Токаев: Казахско-китайские отношения развиваются на беспрецедентно высоком уровне
Фото: Акорда
Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Акорда.
В ходе встречи президент поблагодарил председателя Си Цзиньпина за теплый прием в историческом городе Тяньцзине. Он подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Казахстан всецело поддерживает председательство вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и активно участвует в продвижении ее широкой повестки. Хочу поздравить вас с 80-летием Победы во Второй мировой войне и 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг всего китайского народа, внесшего огромный вклад в Победу над фашизмом и проявившего беспримерное мужество, подлинный патриотизм и несгибаемую волю, безусловно, заслуживает глубокого уважения и всеобщего признания", - сказал глава Казахстана.
Он отметил, что при активной поддержке Си Цзиньпина казахско-китайские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне.
В прошлом году достигнут самый высокий показатель двустороннего товарооборота в 44 миллиардов долларов.
Положительная динамика сохраняется и в этом году. Китай - крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Выражаю вам огромную благодарность за решение открыть Культурный центр Казахстана в Пекине", - подчеркнул Токаев.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Он отметил, что Пекин придает важное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.
Наша вторая встреча в течение всего двух месяцев в полной мере демонстрирует высокий уровень и уникальный характер китайско-казахских отношений (...) Мы подписали ряд важных документов, заложивших дух китайско-центральноазиатского сотрудничества и открывших новую главу в диалоге Китая и стран Центральной Азии. Мы также достигли новых стратегических договоренностей в китайско-казахских отношениях, придав новый мощный импульс двусторонним контактам. Китай и Казахстан - стратегические партнеры, которых связывают взаимопонимание и взаимное доверие независимо от того, как меняется международная обстановка", - отметил китайский лидер.
По его словам, обе страны неизменно следуют принципам добрососедства и дружбы, открытости и взаимовыгодного сотрудничества, а также общему курсу на построение сообщества единой судьбы.
Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень", - сказал Си Цзиньпин.
В ходе переговоров стороны рассмотрели пути укрепления торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, подчеркнули важность наращивания товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, цифровизации и искусственного интеллекта и сельского хозяйства.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится в Китае с официальным визитом, по приглашению китайского лидера. Сегодня он прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС. Визит главы Казахстана в Китай продлится до 3 сентября.
Сегодня в китайской газете China Daily была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева, в которой он подчеркнул, что отношения Казахстана и Китая характеризуются взаимным доверием, поддержкой и взаимопониманием.