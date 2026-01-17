В столице Венгрии обсуждено сотрудничество с Казахстаном в правовой сфере
новости по теме
Перспективы сотрудничества с Латвией обсуждены в МИД Казахстана
Кувейтская компания «KUFPEC» проявляет интерес к инвестициям в газовый сектор Казахстана
Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Таиланда выходит на новый уровень
В Гонконге обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий
Казахстан и Сербия в фокусе партнерского сотрудничества
В Королевском дворе Иордании обсуждены казахско-иорданские отношения
Амман, 11 января 2026 года - Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Талгат Шалданбай встретился с Директором департамента по политическим вопросам Королевского двора Иордании Моазом Аз-Зуби.
В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также расширения многопланового сотрудничества между Казахстаном Иорданией в контексте реализации договорённостей, достигнутых в ходе взаимных официальных визитов глав государств. Была отмечена также важность поддержки инициатив Астаны и Аммана на международной арене и выстраивания полноформатного диалога в рамках международных организаций.
М.Аз-Зуби выразил признательность за усилия казахской стороны по продвижению инициатив двух стран на внешнеполитическом треке. Он также отметил, что состоявшиеся в 2025 году официальные визиты Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Амман (февраль) и Короля Иордании Абдаллы II в Астану (август) открывают новые горизонты между двумя странами.
Посол подчеркнул заинтересованность Казахстана в укреплении взаимовыгодного партнёрства с иорданской стороной и обозначил готовность Астаны к полноформатному сотрудничеству с Амманом. Подтвердил также готовность Посольства содействовать созданию благоприятных условий для активизации двусторонних отношений.
По итогам встречи была выражена взаимная заинтересованность в регулярных контактах и совместной выработке практических мер, направленных на поступательное укрепление казахско-иорданского диалога.
Источник: МИД РК
Казахстан и Азербайджан вместе формируют новую архитектуру в регионе
Баку, 14 января 2026 года - Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель встретился с Помощником Президента Азербайджанской Республики по внешней политике Хикметом Гаджиевым. Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за истёкший год и обсудили планы на ближайшую перспективу.
А.Байель отметил высокую динамику взаимных визитов как важный показатель интенсивности кооперации. За последние три года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан шесть раз, а Президент Ильхам Алиев побывал в Казахстане с пятью визитами.
Было отмечено, что 8 августа 2025 года поставлена точка в многолетнем конфликте между Азербайджаном и Арменией. Подписана историческая Декларация о мирном урегулировании. Казахстан также внёс свой вклад в мирный процесс, предоставив в 2024 году площадку для азербайджано-армянских переговоров. Символическое и практическое значение имеет тот факт, что первым за 30 лет грузом, допущенным в Армению через территорию Азербайджана, стала именно казахстанская пшеница. Стороны отметили важность дальнейшей разблокировки коммуникаций.
Значимым событием 2025 года стало полноценное включение Азербайджана в формат саммитов лидеров Центральной Азии. Казахстан всесторонне содействовал этому процессу. Президент Казахстана К.Токаев в комментарии азербайджанской прессе отметил, что был бы рад видеть Азербайджан в формате "C5 + США".
Стороны подчеркнули необходимость усиления экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, важность дальнейшего развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества. Также были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня. Было отмечено, что Казахстан и Азербайджан вместе активно участвуют в построении новой геополитической и геоэкономической архитектуры на Евразийском пространстве.
Источник: МИД РК
Казахстан и Южная Корея обсудили развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики
Сеул, 14 января 2026 года - Посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов провёл встречу с Председателем Комитета по земле, инфраструктуре и транспорту Национальной ассамблеи Республики Корея, депутатом Мэн Сон Гю.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта и логистики, которое является стратегическим приоритетом политики Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Также, подчёркнута актуальность сотрудничества по развитию умного города Алатау. В этом контексте отмечена важность подписанного в декабре 2025 года Меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Казахстана, государственным фондом "Alatau City Authority" и Корейской корпорацией по поддержке зарубежной инфраструктуры и градостроительства (KIND).
Кроме того, казахский дипломат пригласил депутата в Казахстан для участия в международных мероприятиях, проводимых в Астане.
В целом, подчёркнута позитивная динамика двусторонних контактов и туристического обмена благодаря расширению прямых авиарейсов авиакомпаниями "Air Astana", "SCAT Airlines", "Asiana Airlines" и "Eastar Jet".
Источник: МИД РК
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.01.2026, 10:00Опасные "библиотеки" в Telegram: как мошенники крадут данные и деньги, рассказали в Генпрокуратуре 17.01.2026, 09:0010936Пожар на 10-м этаже по повышенному рангу в Астане: спасены дети 12.01.2026, 18:45543461Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском 12.01.2026, 13:39458476Непогода в Астане: аэропорт предупредил о задержке рейсов 12.01.2026, 12:15445036В области Жетісу земли возле парка Ветеранов вернули в госсобственность 14.01.2026, 15:35428936В Казахстан запретили ввозить десять марок чая 13.01.2026, 18:14380101Токаеву доложили о реализации крупных газовых проектов и цифровизации отрасли 30.12.2025, 19:18730531В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 06.01.2026, 12:47626541Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 29.12.2025, 13:42615461Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52615406В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12612691Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?