды ГЧП, подготовку специалистов по ГЧП и проектных команд смогли существенно увеличить объем привлекаемых инвестиций в ГЧП. Однако для рынка проектов ГЧП Казахстана, который ежегодно демонстрирует уверенный рост, улучшение количественных показателей не является критически важным. Запуская проект ФТС ЕАБР мы нацелены на качественные преобразования на этапе структурирования проектов ГЧП с тем, чтобы обеспечить их лучшее соотношение "цена - качество" для государственного бюджета, финансовую жизнеспособность и фискальную приемлемость, сбалансированное распределение рисков, антикоррупционный комплаенс, защиту государственных интересов в проектах ГЧП", - отметила директор по проектам ГЧП департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Светлана Маслова.
Проект ФТС ЕАБР масштабирует аналогичный успешный опыт банка в других странах-участницах (Армения, Кыргызстан, Таджикистан), обладает высоким интеграционным потенциалом и напрямую поддерживает развитие человеческого капитала, необходимого для формирования устойчивого спроса на инвестиции Банка в проекты ГЧП.
28.10.2025, 16:48
ЕАБР признан "Международным партнером года" в сфере ГЧП Кыргызстана
Евразийский банк развития удостоен премии в области государственно-частного партнерства Кыргызской Республики в номинации "Международный партнер года" и выступил участником сессии "Дискуссия на высоком уровне: прошлое, настоящее и будущее ГЧП" в рамках IV Международной конференции по ГЧП, прошедшей 23-24 октября в Бишкеке, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Мероприятие стало признанной региональной платформой для обмена опытом и продвижения успешных практик реализации ГЧП-проектов в Кыргызстане и странах Центральной Азии.
Деловая программа конференции началась с сессии "Дискуссия на высоком уровне: прошлое, настоящее и будущее ГЧП", в которой приняли участие представители ЕАБР, ЕЭК ООН, Международной финансовой корпорации и заместитель полномочного представителя президента Кыргызстана.
В современных условиях быстро меняющегося мира ГЧП не может оставаться статичной конструкцией. И сама модель ГЧП, и среда ГЧП преобразуются под влиянием значимых глобальных и региональных процессов достижения целей устойчивого развития и перехода к экономике замкнутого цикла, внедрения цифровизации и интеграции. Важно, что ЕАБР не сторонний наблюдатель преобразований в сфере ГЧП, а находится в авангарде этих процессов", - отметила директор по проектам ГЧП департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Светлана Маслова.
В своем выступлении Светлана Маслова представила продукты банка, направленные на развитие институциональной среды и наращиванию потенциала ГЧП в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Отдельное внимание было уделено запуску проекта технического содействия "Развитие устойчивого обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами в Кыргызстане: инфраструктура и переход к экономике замкнутого цикла".
В рамках конференции состоялась церемония вручения премий в области ГЧП Кыргызской Республики, на которой Евразийский банк развития был удостоен премии "Международный партнер года".
ЕАБР и Центр ГЧП Кыргызстана связывает многолетнее и надежное партнерство. Совместно реализован целый ряд успешных инициатив, ведется постоянная работа по развитию ГЧП-проектов, реализуется программа тренингов и готовится страновой обзор по ГЧП в Кыргызстане. Продолжая наше партнерство, нам удастся добиться еще больших результатов для развития ГЧП в Кыргызстане", - подчеркнула Светлана Маслова.
24.10.2025, 15:49
Завершился проект ЕАБР и ЭСКАТО ООН по обмену опытом между энергетиками стран Центральной Азии
16 октября 2025 года завершился финальный модуль регионального проекта, запущенного Евразийским банком развития (ЕАБР) совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). Проект был направлен на обмен опытом в области оперативно-диспетчерского управления и развитие профессиональных компетенций энергетиков из стран Центральной Азии.
Проект "Поддержка устойчивого развития энергетики Центральной Азии путем расширения субрегионального и межстранового сотрудничества посредством обмена компетенциями и знаниями" стартовал 14 апреля 2025 года. Инициатива реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и Фонда технического содействия ЕАБР, и входит в структуру ключевого мегапроекта Банка - "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии".
Программа включала семь модулей, проходивших в период с апреля по октябрь. Обучение было ориентировано на повышение квалификации диспетчерского персонала, повышение надежности управления энергосистемами и укрепление связей между странами региона.
Общее количество участников составило 164 представителя ключевых энергетических компаний и специализированных организаций из стран Центральной Азии, включая:
• АО "KEGOC" (Республика Казахстан)
• ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"
• ГУП "Национальный диспетчерский центр" при Министерстве энергетики Республики Узбекистан
• ОАО "Барки Точик" (Республика Таджикистан)
• Государственная электростанция "Туркменэнерго" (Туркменистан)
• КДЦ "Энергия"
В ходе семинаров участники получили знания в области современных подходов к управлению энергосистемами, цифровизации, мониторингу и обеспечению надёжности функционирования энергосетей. Программа включала лекции ведущих экспертов, практические кейсы и дискуссии по актуальным вызовам в отрасли.
Отзывы участников проекта:
• "Программа курса в целом расширила знания в области систем управления и мониторинга различных процессов. В силу своей профессиональной деятельности ранее сталкивался только с узкоспециализированными решениями, поэтому было особенно интересно узнать о системах, применяемых в других службах, и сформировать целостную картину".
• "Программа оказалась очень актуальной. Как специалист по режимам, я не только обновил свои знания, но и получил множество идей, которые планирую реализовать в своей работе".
• "Программа дала полезные знания и представление о практике работы энергосистем в соседних государствах. Такие встречи необходимы для согласованной и профессиональной деятельности энергосистем Центральной Азии".
• "Обмен опытом с представителями других энергосистем важен для того, чтобы сравнить подходы, конструктивно обсудить различия и понять, насколько верно развивается собственная система".
• "Узнал много нового и пришел к выводу, что современные технологические нововведения значительно облегчают работу оперативного персонала, повышая надежность и безопасность энергопроизводства".
17 октября состоялась встреча с директором департамента энергетики ЭСКАТО ООН г-ном Хонгпенг Лю, на которой были подведены итоги проекта и обсуждены возможные направления развития сотрудничества в 2026 году в рамках Меморандума о Взаимопонимании от 3 сентября 2024 года. Стороны выразили интерес к продолжению совместной работы по проектам технического содействия с акцентом на развитие технического сотрудничества между странами-членами ЕАБР и повышение квалификации профильных специалистов в таких отраслях как энергетика, вода, инфраструктура.
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО OOH) - региональное подразделение Организации Объединенных Наций по вопросам развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, крупнейшая из 5 региональных комиссий ООН по географическому охвату и численности населения. Основанная в 1947 году со штаб-квартирой в Бангкоке, ЭСКАТО OOH содействует сотрудничеству между 53 государствами-членами. Основные направления деятельности Комиссии - вопросы охраны окружающей среды, управления природными ресурсами, инвестиционного сотрудничества, торговли, энергетики и транспорта.
21.10.2025, 11:48
ЕАБР представил стратегию развития складской инфраструктуры в Центральной Азии и инициировал создание отраслевой ассоциации
Евразийский банк развития (ЕАБР) на складском форуме Central Asia Warehouse Summit (CAWS), прошедшем 16 октября в Алматы, озвучил стратегическое видение развития складской инфраструктуры в Центральной Азии.
В рамках мероприятия с докладами выступили заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон и руководитель дирекции стратегических проектов Алексей Скатин, обозначившие ключевые инвестиционные приоритеты и инфраструктурные вызовы региона.
По данным IBC Global и NF Group (2024-2025 гг.), рынок складской недвижимости Центральной Азии сегодня переживает структурный дефицит качественных площадей, создавая уникальные условия для инвесторов: доходность 17-20% годовых и окупаемость вложений в пределах 5-8 лет. Это делает сектор одним из самых перспективных направлений в евразийском пространстве. На текущий момент сформированный совокупный спрос на современные складские площади в Центральной Азии оценивается в почти 2 млн квадратных метров, при этом общий объем необходимых инвестиций варьируется и может достигать 1,5 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день, по данным ЕАБР, в Центральной Азии заявлено создание 1,6 млн м² новых складских площадей, что подтверждает активизацию рынка складской недвижимости и высокий интерес к логистическому сектору со стороны как местных, так и международных инвесторов.
Современные склады - ключ к развитию логистики и e-commerce в Центральной Азии
Центральная Азия становится важнейшим узлом мировых логистических маршрутов. Растущий сектор электронной коммерции и промышленности требует современных решений: автоматизации, температурных зон и быстрой обработки заказов. Особый спрос формируется на склады класса А - объекты с высоким качеством, низкой вакантностью и стабильной доходностью. Именно такие склады обеспечивают развитие 3PL-операторов, рост инвестиций и выход региона на международный уровень логистики", - подчеркнули спикеры.
Долгосрочные прогнозы указывают на значительный рост потребности в складах в Евразийском регионе. Согласно проведенному сценарному моделированию, совокупный складской фонд региона может увеличиться почти вдвое к 2040 году. В базовом сценарии спрос на складские площади возрастает примерно с 58 млн м² в I квартале 2025 года до 101 млн м² к 2040 году, что означает рост на 74%.
В связи с этим ЕАБР совместно с IBC Global инициировал создание ассоциации складской недвижимости Центральной Азии - отраслевой платформы для объединения усилий участников рынка, развития Единой товаропроводящей сети (ЕТПС) и привлечения международных инвестиций в логистику региона.
Мы планируем создание Ассоциации складской недвижимости в Центральной Азии как площадки для диалога и сотрудничества между всеми участниками рынка - от инвесторов до поставщиков технологий. Наша цель - объединить профессиональное сообщество для формирования значимого для стран региона рынка с доступом к долгосрочному финансированию и отраслевым стандартам. Приглашаем девелоперов, арендаторов, финансовые институты и генподрядчиков присоединиться к этой инициативе, чтобы совместными усилиями заложить фундамент для системного развития складской инфраструктуры и создать привлекательные условия для международных и региональных инвестиций", - заявил Алексей Скатин.
Участники подчеркнули, что Центральная Азия остается одним из наименее обеспеченных современной складской инфраструктурой регионов. Рост электронной коммерции, агроэкспорта и трансграничной торговли требует модернизации логистики и создания высококачественных складов. При этом рынок фрагментирован, отсутствуют единые стандарты, а доступ к финансированию ограничен.
Отраслевая ассоциация складской недвижимости создается для преодоления этих барьеров и станет ключевым элементом формирования Единой товаропроводящей сети (ЕТПС) в Евразийском регионе. ЕТПС станет фундаментом для экономического сближения стран региона и интеграции с глобальными цепочками поставок", - рассказали спикеры.
Цели отраслевой ассоциации:
- Привлечение финансовых организаций и институциональных инвесторов в отрасль;
- Обеспечение доступа проектов к финансированию;
- Формирование финансовых консорциумов;
- Продвижение отраслевых стандартов;
- Аудит, сертификация и стандартизация проектов;
- Проведение отраслевых исследований и аналитики;
- Развитие профессионального образования и обучения;
- Диалог с государством и развитие НПА.
Ассоциация расширит возможности финансирования складских проектов в регионе, сделает их более доступными, прозрачными и эффективными для всех участников рынка - от инвесторов и девелоперов до государственных органов и поставщиков технологических решений", - резюмировали спикеры.
23 октября 2025 года в 12.00 по времени Алматы (10.00 мск) Евразийский банк развития проведет вебинар на тему "Складская инфраструктура Евразийского региона - возможность десятилетия", посвященный перспективам и потенциалу развития рынка складской инфраструктуры в Центральной Азии. Аналитики ЕАБР - Арман Ахунбаев, руководитель Центра отраслевого анализа, и Станислав Чуев, старший аналитик, - представят актуальные данные, прогнозы и аналитические выводы по ключевым тенденциям в секторе.
Регистрация по ссылке.
15.10.2025, 12:28
Евразийский банк развития и Фонд развития Абу-Даби подписали меморандум о взаимопонимании
Вашингтон. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал меморандум о взаимопонимании с Фондом развития Абу-Даби (ADFD), сообщает пресс-служба ЕАБР.
Документ определяет направления стратегического, технического и операционного сотрудничества между двумя организациями для поддержки устойчивого социально-экономического развития в странах, представляющих взаимный интерес", - подчеркнули в банке.
Соглашение подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мохамед Сайф Аль Сувайди. Церемония подписания прошла в рамках ежегодных совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда 2025 года в Вашингтоне.
Согласно меморандуму стороны будут развивать возможности для совместного финансирования инфраструктурных проектов, соответствующих национальным и региональным приоритетам развития. Они также изучат потенциал сотрудничества в области казначейских операций, будут обмениваться информацией и экспертизой. Соглашение основано на предыдущем успешном опыте сотрудничества институтов, в том числе поддержке со стороны ADFD пилотного выпуска облигаций ЕАБР, номинированных в дирхамах ОАЭ в июле 2025 года, подчеркнули в пресс-службе.
Партнерство с Фондом развития Абу-Даби - важный шаг в нашем общем стремлении поддерживать высокоэффективных инвестиций по всей Центральной Азии. Используя сильные стороны и ресурсы друг друга, мы не только будем разрабатывать значимые инициативы в регионе, но и способствовать углублению экономического сотрудничества между ОАЭ и Центральной Азией", - заявил Николай Подгузов.
В свою очередь Мохамед Сайф Аль Сувайди отметил, что подписание меморандума согласуется с обязательством ОАЭ по развитию международного сотрудничества и построению партнерств, стимулирующих устойчивый экономический рост.
Соглашение отражает стратегический подход ADFD к укреплению сотрудничества с региональными и международными финансовыми институтами для объединения усилий, обмена знаниями и совместного финансирования эффективных проектов, которые развивают инфраструктуру, стимулируют долгосрочное социально-экономическое развитие и углубляют экономическую связь между ОАЭ и более широким Евразийским регионом", - заявил генеральный директор Фонда развития.
Фонд развития Абу-Даби (ADFD) является одним из ведущих финансовых институтов ОАЭ. Он был создан в 1971 году для финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах, что способствует укреплению их экономики и позволяет им реализовывать свою повестку дня в области устойчивого развития. ADFD принял это видение для содействия экономическому прогрессу в развивающихся странах путем финансирования устойчивых инфраструктурных проектов. Он также управляет целевыми грантами ОАЭ на стратегические проекты для стран-партнеров.
