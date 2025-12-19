Казахстан высоко оценил сотрудничество с УВКБ ООН в сфере защиты беженцев

Рассказать друзьям

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял исполняющего обязанности представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии (УВКБ) Думитру Липкану по случаю завершения его миссии, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.





Отметив активное сотрудничество Казахстана и УВКБ, собеседники подчеркнули значительный прогресс в укреплении казахстанского законодательства и институционального потенциала в сфере обеспечения прав беженцев и лиц, ищущих убежища, в соответствии с международными обязательствами страны.





В положительном ключе отмечены меры по совершенствованию законодательства Казахстана по определению процедуры безгражданства; обеспечению регистрации рождения детей и выдаче свидетельств о рождении, независимо от правового статуса их родителей; изготовлению удостоверений беженца по международным требованиям и стандартам, предъявляемым к машиночитаемым проездным документам.





В завершение встречи казахский дипломат поблагодарил представителя УВКБ за работу по укреплению сотрудничества с Казахстаном и вручил ему почетную грамоту Министра иностранных дел РК.





Думитру Липкану поблагодарил казахскую сторону за конструктивное партнерство, открытый диалог и последовательную поддержку инициатив УВКБ ООН, особо подчеркнув роль Казахстана как ответственного участника международных усилий по защите прав беженцев и лиц без гражданства.