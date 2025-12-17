Китайская правовая система получает растущее международное признание

Фото: Сотрудник Циндаоского морского суда общается с иностранными участниками дела. Фото представлено Циндаоским морским судом

Иностранное судно было переименовано в M/V RESPECT ("Уважение") в знак признания китайского правосудия. Это не литературный вымысел, а реальный случай, сообщает газета "Жэньминь жибао".





Недавно в докладе Верховного народного суда КНР о работе морских судов был упомянут следующий пример: Циндаоский морской суд (город Циндао, провинция Шаньдун, Восточный Китай) успешно разрешил дело об аресте судна M/V NERISSA, плавающего под флагом Маршалловых островов. Грамотные действия суда помогли участникам процесса из разных стран и заинтересованным лицам избежать огромных финансовых потерь, а также устранили угрозу цепочки судебных разбирательств. В знак благодарности греческий судовладелец специально переименовал судно.





Это яркое подтверждение того, как китайское правосудие способствует открытости высокого уровня и завоевывает уважение в мире.





Возьмем, к примеру, морское судопроизводство: число дел выросло с 18 в 1984 году до 34,4 тыс. в 2024 году; всего было рассмотрено 88 тыс. дел с участием иностранных сторон из 146 стран и регионов. Все больше иностранных участников добровольно выбирают китайские суды для разрешения споров, даже если спор не имеет непосредственного отношения к Китаю.





Что касается влияния на международные нормы, то более 50 китайских судебных прецедентов, включая дела по морскому праву, были включены в базы данных таких международных организаций, как Комиссия ООН по праву международной торговли, что обогатило международную правовую практику и систему норм.





Чем объясняется такая привлекательность и влиятельность китайского правосудия?





Один из ответов - "равная защита". Рыночная экономика - это экономика, основанная на праве, и правосудие призвано обеспечивать равную защиту законных прав и интересов всех участников рынка. Создание стабильной и предсказуемой рыночной среды на основе верховенства права позволяет всем категориям собственников и хозяйствующих субъектов чувствовать себя спокойно и уверенно при инвестировании и ведении бизнеса.





Например, на законодательном уровне были приняты Закон об иностранных инвестициях КНР и положение о его применении, что усилило равную защиту прав китайских и иностранных предприятий. На уровне судебной практики особое внимание уделяется равной защите законных прав и интересов как китайских, так и иностранных сторон.





Формирование благоприятной деловой среды и реальное обеспечение равной защиты не только демонстрируют достижения Китая в сфере правового строительства и имидж ответственной мировой державы, но и способствуют повышению влияния китайского правосудия.





Урумчийский суд Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли Китая. Фото предоставлено газетой Народный суд





Другой ответ - "китайская скорость". Справедливость должна не только свершаться, но и свершаться своевременно и эффективно. В марте этого года в урумчийском участке Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) был создан суд, специализирующийся на рассмотрении дел с участием иностранных субъектов.





После создания суд всего за 45 дней успешно рассмотрел и разрешил спор по международному договору купли-продажи товаров между узбекским и китайским предпринимателями. Использование онлайн-видеоаутентификации позволило сократить судебные издержки, а привлечение сотрудников, владеющих узбекским языком, устранило языковые барьеры. Получив возможность взыскать задолженность, не покидая страну, узбекская сторона высоко оценила справедливость, эффективность и доступность китайского правосудия.





Таких примеров множество. В Шанхае (Восточный Китай) последовательно совершенствуется онлайн-платформа для разрешения международных коммерческих споров по принципу "единого окна", объединяющая медиацию, арбитраж и судебное разбирательство. Стороны могут в любое время суток подать иск онлайн, участвовать в медиации, дистанционно присутствовать на судебных заседаниях и получать процессуальные документы в электронном виде.





От "разрешения спора за 45 дней" до "услуг по принципу "единого окна"" - китайский подход, ориентированный на справедливое, эффективное, удобное и недорогое урегулирование международных коммерческих споров, привлекает все большее внимание китайских и зарубежных участников и способствует ускоренному развитию экономики открытого типа.





Еше один ответ - "восточный опыт". Медиация признана международным сообществом как "восточный опыт", воплощающий мудрость восточных юридических традиций. При разрешении трансграничных споров умелое использование "восточного опыта" прокладывает путь к примирению между китайской и иностранной сторонами.





В одном из дел о столкновении судов стороны имели существенные разногласия относительно размера ущерба. Нинбоский морской суд (город Нинбо, провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай) привлек к медиации иностранный клуб взаимного страхования судовладельцев, апробируя модель разрешения международных морских споров при участии народного суда и отраслевых организаций судоходной отрасли. Это помогло сторонам определить путь урегулирования спора и найти оптимальный баланс интересов.





Умелое использование "восточного опыта" помогает не только успешно разрешать конкретные дела, но и предлагает международному сообществу больше "китайской мудрости" для урегулирования споров.





Продолжая продвигать открытость высокого уровня на основе верховенства права и одновременно в ходе расширения открытости укрепляя правовую систему в сфере внешних и трансграничных отношений, Китай закладывает правовую основу для такой открытости и непременно предоставит миру новые возможности за счет собственного развития. Это откроет новые главы взаимовыгодного сотрудничества.



Автор: Корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Вэй Чжэчжэ