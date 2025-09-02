Журналисты программы ШОС посетили мастерскую Лу Бань

Фото: Синьхуа

Рассказать друзьям

Выступление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на встрече "ШОС плюс":





Уважаемые коллеги, текущий год ознаменован 80-летием победы в Мировой антифашистской войне и 80-летием основания ООН, служит важным моментом, чтобы почтить память о прошлом и открывать будущее. 80 лет назад, международное сообщество, извлекая суровые уроки из катастрофы двух мировых войн, учредило ООН, открыв новую главу в летописи глобального управления. Спустя 80 лет, веяние времени - мир, развитие, сотрудничество, взаимный выигрыш остается неизменным, но все еще бушуют менталитет времен холодной войны, политика силы и протекционизм, а также усиливаются новые угрозы и вызовы. Мир вступает в новый период турбулентности, глобальное управление находится на новом перепутье.





История нас учит, что чем труднее времена, тем важнее придерживаться первоначальной цели мирного сосуществования и сохранять уверенность во взаимовыгодном сотрудничестве, следует двигаться вперед в соответствии с логикой исторического прогресса и развиваться в русле тенденций эпохи.





В связи с этим хотел бы выступить с инициативой по глобальному управлению, в рамках которой мы готовы со всеми странами создать более справедливую и рациональную систему глобального управления, рука об руку идти по пути к сообществу единой судьбы человечества.





Важно обеспечить суверенное равенство. Все страны, вне зависимости от их размера, мощи и экономического масштаба, имеют право на равное участие, равное принятие решений и равное получение выгод в процессе глобального управления. Необходимо содействовать демократизации международных отношений в целях повышения представленности и права голоса развивающихся стран.





Важно соблюдать международное право. Необходимо всесторонне и полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН и общепризнанные основные нормы международных отношений. Важно обеспечить равное и универсальное применение международного права и международных правил, не допуская двойных стандартов и не навязывая другим так называемые внутренние правила отдельных стран.





Важно претворять в жизнь многосторонность. Следует придерживаться концепции глобального управления в духе совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, укреплять солидарность и взаимодействие, выступать против унилатерализма, а также твердо отстаивать авторитет и статус ООН, задействовать значимую, незаменимую роль ООН в глобальном управлении.





Важно внедрять человекоцентричный подход. Необходимо путем реформирования и совершенствования системы глобального управления обеспечивать совместное участие и совместное использование результатов глобального управления народов всех стран, чтобы эффективно отреагировать на общие вызовы человечества, сокращать разрыв в развитии между Севером и Югом, защищать общие интересы всех стран мира.





Важно оставаться ориентированными на действия. Следует укреплять комплексное, системное планирование и согласованное продвижение, координировать глобальные действия, мобилизовать ресурсы разных сторон в целях достижения больших ощутимых результатов, путем практического сотрудничества преодолевать задержки и фрагментации управления.





Коллеги! В декларации о создании ШОС и хартии организации в самом начале четко зафиксирована важность развития политического и экономического мироустройства в более демократическом, справедливом и рациональном русле. В течение 24 лет организация сохраняет приверженность "Шанхайскому духу" - взаимному доверию, взаимной выгоде, равенству, консультациям, уважению к многообразию культур и стремлению к совместному развитию. Под эгидой ШОС региональные дела решаются консультациями, платформы и институты строят сообща, итоги сотрудничества доступны всем сторонам, выдвигаются и реализуются новые видения глобального управления. ШОС позиционирует себя как конструктивный фактор в становлении и реформирования системы глобального управления.





Ускоряющиеся тектонические перемены мирового масштаба требуют от ШОС играть ведущую роль, прежде всего в реализации инициативы по глобальному управлению.





Необходимо обеспечивать "шосовскую" отдачу делу мира и стабильности во всем мире. Ради общей безопасности, государства-члены заключили договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, эффективное взаимодействие по безопасности стало залогом стабильности региона. Необходимо руководствоваться принципами неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, комплексными мерами противодействовать всем видам угроз и вызовов, задействовать роль учрежденного универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности и Антинаркотического центра, формировать сообщество региональной безопасности, выступать стабилизирующим фактором в турбулентном мире.





Необходимо брать "шосовскую" ношу в развитии глобального открытого сотрудничества. Государства-члены, обладающие богатыми энергоресурсами, масштабными рынками и мощным внутренним драйвером развития, вносят все больший вклад в рост мировой экономики. Следует продолжить однозначный выбор в пользу разрушения, а не возведения барьеров, в пользу объединительной, а не разъединительной повестки, и при этом обеспечивать высококачественное сотрудничество в рамках ОПОП, содействовать развитию экономической глобализации в русле общедоступности и инклюзивности.





Китай готов и впредь делиться возможностями гигантского рынка, последовательно реализовать рлан действий по высококачественному развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках большой шосовскаой семьи. В Китае будет учреждено три площадки сотрудничества с ШОС в области энергетики, зеленой промышленности и цифровой экономики, а также три Центра сотрудничества в сфере научно-технических инноваций, высшего образования и профессиональных квалификаций. Планируем в ближайшие пять лет дополнительно осуществлять проекты фотоэлекстричества и ветряной энергетики мощностью свыше 10 млн квт/ч. Настроены на совместную работу по созданию Центра сотрудничества по внедрению ИИ, чтобы делиться плодами развития искусственного интеллекта. Приветствуем широкое применение системы Бэйдоу и участие подходящих сторон в строительстве международной лунной станции.





Важно подавать достойный пример в плане развития общечеловеческих ценностей. Набирает обороты культурно-гуманитарное сотрудничество и народная дипломатия в рамках ШОС, что способствует процветанию многообразных цивилизаций. Необходимо и дальше укреплять межцивилизационное взаимообогащение, открывать яркую страницу мирного, гармоничного сосуществования стран с различной историей, культурой, общественным строем и степенью развития.





Будем достойно проводить форум политических партий ШОС, форум по зеленому и устойчивому развитию и форум по традиционной медицине. В течение следующих 5 лет китайская сторона готова оперировать 500 пациентов с врожденными пороками сердца, делать 5 тысяч операций по удалению катаракты, проводить 10 тысяч скринингов рака для стран ШОС.





Четвертое, действовать солидарно от имени ШОС ради отстаивания международной справедливости. Государства-члены организации, придерживаясь принципов справедливости и беспристрастности, принимают конструктивное участие в международных и региональных делах в защиту общих интересов Глобального Юга. Нам важно продолжать однозначно противодействовать гегемонии и политике силы, претворять в жизнь настоящую многосторонность, служить несущей опорой для продвижения формирования многополярного мира и демократизации международных отношений.





Китай поддерживает наращивание сотрудничества ШОС с ООН, АСЕАН, ЕАЭС, СВМДА и другими многосторонними форматами для обеспечения международного торгово-экономического порядка и совершенствования глобального и регионального управления.





Уважаемые коллеги, как гласит китайская мудрость: "Кто держит Великий Образ, к нему придут остальные". Через два дня в Пекине состоится юбилейное торжество по случаю 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне. Многие из вас будут присутствовать. Мы готовы со всеми партнерами выполнять международные обязательства и придерживаться величайшего идеала, защищать историческую правду, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, чтобы реформирование системы глобального управления и формирование сообщества единой судьбы человечества принесли реальную пользу всему человечеству. Благодарю за внимание.