Стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского сотрудничества - Люй И

Фото: wikipedia.org

Рассказать друзьям

Институт Синьхуа, аналитический центр при ИА "Синьхуа" представил во Дворце Наций в Женеве доклад под названием "Отстаивая международную справедливость и совместно преодолевая мировую турбулентность китайское решение в сфере глобального управления", пишет информационное агентство.





В докладе рассматривается ключевой для мирового сообщества вопрос: какую систему глобального управления следует строить и каким образом реформировать и совершенствовать существующие механизмы. В документе всесторонне и системно разъясняется инициатива по глобальному управлению, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, а также излагается видение Китая более справедливой и равноправной модели глобального управления.





Согласно докладу, мир вступил в новый период турбулентности и трансформации. Усиливаются унилатерализм, протекционизм и гегемонизм, сохраняется и нарастает необходимость в мире, развитии, безопасности и управлении. Проблемы, связанные с авторитетом, представительностью и эффективностью системы глобального управления, становятся все более очевидными. На этом фоне ее реформирование и совершенствование стали одним из главных общих запросов международного сообщества.





В документе подчеркивается, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, естественный член Глобального юга и крупнейшая развивающаяся страна мира, по-прежнему привержен делу укрепления мира, содействия глобальному развитию, защиты международного порядка и предоставления общественных благ.





Отмечается, что инициатива по глобальному управлению, выдвинутая Си Цзиньпином в сентябре 2025 года по случаю 80-летия основания ООН, основывается на пяти ключевых концепциях: приверженность суверенному равенству, соблюдение верховенства международного права, претворение в жизнь мультилатерализма, отстаивание подхода "человек превыше всего" и сосредоточение внимания на реальных действиях. Как говорится в докладе, инициатива предлагает китайское решение для построения более справедливой и равноправной системы глобального управления и придает новый импульс укреплению центральной роли и руководства ООН.





В документе также подчеркивается, что пять ключевых концепций инициативы полностью соответствуют целям и принципам устава ООН, отвечают наиболее насущным потребностям современного мира и получили отклик и поддержку более чем 100 стран и международных организаций.





Китай будет твердо отстаивать международную систему, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, решительно стоять на правильной стороне исторического прогресса и продвигаться вперед плечом к плечу со всеми прогрессивными силами мира, говорится в докладе.





В нем подтверждается, что Китай продолжит содействовать формированию сообщества с единой судьбой человечества и прилагать неустанные усилия во имя мира и развития всего человечества.





Институт Синьхуа, специализирующийся на политико-аналитических исследованиях, в последние годы проводит перспективные и стратегические исследования по важнейшим внутренним и глобальным вопросам, представив множество влиятельных научных результатов.