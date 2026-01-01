Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина в канун 2026 года

Фото: CGTN

В канун 2026 года Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением, которое транслировалось по каналам Медиакорпорации Китая (CMG) и на базе интернет-медиа, сообщает CGTN на русском





Товарищи, друзья, дамы и господа! Добрый вечер! Уходит старый год, новый приносит новые надежды и начинания. В этот чудесный момент из Пекина поздравляю всех вас с новым счастьем!





Уходящий 2025-й - год завершения реализации14-ой пятилетней программы. Минувшие 5 лет запоминаются упорным трудом и смелым созиданием. Несмотря на трудности и вызовы, все поставленные задачи выполнены на отлично, наметилось уверенное продвижение страны по пути китайской модернизации. Преодолевая очередной рубеж, объем экономики, как ожидается, достигнет 140 трлн юаней. Восхищают не только рекордная экономическая, технологическая, оборонная и в целом совокупная мощь нашей страны, но и красота "изумрудных вод и зеленых гор", что несомненно дает соотечественникам чувствовать себя счастливее и безопаснее. Годы эти были совсем не простыми, а успехи дались весьма нелегко. Благодаря миллионам неутомимых рук и горячих сердец Китай продолжает развиваться стремительно. Дань уважения отдаю каждому, кто трудится ради общей нашей Родины.









Этот год запоминается и тем, как торжественно праздновали 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, был учрежден День памяти освобождения Тайваня от японской оккупации. Увековеченные славные победы побуждают сынов и дочерей Китая помнить историю, чтить память павших героев, беречь мир и открывать будущее, объединив величественные силы в великом возрождении китайской нации.





Мы сделали инновацию драйвером высококачественного развития. Глубоко интегрированы наука и техника с промышленностью. Инновационные заделы появляются как грибы после дождя. Развернулась серьезная конкуренция среди моделей искусственного интеллекта. Прорывное развитие получила самостоятельная разработка чипа, и Китай стал одним из лидеров по темпам роста инновационного потенциала. Зонд Тяньвэнь-2 отправился в далекий космос. Запущено строительство ГЭС в низовьях реки Ярлунг Цангпо. Первый авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой, передан на боевое дежурство. Китайский человекоподобный робот обучился приемам кунг-фу. Беспилотники нарисовали сияющие узоры в ночном небе. Инновация не только порождает производительную силу нового качества, но и обогащает нашу жизнь, делая ее ярче и интереснее.





Душа наша питается блестящей китайской культурой. Набирают обороты тренды музейного бума, растет интерес к нематериальному культурному наследию, список всемирного наследия расширяется за счет китайских объектов. Сунь Укун и Нэчжа покоряют чуть не весь мир. Элементы традиционной одежды стали лидером моды для молодежи. Культурно-туристический рынок переживает настоящий ажиотаж. Городские и деревенские суперлиги пользуются широкой популярностью. Зимние виды спорта разжигают невероятный азарт. Гармоничное сочетание традиций и современности придает новое дыхание и блеск многовековой китайской культуре.





Вместе мы делаем жизнь лучше и лучше. Приняв участие в торжествах в Сицзане и Синьцзяне, воочию убедился, насколько мирно и гармонично живут люди разных национальностей от снежного нагорья до подножия Тяньшань, насколько они сплочены как зернышки граната. Преподнося белоснежный хадак, люди в самых зажигательных песнях и плясках выражают любовь к Родине и восхваление счастья. В вопросах жизни людей не бывает мелочей, нашему сердцу важна и близка каждая деталь. Итак, в течение года права и интересы работников, занятых в новых формах занятости, получили дополнительную защиту. Модернизация старых домов создает удобства для пожилых людей. Ежемесячное пособие для семьи с ребенком дополнительно увеличено на 300 юаней. Уют простых будней, смена времен года. Когда жизнь каждой семьи будет наполнена счастьем и благополучием, Отчизну нашу ждет самое лучшее будущее.





Мы с открытой душой обнимаем весь мир. Успешно проведены Тяньцзиньский саммит ШОС и Глобальный саммит женщин. Запущен особый таможенный режим Хайнаньского свободного торгового порта. В этом году Китай объявил о новом национально определяемом вкладе по реагированию на изменение климата. Вслед за "тремя Глобальными инициативами" я выдвинул Инициативу по глобальному управлению, которая призвана формировать более справедливую и рациональную систему глобального управления. Современный мир переживает турбулентность и потрясения, в отдельных регионах все еще бушует пламя войны. Китай решительно стоит на правильной стороне истории, готов объединить усилия со всеми странами в обеспечении мира и развития на планете во имя создания сообщества единой судьбы человечества.





Недавно я присутствовал на открытии Всекитайских спортивных игр, не могу не восхищаться взаимной поддержкой и согласованным развитием Гуандуна-Сянгана-Аомэня. Следует незыблемо претворять в жизнь курс "одна страна - две системы", поддерживать усилия Сянгана и Аомэня в интеграции в грандиозный план государственного развития в интересах сохранения их долгосрочного процветания и стабильности. Соотечественники по обоим берегам Тайваньского пролива - это кровные братья, а воссоединение Китая исторически неизбежно и помешать этому никому не удастся!





Сильному государству нужна сильная компартия. Проведение кампании по углубленному внедрению духа восьми установок ЦК КПК позволяет укреплять строгое внутрипартийное управление, уверенно вести антикоррупционную борьбу и революционное самопреобразование, благодаря чему поступательно улучшается стиль работы партии и правительства. Важно оставаться верными первоначальным устремлениям и упорно трудиться в ответ на вопрос "как избавиться от исторических циклов", продолжать усердную работу, достойную доверия народа и нашего времени.





С 2026-го года стартует 15-я пятилетка. Как гласит китайская мудрость: "Кто хочет успеха, тот должен продумать каждый шаг". Нужно ориентироваться на поставленные цели, с полной уверенностью и на основе всего уже достигнутого продвигать высококачественное развитие, углублять реформы и открытость по всем направлениям, способствовать достижению всеобщего благосостояния и открыть новую главу китайского чуда.





Когда зовет мечта, любая даль близка. Сквозь дали - широким шагом. Пусть наступающий год привнесет в нашу жизнь лошадиную стремительность, энергичность и выносливость. Пусть каждый день для нас будет шагом к общей мечте, счастью и победе в великих начинаниях.





Новогоднее солнце скоро взойдет. Будем вместе желать родной нашей Родине процветания и благополучия. Пусть она купается в утренней заре! Желаю всем вам радости, успехов и исполнения всех желаний!