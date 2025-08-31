30.08.2025, 18:46 23556
Еще две мастерские Лу Бань открыли в Казахстане
Вторая мастерская открылась в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Астане, а третья - в Академии логистики и транспорта в Алматы
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Бань в Республике Казахстан состоялась по итогам переговоров на высшем уровне с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Акорда.
Проект реализован в рамках поручения главы государства о масштабировании опыта мастерских Лу Бань с целью практико-ориентированного обучения и подготовки кадров для различных секторов экономики.
Вторая мастерская открылась в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Астане, а третья - в Академии логистики и транспорта в Алматы.
Первая мастерская Лу Баня, созданная в 2023 году при Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева, стала важной платформой для развития инженерно-технического образования в стране.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится в Китае с официальным визитом, который продлится до 3 сентября. Сегодня он прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС. В рамках визита Токаев провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.
31.08.2025, 17:39 4931
Тяньцзиньский саммит выведет ШОС на новый этап развития - дипломат
Фото: Синьхуа
Тяньцзинь. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Саммит ШОС в Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября, станет самым масштабным в истории организации. Как заявил посол Фань Сяньжун, ответственный за работу китайского национального координатора ШОС, саммит призван достичь консенсуса между участниками, придать импульс сотрудничеству и наметить стратегию развития на десятилетие вперед.
На предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине возложены три основные миссии, а именно - достижение консенсуса всех сторон, стимулирование движущей силы сотрудничества и планирование будущего развития", - заявил в интервью ИА "Синьхуа" посол Фань Сяньжун.
Самый масштабный саммит ШОС с момента ее создания пройдет с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзине на севере Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС и встрече "ШОС плюс", на которых выступит с программными речами. По приглашению китайской стороны в саммите примут участие более 20 руководителей зарубежных стран и 10 ответственных лиц международных организаций.
По словам Фань Сяньжуна, Китай стремится сделать Тяньцзиньский саммит дружественным, сплоченным и плодотворным. Руководители государств-членов ШОС подпишут и опубликуют декларацию, утвердят стратегию развития ШОС на ближайшие 10 лет, выступят с заявлениями по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне и 80-летия основания Организации Объединенных Наций, примут ряд итоговых документов по укреплению сотрудничества в области безопасности, а также в экономической и гуманитарной сферах.
ШОС была основана в Шанхае 15 июня 2001 года. Она занимает особенно важное место в общем планировании китайской дипломатии и является важным приоритетом для дипломатической работы Китая с сопредельными странами.
С момента вступления в должность председателя КНР Си Цзиньпин принимал участие во всех саммитах ШОС. Исходя из стратегического видения лидера крупной державы, он лично планирует и руководит соответствующей работой, указывая направления и намечая планы развития организации. Он продвигает концептуальные инновации ШОС, идя в ногу со временем, намечает направления прагматичного сотрудничества в рамках ШОС с ориентацией на экономическое развитие и повышение народного благосостояния и направляет ШОС к активному участию в совершенствовании глобального управления", - сказал Фань Сяньжун.
По его словам, за 24 года, прошедшие с момента основания ШОС, благодаря активному вкладу Китая и совместным усилиям всех сторон, организация творчески выдвинула "Шанхайский дух", характеризующийся взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию, и воплощала его в жизнь.
Всесторонне продвигая сотрудничество в таких областях, как политика, безопасность, экономика и в гуманитарной сфере, ШОС внесла важный вклад в поддержание региональной безопасности и стабильности и содействие развитию и процветанию различных стран, вышла на плодотворный путь мирного развития и служит образцом для построения международных отношений нового типа", - добавил китайский дипломат.
Фань Сяньжун отметил, что "шанхайский дух", являющийся "корнем" и "душой" ШОС, в высшей степени совпадает с целями Устава Организации Объединенных Наций. Он неразрывно связан с пятью принципами мирного сосуществования и полностью соответствует требованиям государств-членов организации в стремлении к стабильности, развитию и сплоченности. Он превзошел такие устаревшие концепции, как менталитет холодной войны и столкновение цивилизаций, и был широко признан международным сообществом.
От первоначальных 6 государств-основателей до "большой семьи ШОС", которая охватывает три континента - Азию, Европу и Африку и состоит из 26 стран, включая 10 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу, ШОС стала крупнейшей в мире комплексной организацией регионального сотрудничества с точки зрения географического охвата и численности населения. Ее влияние, притягательность и привлекательность на международной арене продолжают расти.
ШОС продолжит открывать свои двери и приветствовать присоединение к "большой семье ШОС" большего числа стран, одобряющих "Шанхайский дух", - сказал Фань Сяньжун.
Китай принял на себя ротационное председательство в ШОС в июле 2024 года после саммита в Астане. По словам Фань Сяньжуна, под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии" Китай, руководствуясь инициативой Си Цзиньпина по построению общего дома, характеризующегося сплоченностью и взаимодоверием, миром и спокойствием, процветанием и развитием, а также добрососедством, дружбой и справедливостью, и сосредоточиваясь на теме "Год устойчивого развития", способствовал реализации более 100 мероприятий в рамках председательства, эффективно посодействовав взаимосвязанности инфраструктуры, стыковке регламентов и стандартов и сближению народов между странами ШОС.
Китай еще предпримет более прагматичные меры и будет придерживаться более прогрессивного подхода для продвижения сотрудничества в областях политики, безопасности, торговли, экономики и гуманитарных связей, а также институциональных реформ в рамках ШОС, чтобы способствовать повышению благосостояния народов стран ШОС и содействовать построению более тесного сообщества единой судьбы ШОС", - рассказал Фань Сяньжун.
Дипломат отметил, что в настоящее время ШОС находится на ключевом этапе повышения качества и уровня ее развития, сталкиваясь как с возможностями, так и с вызовами.
Китай будет совместно работать со всеми сторонами над тем, чтобы способствовать высококачественному развитию ШОС, прилагая особые усилия к пяти аспектам работы, а именно совершенствованию механизмов безопасности, совместному созданию и использованию возможностей для развития, непрерывному укреплению добрососедства и дружбы, защите международной беспристрастности и справедливости и поддержанию открытости и инклюзивности", - сказал Фань Сяньжун, добавив, что организация, благодаря модели "ШОС плюс", привлечет больше стран к участию в сотрудничестве в различных областях в рамках ШОС, чтобы привнести больше стабильности и позитивной энергии в достижение долгосрочного мира и общего процветания во всем мире.
Тяньцзиньский саммит будет проводиться на мировом уровне, чтобы оправдать ожидания всех сторон. Он выведет ШОС на новый этап высококачественного развития, характеризующийся большей солидарностью, более тесным взаимодействием, более динамичной жизнеспособностью и более высокой эффективностью", - отметил Фань Сяньжун.
Ранее Си Цзиньпин встретился с президентом Казахстана в рамках саммита ШОС.
30.08.2025, 17:02 26076
Токаев: Казахско-китайские отношения развиваются на беспрецедентно высоком уровне
Фото: Акорда
Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Акорда.
В ходе встречи президент поблагодарил председателя Си Цзиньпина за теплый прием в историческом городе Тяньцзине. Он подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Казахстан всецело поддерживает председательство вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и активно участвует в продвижении ее широкой повестки. Хочу поздравить вас с 80-летием Победы во Второй мировой войне и 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг всего китайского народа, внесшего огромный вклад в Победу над фашизмом и проявившего беспримерное мужество, подлинный патриотизм и несгибаемую волю, безусловно, заслуживает глубокого уважения и всеобщего признания", - сказал глава Казахстана.
Он отметил, что при активной поддержке Си Цзиньпина казахско-китайские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне.
В прошлом году достигнут самый высокий показатель двустороннего товарооборота в 44 миллиардов долларов.
Положительная динамика сохраняется и в этом году. Китай - крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Выражаю вам огромную благодарность за решение открыть Культурный центр Казахстана в Пекине", - подчеркнул Токаев.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Он отметил, что Пекин придает важное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.
Наша вторая встреча в течение всего двух месяцев в полной мере демонстрирует высокий уровень и уникальный характер китайско-казахских отношений (...) Мы подписали ряд важных документов, заложивших дух китайско-центральноазиатского сотрудничества и открывших новую главу в диалоге Китая и стран Центральной Азии. Мы также достигли новых стратегических договоренностей в китайско-казахских отношениях, придав новый мощный импульс двусторонним контактам. Китай и Казахстан - стратегические партнеры, которых связывают взаимопонимание и взаимное доверие независимо от того, как меняется международная обстановка", - отметил китайский лидер.
По его словам, обе страны неизменно следуют принципам добрососедства и дружбы, открытости и взаимовыгодного сотрудничества, а также общему курсу на построение сообщества единой судьбы.
Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень", - сказал Си Цзиньпин.
В ходе переговоров стороны рассмотрели пути укрепления торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, подчеркнули важность наращивания товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, цифровизации и искусственного интеллекта и сельского хозяйства.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится в Китае с официальным визитом, по приглашению китайского лидера. Сегодня он прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС. Визит главы Казахстана в Китай продлится до 3 сентября.
Сегодня в китайской газете China Daily была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева, в которой он подчеркнул, что отношения Казахстана и Китая характеризуются взаимным доверием, поддержкой и взаимопониманием.
30.08.2025, 14:16 29366
Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС
Фото: Акорда
Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в китайский Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.
Также сегодня в государственной резиденции "Инбингуань" состоятся переговоры главы Казахстана с председателем КНР Си Цзиньпином.
Главы государств обсудят перспективы укрепления казахстанско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.
Визит главы Казахстана в Китай продлится до 3 сентября.
Напомним, сегодня в китайской газете China Daily была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева, в которой он подчеркнул, что отношения Казахстана и Китая характеризуются взаимным доверием, поддержкой и взаимопониманием.
30.08.2025, 12:22 30891
Токаев: Судьбы Казахстана и Китая тесно переплетены
Прочная дружба превратилась в образец стратегического партнерства и межгосударственного сотрудничества
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанско-китайские отношения имеют глубокие корни в многовековых добрососедских связях, говорится в статье президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликованной в китайской газете China Daily.
Глава Казахстана подчеркнул, что отношения двух стран характеризуются взаимным доверием, поддержкой и взаимопониманием.
Сегодня эта прочная дружба превратилась в образец стратегического партнерства и межгосударственного сотрудничества. Нас объединяет общая граница протяженностью более 1700 километров, где царят мир и добрососедство", - написал Токаев.
Отношения поддерживаются взаимными визитами на высоком уровне и тесным политическим диалогом между двумя странами.
Токаев подчеркнул, что, несмотря на глобальные экономические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество между странами продолжает расширяться впечатляющими темпами.
В 2024 году двусторонний товарооборот достиг исторического максимума в 44 миллиарда долларов США, укрепив статус Китая как крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана. С 2005 года китайские предприятия инвестировали в Казахстан более 27 миллиардов долларов США, и сегодня в нашей стране работают почти 6000 компаний, играя жизненно важную роль в технологическом прогрессе и модернизации промышленности. Судьбы Казахстана и Китая тесно переплетены со времен древнего Шелкового пути, и сейчас мы продолжаем развивать это наследие, развивая новые транспортные артерии", - написал президент.
По его словам, свидетельством исторического сотрудничества служит инициатива "Один пояс, один путь", впервые провозглашенная председателем КНР Си Цзиньпином в Астане в 2013 году.
Эта современная сеть торгово-транспортных маршрутов укрепила роль Казахстана как ключевого евразийского транзитного узла и продемонстрировала твердую экономическую уверенность Китая", - считает глава Казахстана.
Ярким примером совместных усилий также является стремительное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, или Среднего коридора, - кратчайшего и наиболее устойчивого пути для бесперебойных грузопотоков между Китаем, Центральной Азией и Европой.
Ввод в эксплуатацию дополнительных железнодорожных линий Достык - Мойынты в 2024 году увеличит транзитные возможности Казахстана по коридору Китай-Европа в пять раз. В прошлом году мы также совместно с нашими китайскими партнерами открыли торгово-логистический центр в Сиане, что еще больше укрепило наши связи. Не менее важно сотрудничество в морской сфере. Завершение строительства контейнерного хаба в казахстанском порту Актау в партнерстве с руководством китайского порта Ляньюньган позволило создать контейнерный флот, обслуживающий Центральную Азию и Каспийский регион, предлагая полный спектр логистических услуг", - отметил президент.
Он также упомянул в статье активное сотрудничество Казахстан и КНР в нефтегазовом секторе и сельскохозяйственной сфере.
В 2024 году экспорт агропродовольственных товаров из Казахстана в Китай вырос на 10 процентов. Китайские инвесторы активно изучают возможности участия в крупных проектах по переработке сельскохозяйственной продукции: овощей, зерна, кукурузы и хлопка", - сообщил Токаев.
По его словам, партнерство выходит далеко за рамки экономики.
Культурные связи всегда были крепкими, и после успешного проведения "Года туризма Казахстана в Китае" в 2024 году этот год был объявлен "Годом китайского туризма в Казахстане". Эта инициатива знаменует собой новую главу в наших туристических отношениях", - подчеркнул президент.
Также Токаев затронул в статье тему активного участия Казахстана и Китая в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОС стала краеугольным камнем многостороннего сотрудничества в Евразии, способствуя стабильности, экономическому росту и культурному обмену. Будучи государствами-основателями, Казахстан и Китай совместно работали над раскрытием потенциала ШОС в рамках ее всеобъемлющей программы регионального процветания. Под нынешним председательством Китая ШОС активизировала усилия по укреплению региональной безопасности, углублению экономической интеграции и расширению культурных и гуманитарных связей. Эти приоритеты тесно перекликаются с видением Казахстана", - считает президент.
По его мнению, предстоящий знаменательный саммит ШОС в Тяньцзине определит будущую траекторию развития организации.
Он предоставляет важнейшую возможность согласовать наши стратегии по актуальным глобальным проблемам и продвинуть институциональные реформы. Он укрепит роль ШОС как растущего источника стабильности во все более нестабильном мире", - отметил Токаев.
Президент выразил уверенность, что взаимное уважение и общее видение продолжат трансформировать партнерство Казахстана и Китая в новые достижения, принося ощутимые выгоды обеим странам и способствуя региональному и глобальному процветанию.
Напомним, президент Казахстана по приглашению Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит Китай с официальным визитом.
27.08.2025, 17:02 85666
Общий объем инвестиций Astana Hub превысил 700 млн долларов Дополнено
Токаев во время визита в Astana Hub ознакомил короля Иордании с достижениями Казахстана в сфере IT и искусственного интеллекта
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн в ходе посещения международного кластера Astana Hub ознакомились с достижениями Казахстана в сфере IT и искусственного интеллекта, сообщает Акорда.
Сегодня Astana Hub - это крупнейший инновационный кластер Центральной Азии, объединяющий более 1700 IT-компаний. В 2024 году общий объем инвестиций превысил 700 млн долларов, а экспорт IT-услуг составил свыше 650 млн долларов. В Astana Hub реализуются образовательные программы Tech Orda, TUMO и Tomorrow School, ежегодно охватывающие десятки тысяч граждан, а также акселерационные программы в эксклюзивном партнерстве с Google for Startups", - сообщает источник.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, открытие которого запланировано в Астане этой осенью.
Президенту Казахстана и королю Иордании также рассказали о разработках отечественных компаний, которые успешно выходят на международные рынки.
В их числе:
- проекты epsilon3.ai (лаборатория по разработке AI-решений для государственного сектора);
- Qalan (образовательная платформа по математике, которой пользуются свыше 1 млн школьников в Казахстане и за рубежом);
- inDrive (глобальная платформа, предоставляющая услуги пассажирских перевозок, доставки и грузоперевозок);
- KazDream (крупнейшая IT-компания страны, работающая в сферах национальной безопасности, пограничного контроля и киберзащиты).
Дополнено 27.08.2025, 18.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает Акорда.
Управляющий МФЦА Ренат Бектуров ознакомил высоких гостей с результатами деятельности и особенностями работы суда МФЦА, международного арбитражного центра, комитета по регулированию финансовых услуг, биржи МФЦА.
Также было отмечено, что с момента основания МФЦА привлек более 17 млрд долларов инвестиций и объединил свыше 4200 компаний из 85 стран.
Напомним, король Иордании находится в Астане с официальным визитом. Главы двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. Также Токаев и Абдалла II примут участие в совместном бизнес-форуме.
27.08.2025, 13:38 90011
Прямые авиарейсы, атомная отрасль, транспорт и логистика: Токаев и король Иордании провели переговоры в расширенном составе Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по итогам переговоров в Аммане стороны поставили задачу увеличить товарооборот до 500 млн долларов. Казахстан готов расширить экспорт на иорданский рынок, предложив 60 видов несырьевых товаров на общую сумму 250 млн долларов.
Президент выразил поддержку сотрудничеству между национальной компанией "Казатомпром" и Иорданской уранодобывающей компанией (JUMCO) в сфере развития атомной отрасли.
Он также сообщил иорданской делегации об инициативах Казахстана по расширению международной транспортно-логистической сети, предложив рассмотреть возможности совместного развития интермодальных перевозок между Центральной Азией и Ближним Востоком.
Вместе с тем был отмечен огромный потенциал для взаимодействия в сферах сельского хозяйства, туризма и цифровизации.
В свою очередь иорданская сторона предложила свой опыт в развитии медицины, фармацевтики, халал-индустрии и оборонной промышленности.
Кроме того, авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить прямые рейсы между Амманом и Алматы в следующем году, что будет способствовать активизации контактов между гражданами и деловыми кругами.
Отдельно была высказана заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, в том числе в реализации совместных научно-исследовательских проектов и установлении партнерских отношений между университетами.
Дополнено 27.08.2025, 14.12
Король Абдалла II вручил Токаеву высшую награду Иордании.
Президент Казахстана был награжден Высшим орденом Иорданского Хашимитского Королевства "Аль-Нахда", сообщает Акорда.
Абдалла II отметил значительный личный вклад Касым-Жомарта Токаева в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Иорданией и Казахстаном.
В свою очередь казахстанский лидер выразил благодарность королю и братскому иорданскому народу за вручение ему высокой государственной награды.
Он назвал награждение глубоко символичным знаком близких и доверительных отношений между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством.
Мы придаем большое значение результатам наших переговоров, в ходе которых были определены новые горизонты сотрудничества. Уверен, что итоги столь значимого визита придадут мощный импульс дальнейшему укреплению нашего партнерства. Убежден, что наш конструктивный диалог и тесное взаимодействие будут и впредь расширяться, охватывая все новые сферы и внося существенный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в региональную и глобальную стабильность", - сказал Токаев.
Ранее глава фонда "Самрук-Казына" сообщил о намерении Казахстана разрабатывать урановые месторождения в Иордании.
27.08.2025, 12:35 91456
Сотрудничество между Иорданией и Казахстаном развивается успешно - Токаев
Король Иордании подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений
Фото: Акорда
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с королем Иордании Абдаллой ІІ заявил, что сотрудничество между странами развивается успешно, сообщает Акорда.
Вчера мы провели конструктивную беседу по многим аспектам наших двусторонних отношений, а также международной повестки дня. Я был очень впечатлен тем насколько Вы глубоко владеете текущей международной ситуацией. Уверен, что сегодня у нас будет прекрасная возможность продолжить обмен мнениями. Сотрудничество между Иорданией и Казахстаном развивается весьма успешно. Тем не менее у нас есть ряд интересных тем, которые предстоит обсудить", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Абдалла II подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и подтвердил готовность поддерживать углубление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
Как Вы совершенно справедливо отметили, накануне у нас состоялись интересные дискуссии по различным направлениям двустороннего сотрудничества. Уверен, что мой сегодняшний визит откроет новую главу в укреплении отношений между Казахстаном и Иорданией", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует разрабатывать урановые месторождения в Иордании.
26.08.2025, 19:25 110221
Король Иордании прибыл с официальным визитом в Астану
Фото: Акорда
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил короля Иордании в аэропорту Астаны.
В среду, 27 августа, главы государств проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
