В Тяньцзине открылся пресс-центр ШОС-2025: технологии и комфорт для тысяч журналистов
В преддверии саммита ШОС-2025 в Тяньцзине открылся современный пресс-центр, ставший главной площадкой работы для более чем трех тысяч журналистов из Китая и десятков стран мира. Центр разместился в Международном выставочном комплексе "Мэйцзян" и занимает 12 800 м², предлагая репортерам всё необходимое - от удобных рабочих мест и залов для брифингов до зон отдыха и питания, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Пространство для работы и общения
Пресс-центр разделен на восемь функциональных зон. Здесь есть оборудованные места для написания материалов, студии для радио- и телеэфиров, залы для пресс-конференций и онлайн-трансляций. Для удобства иностранных делегаций работает мультиязычный сайт (китайский, русский, английский), где можно получать оперативные новости, фото и видео. В столовой одновременно могут пообедать до 700 человек: в меню представлены блюда китайской и международной кухни - от стейков и рыбы до лапши и фруктов.
Особое внимание уделено поддержке гостей: около тысячи волонтеров из тяньцзиньских вузов помогают с регистрацией, логистикой и сопровождением журналистов.
Технозоны - визитная карточка центра
Но этот пресс-центр не ограничился функциональностью - он превратился в настоящую витрину инноваций. Здесь можно встретить машину-каллиграфа, которая аккуратно выводит иероглифы на бумаге, демонстрируя, что и искусство может быть оцифровано.
По залам курсируют роботы-развозчики, подносящие воду и напитки репортёрам, а человекоподобный робот-гид помогает ориентироваться в расписании и залах. Настоящей сенсацией стал робот-мороженщик: всего за 30 секунд он готовит порцию свежего десерта, вызывая улыбки даже у самых уставших корреспондентов.
Такие технологические элементы превращают работу журналиста не в рутинное освещение событий, а в погружение в атмосферу будущего.
Окно в город и культуру
Организаторы позаботились и о том, чтобы гости познакомились с самим Тяньцзинем. Для журналистов подготовили экскурсии по культурным объектам, музеям и индустриальным паркам, включая Lu Ban Workshop и Тяньцзиньский порт. Эти поездки показывают город как центр науки, искусства и промышленности.
Новый стандарт для международных саммитов
Пресс-центр в Тяньцзине стал не только рабочей площадкой, но и символом того, как современный мегаполис может встречать мировое сообщество. Комфорт, продуманная логистика, сочетание культуры и технологий - всё это задаёт новый уровень для медиасопровождения международных форумов.
31.08.2025, 12:34 2396
Журналисты посетили крупнейший порт в Тяньцзине
Журналисты, прибывшие в Тяньцзинь в рамках программы CIPCC и мероприятий, приуроченных к председательству Китая в ШОС, посетили крупнейший порт города. Для участников была организована экскурсия по современному терминалу, который считается одним из самых технологичных и экологичных в мире, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Гостям показали работу полностью автоматизированного контейнерного комплекса. Управление всеми процессами осуществляется дистанционно: краны, погрузочные установки и транспортные платформы функционируют без участия человека, а движение контейнеров от судна до склада контролируют интеллектуальные системы.
Особое внимание было уделено экологической составляющей. Терминал питается за счет ветровой и солнечной энергии, что позволяет минимизировать выбросы углерода. Сегодня здесь реализуется концепция "нулевого углеродного следа", и порт стал первым в мире крупным хабом, где автоматизация сочетается с зеленой энергетикой.
Тяньцзиньский порт - это не только символ технического прогресса, но и показатель нового подхода Китая к развитию инфраструктуры. Ставка на искусственный интеллект, большие данные и сети 5G позволила автоматизировать более 88 % портового оборудования и увеличить эффективность работы примерно на 15 %.
Журналисты отметили, что пример Тяньцзиня показывает: масштабные транспортные узлы могут быть одновременно эффективными, высокотехнологичными и экологичными.
29.08.2025, 11:25 8841
В Пекине прошла пресс-конференция, посвященная 80-летию Победы
В столице Китая состоялась вторая пресс-конференция, приуроченная к мероприятиям в честь 80-летия Победы в китайской войне сопротивления японской агрессии и во Второй мировой войне, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Пресс-конференция стала частью цикла встреч для СМИ, организованных пресс-центром юбилейных торжеств. Она была посвящена как историческому значению победы, так и современным задачам укрепления мира.
Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй отметил, что победа китайского народа в войне сопротивления японской агрессии стала "историческим переломным моментом", когда нация вышла из глубочайшего кризиса и встала на путь великого возрождения. По его словам, эта победа имела "далеко идущие последствия" и стала частью "великой борьбы народов мира против фашизма и за сохранение мира".
Ма Чжаосюй напомнил, что после основания Новой Китая страна проводила независимую мирную внешнюю политику и выдвинула Пять принципов мирного сосуществования, которые, как он подчеркнул, "обогатили мировую дипломатию и демократию в международных отношениях, внесли важный вклад в мир и развитие".
Ключевые идеи
В своем выступлении дипломат связал исторические уроки с современными вызовами.
Сегодня человечество сталкивается с дефицитом мира, развития, безопасности и управления. И вновь мы стоим на критическом перепутье", - заявил Ма Чжаосюй.
Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин, "исходя из широкой стратегической перспективы и глубокой приверженности миру", предложил концепцию построения сообщества с общей судьбой человечества.
Приводя слова китайского лидера, Ма процитировал образное сравнение: "Страны не плывут разрозненно на сотне маленьких лодок. Все они находятся на одном большом корабле, разделяя общую судьбу. Маленькие лодки не переживут шторм, но огромный корабль достаточно силен, чтобы выдержать бурю".
Пресс-конференция подтвердила ключевую мысль юбилейных мероприятий: уроки победы над фашизмом остаются актуальными и сегодня, а Китай намерен вносить вклад в укрепление мира и общее развитие человечества, продвигая идею совместного будущего всех народов.
28.08.2025, 14:20 12256
Китай и другие страны ШОС активизируют сотрудничество в борьбе с бедностью
Фото: Жэньминь жибао
2025 год объявлен в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Годом устойчивого развития. Сокращение бедности и обеспечение развития являются общей целью государств-членов ШОС, а также одним из приоритетных направлений для двустороннего и многостороннего взаимодействия в рамках организации, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В последние годы Китай активно продвигает Инициативу по глобальному развитию, ускоряет высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" и его согласование с региональными инициативами сотрудничества и стратегиями развития других государств-членов ШОС. Распространяя сельскохозяйственные технологии, подготавливая специалистов и создавая платформы для обмена опытом, КНР помогает странам ШОС развивать аграрный сектор и бороться с бедностью.
Текущий год ознаменовался для Кыргызстана сбором богатого урожая яблок, что стало причиной обоснованной радости местных фермеров. Высококачественные плоды разнообразных сортов не только полностью удовлетворяют внутренний спрос, но и экспортируются в больших объемах в Россию, Казахстан и другие страны. Такой щедрый урожай стал возможен благодаря плодотворному китайско-кыргызскому сотрудничеству и обмену передовыми сельскохозяйственными технологиями.
Чуйская область Кыргызстана обладает благоприятными условиями для садоводства, но суровые зимы предъявляют высокие требования к морозоустойчивости яблонь. В ответ на эту климатическую особенность китайские эксперты вывели и отобрали подходящие высокоурожайные сорта яблок.
В прошлом году в Кыргызстан было завезено 60 тыс. китайских яблоневых подвоев. Они были высажены в Китайско-киргизском демонстрационном парке селекционных технологий плодовых деревьев. Китайские специалисты в ходе регулярных визитов в Кыргызстан делятся передовыми технологиями селекции, выращивания и ухода за садами. Это способствует повышению доходов и улучшению благосостояния местных фермеров.
В последние годы Китай активно развивает сотрудничество в области сельскохозяйственных технологий со странами ШОС, помогая земледельцам бороться с бедностью.
В демонстрационном сельскохозяйственном парке Северо-Казахстанской области китайские эксперты успешно внедряют новые сорта пшеницы и технологию широкорядного посева. Результатом стало повышение урожайности с единицы площади в среднем на 20-30% по сравнению с местными сортами.
В Сырдарьинской области Узбекистана действует Демонстрационный парк современных агротехнологий Китая и Узбекистана при Демонстрационной базе ШОС. Здесь используются разработанные китайскими экспертами оросительные установки на солнечных батареях и интеллектуальная система комплексного орошения и внесения удобрений, которые уже позволили значительно повысить урожайность хлопчатника при экономии воды.
В Китайско-белорусском демонстрационном парке аграрной науки и техники успешно применяются засухоустойчивые сеялки, разработанные совместно двумя странами. Они обеспечивают высев высококачественных, урожайных и устойчивых к неблагоприятным условиям китайских сортов пшеницы.
17 июля этого года первая группа из 292 пакистанских специалистов успешно завершила трехмесячную профессиональную подготовку в области сельского хозяйства в районе Янлин провинции Шэньси в рамках программы "Тысяча специалистов". Данный проект является конкретной реализацией договоренностей лидеров Китая и Пакистана об укреплении сотрудничества в аграрной сфере. В общей сложности по этой программе Пакистан направит в Китай для обучения тысячу молодых специалистов сельскохозяйственного профиля.
В последние годы Китай последовательно развивает сотрудничество со странами ШОС в области борьбы с бедностью, организуя в различных регионах тематические семинары по вопросам сокращения бедности и приглашая профильных специалистов стран ШОС для обучения в Китае. На семинарах участники не только осваивают инновационные технологии сельского хозяйства, направленные на борьбу с бедностью, но и знакомятся с достижениями и опытом Китая в сфере современного сельского хозяйства и возрождения деревень.
К концу июня текущего года Демонстрационная база ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям в Янлинской демонстрационной сельскохозяйственной зоне успешно завершила более 120 программ зарубежной технической помощи и специализированного сельскохозяйственного обучения. Обучение прошли свыше 2400 чиновников и технических специалистов из стран ШОС и других развивающихся стран. Отдельно стоит отметить участие более 300 должностных лиц в программах по борьбе с бедностью и 42 тыс. человек в онлайн-курсах.
В прошлом году во время проведения семинара по сокращению бедности и развитию стран ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) состоялась встреча-презентация для налаживания контактов между аграрными предприятиями стран ШОС. Представители стран ШОС презентовали свои характерные отрасли и продемонстрировали богатые сельскохозяйственные ресурсы своих стран, достигнув консенсуса по более чем 20 направлениям сотрудничества в области импорта-экспорта сельхозпродукции, технологического обмена и других сферах.
Искоренение бедности и достижение процветающего развития - общая цель стран ШОС. С момента вступления в должность председателя объединения Китай активно укрепляет политическую координацию с партнерами, фокусируясь на теме "Года устойчивого развития ШОС". Страна делится опытом борьбы с бедностью и углубляет практическое сотрудничество, помогая государствам-членам находить пути сокращения бедности и устойчивого развития, соответствующие их национальным условиям.
В мае 2023 года в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству между Китаем и Узбекистаном была создана подкомиссия по сотрудничеству в области борьбы с бедностью - первая подобная структура, учрежденная Китаем с зарубежной страной на правительственном уровне. В мае этого года в Сиане провинции Шэньси прошел форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию 2025 года, ставший еще одним ярким примером углубления сотрудничества между Китаем и другими странами ШОС в области борьбы с бедностью и содействия общему развитию.
ШОС продолжит укреплять платформы для совместной борьбы с бедностью и содействия устойчивому развитию, создавая для наших народов устойчивое, справедливое и безопасное будущее", - заявил заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн.
28.08.2025, 11:48 13191
Журналисты программы CIPCC-2025 посетили Музей войны китайского народа против японской агрессии
В рамках программы China International Press Communication Center (CIPCC-2025) для иностранных журналистов состоялась экскурсия в Музей войны китайского народа против японской агрессии, расположенный у моста Лугоуцяо в пекинском районе Фэнтай, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Посещение музея стало частью цикла мероприятий, приуроченных к годовщине Победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления японской агрессии, а также в преддверии военного парада, который пройдет 3 сентября.
Экспозиция "Во имя национального освобождения и мировой мир"
Музей был открыт для широкой публики 7 июля 1987 года и занимает площадь около 50 тысяч квадратных метров. Экспозиция под названием "For National Liberation and World Peace" ("Во имя национального освобождения и мировой мир". - Прим. ред.) посвящена 80-летию победы китайского народа в войне сопротивления и победы в мировой антифашистской войне.
Выставка разделена на восемь тематических частей:
- "Китайский народ встал на сопротивление и сделал первый выстрел Второй мировой войны" - зал рассказывает о событиях после инцидента 18 сентября 1931 года и начале национально-освободительной борьбы;
- "Всенародное сопротивление открыло главный восточный фронт антифашистской войны" - раздел посвящен всеобщему подъему борьбы, когда Китай стал важнейшей ареной борьбы с фашизмом в Азии;
- "Коммунистическая партия Китая как главная сила сопротивления" - представлена роль КПК в организации партизанского движения и стратегии затяжной войны;
- "Японские захватчики совершили многочисленные фашистские злодеяния" - экспозиция документирует преступления японских милитаристов на оккупированных территориях;
- "Сопротивление китайского народа получило широкую международную поддержку" - показаны примеры солидарности и помощи со стороны мирового сообщества;
- "Тяжелая борьба Китая стала важным вкладом в разгром фашистских планов доминирования";
- "Великая победа: исторический поворот в возрождении китайской нации";
- "Помнить историю, чтить героев, дорожить миром и строить общее будущее" - заключительный зал, посвящённый памяти и идее недопущения повторения трагедии войны.
В материалах выставки подчеркивается значимость китайского вклада в победу над фашизмом:
- "Китайский народ своим национальным сопротивлением открыл главный восточный фронт мировой антифашистской войны";
- "Великая победа китайского народа в войне против японской агрессии стала историческим поворотным моментом, изменившим ход национального развития";
- "Помнить историю, чтить героев и вместе строить сообщество с единой судьбой для человечества".
27.08.2025, 12:00 16131
ШОС приводит в движение глобальную зеленую трансформацию
Фото: https://e-cis.info
Охрана окружающей среды и продвижение зеленого развития - общий приоритет для всех стран Шанхайской организации сотрудничества. В последние годы Китай в партнерстве с другими государствами-членами активно развивает сотрудничество в этой сфере, способствуя устойчивому социально-экономическому росту и гармоничному сосуществованию человека и природы в странах ШОС. Организация предпринимает конкретные шаги, внося значительный вклад в глобальное зеленое развитие, сообщает газета "Жэньминь жибао".
В засоленной прибрежной зоне Аральского моря, недалеко от узбекского города Нукус, простираются обширные хлопковые поля, радующие глаз отличными всходами. Здесь, благодаря совместным усилиям китайского предприятия и Международного инновационного центра Приаралья Узбекистана, была создана экспериментальная площадка, демонстрирующая возможности интеграции солнечной энергетики с комплексным орошением и удобрением хлопчатника.
Аральское море, расположенное в центре Евразии на территории Казахстана и Узбекистана, некогда было четвертым по величине озером в мире. С 1960-х годов его площадь сократилась более чем на 90%, а на высохшем дне образовалась пустыня площадью свыше 50 тысяч квадратных километров.
На протяжении многих лет китайские и узбекские ученые совместно ищут пути решения экологических проблем Аральского моря. Стороны подписали соглашение о совместных мерах по восстановлению Арала, создав демонстрационную зону водосберегающего хлопководства.
Китайские технологии возделывания и водосберегающего орошения позволили более чем удвоить урожайность хлопка. Их внедрение способно существенно повысить урожайность сельхозкультур, улучшить благосостояние местных хлопководов и смягчить экологический кризис Аральского моря.
В Монголии китайско-монгольское сотрудничество в области экологии включает создание демонстрационной зоны для защиты и восстановления окружающей среды, применение китайских технологий и методов борьбы с опустыниванием, а также совместный мониторинг пыльных бурь и разработку системы раннего предупреждения. В Казахстане успешно реализуется китайско-казахстанский проект по формированию экологического защитного пояса вокруг столицы. Уже функционирует экспериментально-демонстрационный центр площадью 23 га, а внедренные технологии охватывают территорию в 10 тысяч га.
Китай разработал уникальный подход к борьбе с опустыниванием, учитывающий национальные особенности. Страна активно делится своими технологиями и опытом с партнерами по ШОС, вместе с ними борясь с этой проблемой.
2025 год объявлен "Годом устойчивого развития ШОС". С момента принятия председательства Китай реализовал комплекс мероприятий в области зеленой экономики, успешно транслируя свой опыт государствам-членам ШОС и укрепляя двустороннее и многостороннее сотрудничество в данной сфере.
На зеленых просторах Акмолинской области Казахстана установлены ветряные турбины - часть ветроэнергетических проектов, реализованных китайским предприятием.
По данным разработчика, суммарная установленная мощность проектов составляет 221 МВТ. Ежегодно они способны поставлять 843 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии, экономить 278,3 тысячи тонн условного топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 686,6 тысячи тонн. Такие показатели являются мощным драйвером энергетического перехода Казахстана и способствуют повышению уровня жизни населения.
Энергетическое сотрудничество - одно из ключевых направлений взаимодействия в рамках ШОС. Согласно докладу о сотрудничестве Китая и других стран ШОС в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2024 год, страны ШОС лидируют в мировом масштабе, обеспечивая половину всех мощностей ВИЭ. К концу 2024 года установленная мощность ВИЭ в странах ШОС достигла впечатляющих 2,31 млрд кВт. Это в 14,5 раза больше, чем на момент учреждения организации, и составляет около 50% от общемирового показателя.
Китай активно развивает энергетическое сотрудничество со странами ШОС, добиваясь значительных успехов в таких областях, как солнечная, ветровая и гидроэнергетика, атомная энергетика, интеллектуальные энергосети, а также экологически чистое и эффективное использование традиционных источников энергии. В частности, Китай инвестирует в развитие солнечной и ветровой энергетики в Центральной Азии, обеспечивая поставки современного оборудования и технологий, а также активно участвуя в подготовке местных кадров. Помимо этого, китайские автомобили на новых источниках энергии пользуются высоким спросом.
Китай последовательно развивает экологическую цивилизацию, углубляет обмен и сотрудничество с другими странами ШОС, способствуя зеленому развитию через защиту биоразнообразия и совместно пользуясь плодами зеленого развития.
Снежный барс, прозванный "королем снежных гор", населяет высокогорья Центральной Азии, Тибетское и Монгольское плато. Многие страны-члены ШОС входят в ареал его обитания. В связи с этим, государства ШОС договорились о совместных усилиях по защите этого вида и его природных экосистем. Китай совместно с Киргизией, Пакистаном и другими странами успешно реализует Глобальную программу защиты снежного барса и его экосистем, добившись значительных результатов.
В последние годы численность диких снежных барсов в Китае неуклонно растет. Заместитель спикера Национальной ассамблеи Пакистана Сайед Гулам Мустафа Шах отметил, что популяция снежных барсов в Пакистане восстанавливается - это результат сотрудничества и совместных усилий стран ШОС по их защите.
От обмена опытом в борьбе с опустыниванием до взаимовыгодного сотрудничества в сфере чистой энергетики и охраны редких видов - страны ШОС, при активном участии Китая, интенсивно наращивает зеленое сотрудничество. Эти усилия направлены на улучшение региональной экологии и укрепление глобального экологического управления. Они формируют основу для построения экологической цивилизации и продвигают модель зеленого развития, что позволит сохранить нашу планету и обеспечить чистое и прекрасное будущее для всего человечества.
26.08.2025, 14:47 19201
В Пекине для участников программы CIPCC-2025 состоялась лекция о вкладе Китая в победу над фашизмом
26 августа 2025 года в Пекине в рамках образовательной программы China International Press Communication Center (CIPCC-2025) для иностранных журналистов прошла лекция, приуроченная ко Дню победы китайского народа над японским фашизмом (3 сентября), передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
С докладом выступила Чжао Яцзе (Zhao Yajie), эксперт в области международных отношений и истории, которая представила тему "От победы над фашизмом к трансформации глобального управления: исторический вклад Китая и его современная роль".
Основные тезисы лекции
Лектор отметила, что Китай стал главным восточным фронтом Второй мировой войны, принес колоссальные жертвы - более 35 миллионов погибших и раненых и триллионные экономические потери. Сопротивление Китая сдерживало и истощало более двух третей японской армии, что сыграло решающую роль в победе союзников.
Были выделены три трагических символа японской агрессии: бомбардировки Чунцина, преступления отряда 731 и Нанкинская резня, где погибло свыше 300 тысяч мирных жителей. В этот момент в презентации была показана фотография ребенка, сидящего среди руин, которая стала сильным визуальным напоминанием о цене войны.
Отдельное внимание уделялось послевоенному устройству: Китай стал одной из "четырех великих держав", подписал Каирскую декларацию 1943 года и вошел в число учредителей ООН и постоянных членов Совета Безопасности. В этом контексте Чжао подчеркнула, что вопрос Тайваня является прямым наследием китайской гражданской войны и внешнего вмешательства, а принцип "одного Китая" - исторический факт и международный консенсус.
Современная роль Китая
В заключительной части лекции внимание было сосредоточено на вызовах XXI века: изменении климата, терроризме, пандемиях и неравномерности развития. Китай, по словам Чжао Яцзе, не стремится разрушать существующую систему глобального управления, а выступает за ее реформирование. В этом ключе были представлены инициативы: "Пояс и путь", Глобальная инициатива развития, Глобальная инициатива безопасности и Глобальная инициатива цивилизационного взаимодействия.
Лектор завершила выступление призывом помнить уроки истории и совместными усилиями строить справедливый и гармоничный международный порядок
25.08.2025, 11:45 22286
В Пекине состоялся форум ШОС по гуманитарному обмену - 2025
В столице КНР состоялся форум ШОС по гуманитарному обмену - 2025 под девизом "Гармония и единство: создаем будущее вместе". Мероприятие стало важным шагом в подготовке к саммиту ШОС в Тяньцзине и объединило представителей стран-участниц, партнеров по диалогу и международных организаций, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
С приветственным словом выступил заместитель главы отдела пропаганды ЦК КПК, генеральный директор и главный редактор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Он подчеркнул значение гуманитарного взаимодействия и процитировал слова председателя КНР.
Как отметил председатель Си Цзиньпин, история учит нас, что рассвета цивилизаций и прогресса человечества не будет без обмена опытом и взаимного обучения. Издревле китайская цивилизация привержена принципу гармонии и согласия, мировоззрение в котором уважение к многообразию и сосуществованию является залогом жизненной силы и процветания. Сегодня ШОС - крупнейшая в мире региональная структура по территории и населению - представляет собой впечатляющую мозаику", - сообщил он.
Шэнь Хайсюн также напомнил, что, по данным недавнего глобального опроса CGTN, 92,7% респондентов видят в "шанхайском духе" пример построения международных отношений нового типа. Он подчеркнул роль медиа в продвижении этих ценностей.
В условиях нестабильности современного мира мы, представители СМИ стран ШОС, ощущаем особую ответственность - рассказывать яркие истории развития, показывать инновации и укреплять голос открытого, взаимовыгодного сотрудничества. Давайте вместе продвигать шанхайский дух и способствовать гармоничному развитию человеческой цивилизации под знаменем просвещения", - добавил Шэнь Хайсюн.
Также в ходе мероприятия была представлена приветственная речь премьер-министра Пакистана Шахбаз Шарифа.
Форум подвел итоги медиапроекта "Открываем Китай вместе: путь гармонии и согласия", в рамках которого более ста китайских и зарубежных журналистов посетили Тяньцзинь и другие регионы, чтобы воочию увидеть синтез истории и современности. Проект набрал свыше 150 миллионов просмотров и был опубликован более чем в двадцати ведущих СМИ стран ШОС. В рамках мероприятия участникам показали видеоролик, собравший лучшие материалы этой инициативы.
Особое внимание было уделено телепроекту "Хранитель наследия", призванному бережно собирать истории о культуре и традициях народов региона. По словам организаторов, проект отражает заботу председателя Си Цзиньпина о сохранении культурного наследия и нацелен на воспитание уважения к традициям у будущих поколений.
Важной частью программы стало выступление молодых представителей ШОС в рамках инициативы "Молодежь ШОС: время действовать". Трое участников из России, Казахстана и Беларуси поделились своим опытом участия в совместных проектах.
Я побывал почти во всех провинциях Китая и нашел здесь много друзей. В июле я посетил провинцию Цзянсу, где на собственном опыте ощутил концепцию "зеленые горы, чистая вода - золотые горы и серебряные реки". Благодаря этим впечатлениям я готов делиться своим опытом со всеми и продвигать ценности экологичного и дружеского развития", - рассказал Башир из Казахстана.
Ключевым итогом форума стало подписание документов о сотрудничестве между медиакорпорацией Китая и Секретариатом ШОС. Этот шаг закрепил институциональную основу гуманитарного и информационного взаимодействия. Кроме того, был дан старт инициативе "Механизмы медийного сотрудничества стран ШОС", которая создает платформу для координации СМИ государств-участников, обмена контентом и совместного продвижения "шанхайского духа".
Форум также представил новый проект Silk Way Star и ряд совместных гуманитарных инициатив. По оценке организаторов, эти начинания отражают стремление государств ШОС укреплять взаимопонимание и вместе строить гармоничное будущее.
20.08.2025, 10:50 29511
В Пекине представили книгу "Истории ШОС в новую эпоху"
В Пекине состоялась презентация книги "Истории ШОС в новую эпоху", посвященной ключевым гуманитарным, образовательным и культурным проектам Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Издание объединяет 18 историй, иллюстрирующих ценности "шанхайского духа" - доверие, взаимопонимание и совместное развитие. Книга подготовлена в преддверии предстоящего саммита ШОС и отражает вклад государств-участников в укрепление партнерства.
Молодежь как опора будущего
Одной из центральных тем стали инициативы по работе с молодежью. В книге рассказывается о Молодежном лагере ШОС, который с 2016 года ежегодно собирает молодых лидеров стран-участниц. Первый лагерь прошел во Внутренней Монголии и объединил более ста участников из Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана и Монголии.
Программа включала совместные тренинги, культурные вечера и образовательные мероприятия, способствующие взаимопониманию и укреплению дружбы между народами.
Гуманитарная миссия
Особое внимание уделено проектам в сфере здравоохранения. В книге отражен опыт китайских врачей, которые в рамках инициативы "Экспресс здоровья" выезжали в Узбекистан и проводили бесплатные операции по удалению катаракты, возвращая зрение тысячам пациентов.
Значение для региона
Как отметил заместитель министра иностранных дел КНР Люй Бинь, ШОС за 24 года превратилась в структуру, охватывающую не только вопросы безопасности, но и экономику, дипломатию, культуру и гуманитарные проекты.
