Еще две мастерские Лу Бань открыли в Казахстане

Самый масштабный саммит ШОС с момента ее создания пройдет с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзине

Тяньцзинь. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Саммит ШОС в Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября, станет самым масштабным в истории организации. Как заявил посол Фань Сяньжун, ответственный за работу китайского национального координатора ШОС, саммит призван достичь консенсуса между участниками, придать импульс сотрудничеству и наметить стратегию развития на десятилетие вперед.





На предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине возложены три основные миссии, а именно - достижение консенсуса всех сторон, стимулирование движущей силы сотрудничества и планирование будущего развития", - заявил в интервью ИА "Синьхуа" посол Фань Сяньжун.





Самый масштабный саммит ШОС с момента ее создания пройдет с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзине на севере Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС и встрече "ШОС плюс", на которых выступит с программными речами. По приглашению китайской стороны в саммите примут участие более 20 руководителей зарубежных стран и 10 ответственных лиц международных организаций.





По словам Фань Сяньжуна, Китай стремится сделать Тяньцзиньский саммит дружественным, сплоченным и плодотворным. Руководители государств-членов ШОС подпишут и опубликуют декларацию, утвердят стратегию развития ШОС на ближайшие 10 лет, выступят с заявлениями по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне и 80-летия основания Организации Объединенных Наций, примут ряд итоговых документов по укреплению сотрудничества в области безопасности, а также в экономической и гуманитарной сферах.





ШОС была основана в Шанхае 15 июня 2001 года. Она занимает особенно важное место в общем планировании китайской дипломатии и является важным приоритетом для дипломатической работы Китая с сопредельными странами.





С момента вступления в должность председателя КНР Си Цзиньпин принимал участие во всех саммитах ШОС. Исходя из стратегического видения лидера крупной державы, он лично планирует и руководит соответствующей работой, указывая направления и намечая планы развития организации. Он продвигает концептуальные инновации ШОС, идя в ногу со временем, намечает направления прагматичного сотрудничества в рамках ШОС с ориентацией на экономическое развитие и повышение народного благосостояния и направляет ШОС к активному участию в совершенствовании глобального управления", - сказал Фань Сяньжун.





По его словам, за 24 года, прошедшие с момента основания ШОС, благодаря активному вкладу Китая и совместным усилиям всех сторон, организация творчески выдвинула "Шанхайский дух", характеризующийся взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию, и воплощала его в жизнь.





Всесторонне продвигая сотрудничество в таких областях, как политика, безопасность, экономика и в гуманитарной сфере, ШОС внесла важный вклад в поддержание региональной безопасности и стабильности и содействие развитию и процветанию различных стран, вышла на плодотворный путь мирного развития и служит образцом для построения международных отношений нового типа", - добавил китайский дипломат.





Фань Сяньжун отметил, что "шанхайский дух", являющийся "корнем" и "душой" ШОС, в высшей степени совпадает с целями Устава Организации Объединенных Наций. Он неразрывно связан с пятью принципами мирного сосуществования и полностью соответствует требованиям государств-членов организации в стремлении к стабильности, развитию и сплоченности. Он превзошел такие устаревшие концепции, как менталитет холодной войны и столкновение цивилизаций, и был широко признан международным сообществом.





От первоначальных 6 государств-основателей до "большой семьи ШОС", которая охватывает три континента - Азию, Европу и Африку и состоит из 26 стран, включая 10 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу, ШОС стала крупнейшей в мире комплексной организацией регионального сотрудничества с точки зрения географического охвата и численности населения. Ее влияние, притягательность и привлекательность на международной арене продолжают расти.





ШОС продолжит открывать свои двери и приветствовать присоединение к "большой семье ШОС" большего числа стран, одобряющих "Шанхайский дух", - сказал Фань Сяньжун.





Китай принял на себя ротационное председательство в ШОС в июле 2024 года после саммита в Астане. По словам Фань Сяньжуна, под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии" Китай, руководствуясь инициативой Си Цзиньпина по построению общего дома, характеризующегося сплоченностью и взаимодоверием, миром и спокойствием, процветанием и развитием, а также добрососедством, дружбой и справедливостью, и сосредоточиваясь на теме "Год устойчивого развития", способствовал реализации более 100 мероприятий в рамках председательства, эффективно посодействовав взаимосвязанности инфраструктуры, стыковке регламентов и стандартов и сближению народов между странами ШОС.





Китай еще предпримет более прагматичные меры и будет придерживаться более прогрессивного подхода для продвижения сотрудничества в областях политики, безопасности, торговли, экономики и гуманитарных связей, а также институциональных реформ в рамках ШОС, чтобы способствовать повышению благосостояния народов стран ШОС и содействовать построению более тесного сообщества единой судьбы ШОС", - рассказал Фань Сяньжун.





Дипломат отметил, что в настоящее время ШОС находится на ключевом этапе повышения качества и уровня ее развития, сталкиваясь как с возможностями, так и с вызовами.





Китай будет совместно работать со всеми сторонами над тем, чтобы способствовать высококачественному развитию ШОС, прилагая особые усилия к пяти аспектам работы, а именно совершенствованию механизмов безопасности, совместному созданию и использованию возможностей для развития, непрерывному укреплению добрососедства и дружбы, защите международной беспристрастности и справедливости и поддержанию открытости и инклюзивности", - сказал Фань Сяньжун, добавив, что организация, благодаря модели "ШОС плюс", привлечет больше стран к участию в сотрудничестве в различных областях в рамках ШОС, чтобы привнести больше стабильности и позитивной энергии в достижение долгосрочного мира и общего процветания во всем мире.





Тяньцзиньский саммит будет проводиться на мировом уровне, чтобы оправдать ожидания всех сторон. Он выведет ШОС на новый этап высококачественного развития, характеризующийся большей солидарностью, более тесным взаимодействием, более динамичной жизнеспособностью и более высокой эффективностью", - отметил Фань Сяньжун.



