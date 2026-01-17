16.01.2026, 12:41 32406

Казахстан и Южная Корея обсудили развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики

Сеул, 14 января 2026 года - Посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов провёл встречу с Председателем Комитета по земле, инфраструктуре и транспорту Национальной ассамблеи Республики Корея, депутатом Мэн Сон Гю.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта и логистики, которое является стратегическим приоритетом политики Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также, подчёркнута актуальность сотрудничества по развитию умного города Алатау. В этом контексте отмечена важность подписанного в декабре 2025 года Меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Казахстана, государственным фондом "Alatau City Authority" и Корейской корпорацией по поддержке зарубежной инфраструктуры и градостроительства (KIND).

Кроме того, казахский дипломат пригласил депутата в Казахстан для участия в международных мероприятиях, проводимых в Астане.

В целом, подчёркнута позитивная динамика двусторонних контактов и туристического обмена благодаря расширению прямых авиарейсов авиакомпаниями "Air Astana", "SCAT Airlines", "Asiana Airlines" и "Eastar Jet".

Источник: МИД РК


16.01.2026, 20:00 77926

Перспективы сотрудничества с Латвией обсуждены в МИД Казахстана

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов встретился с послом Латвийской Республики Даце Руткой, сообщает Министерство иностранных дел РК.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах, имеющих ключевое значение для наращивания объемов взаимной торговли.

Выражена готовность продолжать тесное сотрудничество в различных направлениях, представляющих взаимный интерес, а также обсуждён график двусторонних мероприятий на 2026 год.

По итогам встречи дипломаты подтвердили настрой на продолжение предметного диалога и углубление всестороннего взаимодействия между двумя странами.
 
16.01.2026, 19:22 75471

Кувейтская компания «KUFPEC» проявляет интерес к инвестициям в газовый сектор Казахстана

Посол Казахстана в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Исса Аль-Мараги, сообщает МИД РК.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Государством Кувейт, а также обсуждены возможные направления взаимодействия в энергетическом секторе.

Руководство "KUFPEC" выразило интерес к изучению возможностей в нефтегазовой отрасли Казахстана, сообщив о начале предварительного анализа инвестиционного потенциала страны.

Стороны подтвердили готовность к продолжению диалога и обмену информацией в целях определения перспективных направлений сотрудничества и возможного участия компании в реализации проектов газовой сферы в среднесрочной перспективе.

Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) - международная компания, специализирующаяся на разведке, разработке и добыче нефти и природного газа за пределами Кувейта. Компания является дочерним предприятием Kuwait Petroleum Corporation и осуществляет свою деятельность в более чем 10 странах на пяти континентах, включая Австралию, страны Азии, Африки и Северной Америки.
 
16.01.2026, 19:03 75911

Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Таиланда выходит на новый уровень

Состоялась встреча посла Казахстана в Таиланде Маргулана Баймухана с министром торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун, сообщает МИД.

В рамках встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Стороны отметили высокий уровень двусторонних связей, опирающихся на 33-летнюю историю дипломатических отношений между Казахстаном и Таиландом.

Казахский дипломат проинформировал собеседника, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил текущий год Годом цифровизации. В стране последовательно формируется цифровая экономика, действует международный IT-центр Astana Hub, а также подписан Цифровой кодекс, обеспечивающий современную и прозрачную нормативно-правовую среду для развития цифрового сектора. Отмечено, что подписанный недавно Казахско-таиландский меморандум о сотрудничестве в цифровой сфере создает практическую основу для взаимодействия в области цифровой торговли, финтеха, кибербезопасности и "умной" логистики. Дополнительно была представлена инициатива Казахстана по созданию Центра цифровых решений ЭСКАТО ООН.

Посол подчеркнул значимость Таиланда как одного из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии, отметив, что порядка 70% торговли Таиланда со странами Центральной Азии приходится именно на Казахстан. Также была выражена надежда, что предстоящие парламентские выборы в Таиланде 8 февраля 2026 года пройдут в конструктивном ключе и будут способствовать дальнейшему устойчивому развитию страны.

В ходе беседы отмечена активизация политических контактов в 2024-2025 годах, а также устойчивая положительная динамика товарооборота. По итогам 11 месяцев 2025 года объем взаимной торговли вырос на 7,5% и достиг 235,5 млн долларов США. При этом стороны сошлись во мнении, что существующий потенциал экономического взаимодействия значительно превышает текущие показатели.

Отдельное внимание было уделено вопросам запуска Совместного торгового комитета и рабочей группы по сельскому хозяйству, а также рассмотрению возможности открытия Торгового представительства Таиланда в Астане или Алматы. Обсуждены перспективы продвижения соглашений о взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

Казахстан подтвердил готовность к расширению партнерства в агропромышленной сфере, приведя в качестве примера проект компании "Sea Value" в Алматинской области как успешную модель инвестиционного сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам транзитно-логистического взаимодействия, включая использование Среднего коридора, а также развитию туристических обменов на фоне запуска прямых авиарейсов между Алматы, Шымкентом и Бангкоком.

Со своей стороны, министр торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун отметила приоритетное значение Казахстана для Таиланда как партнера в Центральной Азии и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонней экономической кооперации.

Министр также заявила о заинтересованности в рассмотрении приглашения совершить визит в Казахстан, в рамках которого планируется проведение заседаний двусторонних механизмов сотрудничества, включая Совместный торговый комитет, а также организация бизнес-миссий с участием деловых кругов обеих стран.

Тайская сторона также выразила интерес к углублению сотрудничества в сфере цифровых решений, в том числе с точки зрения применения цифровых технологий для повышения производительности, эффективности и конкурентоспособности промышленных и агропромышленных предприятий, а также формирования современных цепочек добавленной стоимости и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, была подтверждена готовность оказывать содействие в продвижении проектов двусторонних соглашений, находящихся на рассмотрении, и продолжить предметный диалог по вопросам критически важных материалов и редкоземельных ресурсов, представляющих взаимный интерес.

Отдельно подчеркнута роль Казахстана как надежного транзитно-логистического хаба и его потенциал для расширения присутствия тайских компаний на рынках Центральной Азии и государств СНГ с использованием существующей инфраструктуры и международных транспортных маршрутов.

По итогам встречи стороны подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного диалога и выразили уверенность, что поступательное развитие сотрудничества будет способствовать дальнейшему укреплению казахско-таиландских отношений и выводу их на новый качественный уровень.
 
16.01.2026, 18:04 80191

В Гонконге обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий

В рамках развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий между регионами Казахстана и Гонконгом в Генеральном консульстве Республики Казахстан в САР Гонконг состоялась встреча представителей компаний "Huazhi Future", "ChinoLite" и "Omis Inc." из города Павлодар.

Учитывая опыт сотрудничества участвовавших во встрече компаний с правоохранительными органами Гонконга, Генеральный консул Казахстана в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов проинформировал гонконгские компании о заинтересованности казахстанской стороны во внедрении ИИ-решений в системы безопасности, распознавания лиц, борьбу с киберпреступностью и наркотрафиком в регионах Казахстана.

Со своей стороны, представители компании "Huazhi Future" презентовали введенные в эксплуатацию дата-центра в гг. Чунцин, Ханчжоу и Шэньчжэнь на территории материкового Китая. Учитывая растущий спрос на вычислительные мощности по всему миру, глава компании "Huazhi Future" выразил заинтересованность в строительстве дата-центров в Казахстане.

Участники встречи подчеркнули значимость инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об объявлении 2026 года - годом цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане, в связи с чем, Генконсул выразил заинтересованность в проведении совместных мероприятий, хакатонов и презентаций стартапов.

IT-компания "OMIS Inc." реализует цифровые решения для государства и бизнеса и на протяжении нескольких лет ведёт плотную работу в сфере правопорядка совместно с прокуратурой Павлодарской области и правоохранительными органами региона.
 
16.01.2026, 17:57 81286

В столице Венгрии обсуждено сотрудничество с Казахстаном в правовой сфере

Состоялась встреча Посла Казахстана Абзала Сапарбекулы с Генеральным прокурором Венгрии Габором Балинтом Надем. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения и углубления сотрудничества между органами прокуратуры Казахстана и Венгрии. Отмечено, что в обеих странах особое значение придается вопросам оказания взаимной правовой помощи.

Посол подробно проинформировал собеседника о ходе реформирования правоохранительной системы Казахстана. В частности, в рамках принципов "Справедливый Казахстан" и "Закон и Порядок" подчеркнуто усиление превентивного правового надзора, прежде всего в системе прокуратуры, а также меры по защите прав граждан и бизнеса, противодействию коррупции и внедрению цифровых решений. Также был отмечен высокий уровень взаимодействия между двумя странами в вопросах международного правового сотрудничества.

В свою очередь Генеральный прокурор Венгрии высоко оценил внутриполитические реформы Казахстана, в особенности законодательной и правовых сферах. Он отметил, что был подробно проинформирован о ходе данных реформ в рамках визита Председателя Верховного суда Казахстана Асламбека Мергалиева в Будапешт 4 ноября 2025 года. В этой связи была подчеркнута важность дальнейшего укрепления взаимодействия между органами прокуратуры двух стран, в том числе посредством обмена опытом в правовой и гуманитарной сферах.

Кроме того, в ходе обсуждения Г.Балинт Надь отметил, что сотрудничество органов прокуратуры Казахстана и Венгрии носит эффективный и конструктивный характер. Он проинформировал о внедрении цифровых технологий в деятельности венгерской прокуратуры и выразил заинтересованность в обмене опытом с Казахстаном в сфере цифровизации, включая применения технологий искусственного интеллекта.

В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении и дальнейшем развитии тесного сотрудничества между Посольством и Генеральной прокуратурой Венгрии.
 
16.01.2026, 17:52 82021

Казахстан и Сербия в фокусе партнерского сотрудничества

В рамках развития делового сотрудничества между Казахстаном и Сербией состоялась встреча Посла Республики Казахстан в Сербии Мади Атамкулова с исполнительным директором Национального альянса за местное экономическое развитие (NALED), а также основателем этнокультурной организации Сербии "Etno mreža" Виолетой Йованович.

В ходе встречи В.Йованович ознакомила Посла Казахстана с деятельностью ведущей публично-частной ассоциации NALED, которая содействует улучшению делового климата, устойчивому экономическому развитию и поддержке зарубежных инвестиций.

М.Атамкулов подчеркнул значимость укрепления деловых отношений между Казахстаном и Сербией, отметив, что обе страны имеют большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и инноваций.

В.Йованович также представила миссию этнокультурной организации "Etno mreža", направленную на продвижение аутентичных изделий, отражающих национальные традиции и культурную идентичность.

В ходе встречи стороны обсудили потенциал обмена опытом между Сербией и Казахстаном, развитие культурного сотрудничества и поддержку проектов, способствующих сохранению культурного наследия.

Казахский дипломат выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Сербией в экономической и культурной сферах, подчеркнув готовность Казахстана к совместной реализации проектов, направленных на развитие делового климата, поддержку инвестиций и укрепление двусторонних связей между странами.

Стороны подтвердили готовность к продолжению диалога и рассмотрению форм сотрудничества в рамках будущих совместных инициатив.
 
16.01.2026, 12:44 89256

В Королевском дворе Иордании обсуждены казахско-иорданские отношения

Амман, 11 января 2026 года - Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Талгат Шалданбай встретился с Директором департамента по политическим вопросам Королевского двора Иордании Моазом Аз-Зуби.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также расширения многопланового сотрудничества между Казахстаном Иорданией в контексте реализации договорённостей, достигнутых в ходе взаимных официальных визитов глав государств. Была отмечена также важность поддержки инициатив Астаны и Аммана на международной арене и выстраивания полноформатного диалога в рамках международных организаций.

М.Аз-Зуби выразил признательность за усилия казахской стороны по продвижению инициатив двух стран на внешнеполитическом треке. Он также отметил, что состоявшиеся в 2025 году официальные визиты Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Амман (февраль) и Короля Иордании Абдаллы II в Астану (август) открывают новые горизонты между двумя странами.

Посол подчеркнул заинтересованность Казахстана в укреплении взаимовыгодного партнёрства с иорданской стороной и обозначил готовность Астаны к полноформатному сотрудничеству с Амманом. Подтвердил также готовность Посольства содействовать созданию благоприятных условий для активизации двусторонних отношений.

По итогам встречи была выражена взаимная заинтересованность в регулярных контактах и совместной выработке практических мер, направленных на поступательное укрепление казахско-иорданского диалога.

Источник: МИД РК


16.01.2026, 12:42 89706

Казахстан и Азербайджан вместе формируют новую архитектуру в регионе

Баку, 14 января 2026 года - Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель встретился с Помощником Президента Азербайджанской Республики по внешней политике Хикметом Гаджиевым. Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за истёкший год и обсудили планы на ближайшую перспективу.

А.Байель отметил высокую динамику взаимных визитов как важный показатель интенсивности кооперации. За последние три года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан шесть раз, а Президент Ильхам Алиев побывал в Казахстане с пятью визитами.

Было отмечено, что 8 августа 2025 года поставлена точка в многолетнем конфликте между Азербайджаном и Арменией. Подписана историческая Декларация о мирном урегулировании. Казахстан также внёс свой вклад в мирный процесс, предоставив в 2024 году площадку для азербайджано-армянских переговоров. Символическое и практическое значение имеет тот факт, что первым за 30 лет грузом, допущенным в Армению через территорию Азербайджана, стала именно казахстанская пшеница. Стороны отметили важность дальнейшей разблокировки коммуникаций.

Значимым событием 2025 года стало полноценное включение Азербайджана в формат саммитов лидеров Центральной Азии. Казахстан всесторонне содействовал этому процессу. Президент Казахстана К.Токаев в комментарии азербайджанской прессе отметил, что был бы рад видеть Азербайджан в формате "C5 + США".

Стороны подчеркнули необходимость усиления экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, важность дальнейшего развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества. Также были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня. Было отмечено, что Казахстан и Азербайджан вместе активно участвуют в построении новой геополитической и геоэкономической архитектуры на Евразийском пространстве.

Источник: МИД РК


