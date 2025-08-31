Токаев: Судьбы Казахстана и Китая тесно переплетены
Прочная дружба превратилась в образец стратегического партнерства и межгосударственного сотрудничества
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанско-китайские отношения имеют глубокие корни в многовековых добрососедских связях, говорится в статье президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликованной в китайской газете China Daily.
Глава Казахстана подчеркнул, что отношения двух стран характеризуются взаимным доверием, поддержкой и взаимопониманием.
Сегодня эта прочная дружба превратилась в образец стратегического партнерства и межгосударственного сотрудничества. Нас объединяет общая граница протяженностью более 1700 километров, где царят мир и добрососедство", - написал Токаев.
Отношения поддерживаются взаимными визитами на высоком уровне и тесным политическим диалогом между двумя странами.
Токаев подчеркнул, что, несмотря на глобальные экономические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество между странами продолжает расширяться впечатляющими темпами.
В 2024 году двусторонний товарооборот достиг исторического максимума в 44 миллиарда долларов США, укрепив статус Китая как крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана. С 2005 года китайские предприятия инвестировали в Казахстан более 27 миллиардов долларов США, и сегодня в нашей стране работают почти 6000 компаний, играя жизненно важную роль в технологическом прогрессе и модернизации промышленности. Судьбы Казахстана и Китая тесно переплетены со времен древнего Шелкового пути, и сейчас мы продолжаем развивать это наследие, развивая новые транспортные артерии", - написал президент.
По его словам, свидетельством исторического сотрудничества служит инициатива "Один пояс, один путь", впервые провозглашенная председателем КНР Си Цзиньпином в Астане в 2013 году.
Эта современная сеть торгово-транспортных маршрутов укрепила роль Казахстана как ключевого евразийского транзитного узла и продемонстрировала твердую экономическую уверенность Китая", - считает глава Казахстана.
Ярким примером совместных усилий также является стремительное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, или Среднего коридора, - кратчайшего и наиболее устойчивого пути для бесперебойных грузопотоков между Китаем, Центральной Азией и Европой.
Ввод в эксплуатацию дополнительных железнодорожных линий Достык - Мойынты в 2024 году увеличит транзитные возможности Казахстана по коридору Китай-Европа в пять раз. В прошлом году мы также совместно с нашими китайскими партнерами открыли торгово-логистический центр в Сиане, что еще больше укрепило наши связи. Не менее важно сотрудничество в морской сфере. Завершение строительства контейнерного хаба в казахстанском порту Актау в партнерстве с руководством китайского порта Ляньюньган позволило создать контейнерный флот, обслуживающий Центральную Азию и Каспийский регион, предлагая полный спектр логистических услуг", - отметил президент.
Он также упомянул в статье активное сотрудничество Казахстан и КНР в нефтегазовом секторе и сельскохозяйственной сфере.
В 2024 году экспорт агропродовольственных товаров из Казахстана в Китай вырос на 10 процентов. Китайские инвесторы активно изучают возможности участия в крупных проектах по переработке сельскохозяйственной продукции: овощей, зерна, кукурузы и хлопка", - сообщил Токаев.
По его словам, партнерство выходит далеко за рамки экономики.
Культурные связи всегда были крепкими, и после успешного проведения "Года туризма Казахстана в Китае" в 2024 году этот год был объявлен "Годом китайского туризма в Казахстане". Эта инициатива знаменует собой новую главу в наших туристических отношениях", - подчеркнул президент.
Также Токаев затронул в статье тему активного участия Казахстана и Китая в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОС стала краеугольным камнем многостороннего сотрудничества в Евразии, способствуя стабильности, экономическому росту и культурному обмену. Будучи государствами-основателями, Казахстан и Китай совместно работали над раскрытием потенциала ШОС в рамках ее всеобъемлющей программы регионального процветания. Под нынешним председательством Китая ШОС активизировала усилия по укреплению региональной безопасности, углублению экономической интеграции и расширению культурных и гуманитарных связей. Эти приоритеты тесно перекликаются с видением Казахстана", - считает президент.
По его мнению, предстоящий знаменательный саммит ШОС в Тяньцзине определит будущую траекторию развития организации.
Он предоставляет важнейшую возможность согласовать наши стратегии по актуальным глобальным проблемам и продвинуть институциональные реформы. Он укрепит роль ШОС как растущего источника стабильности во все более нестабильном мире", - отметил Токаев.
Президент выразил уверенность, что взаимное уважение и общее видение продолжат трансформировать партнерство Казахстана и Китая в новые достижения, принося ощутимые выгоды обеим странам и способствуя региональному и глобальному процветанию.
Напомним, президент Казахстана по приглашению Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит Китай с официальным визитом.